HeyGen vs Synthesia:
Który generator wideo AI jest najlepszy?
HeyGen to alternatywa dla Synthesia dla przedsiębiorstw, umożliwiająca bezpieczne tworzenie studyjnej jakości filmów AI na dużą skalę na potrzeby szkoleń, zgodności z przepisami, marketingu, onboardingu i nie tylko. Umożliwia globalnym zespołom produkcję spójnych z marką treści w ponad 175 językach w ciągu kilku minut, z pełną kontrolą i nadzorem.
- Realizm awatarów AI na poziomie światowym, z mimiką i zachowaniem dopasowującymi się do Twojego scenariusza
- Bezpośrednia integracja z LMS i eksport SCORM dla usprawnionego wdrażania
- Wielojęzyczna skalowalność na potrzeby globalnej siły roboczej oraz bezpieczeństwo klasy korporacyjnej z zaawansowanymi mechanizmami kontroli dostępu
Z HeyGen korzysta już ponad 170 000 zespołów – od startupów po firmy z listy Fortune 100
HeyGen i Synthesia to popularne platformy do tworzenia i edytowania filmów generowanych przez AI. Obie automatyzują zadania w montażu wideo za pomocą algorytmów AI, takie jak generowanie ludzkich awatarów AI oraz funkcje zamiany tekstu na mowę. Aby wybrać odpowiednie narzędzie dla siebie, porównaj funkcje, opinie klientów i ceny na kilku zestawieniach.
HeyGen
Synthesia
Główny nacisk na rozwiązania dla przedsiębiorstw
Enterprise L&D, Training, Comms, Marketing, Sales
Multi-dept
Realistyczny awatar
Hyper-realistic
Near-human
Obsługiwane języki
175+
140+
Synchronizacja ust
5/5
4.7/5
Eksport SCORM
Yes
Yes
Integracja z LMS
Yes
Yes
Interaktywne awatary (osadzone)
Yes
Limited
Scenariusze rozgałęzione / quizy
Via Interactive Avatar integration
No
PPT/PDF na wideo
Yes
Yes
Niestandardowy awatar
Yes
Yes
Agent wideo (automatyzacja AI)
High-volume pipeline automation
No
Zestaw marki i kontrola wersji
Yes
Yes
RBAC (kontrola dostępu oparta na rolach)
Yes
Yes
SSO / SAML
Yes
Yes
SOC 2 Typ II
Yes
Yes
Zgodność z RODO
Yes
Yes
Zgodność z CCPA
Yes
Yes
Ramy Ochrony Danych UE–USA
Yes
Yes
Dane NIE są wykorzystywane do trenowania AI
Explicitly guaranteed
No explicit guarantee
Dzienniki audytu
Yes
Yes
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe
Yes
Yes
Udostępnianie użytkowników przez SCIM
Yes
Yes
API do automatyzacji
Yes
Yes
Integracje z CRM/LMS/MarTech
Yes
Yes
Zastosowania w komunikacji wewnętrznej
Yes
Yes
Globalne zdalne wdrożenie pracowników
Yes
Yes
Dokumentacja bezpieczeństwa objęta NDA
Yes
Yes
Najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw
Training, Comms & Marketing at global scale, Multi-dept enterprise with strict governance
Multi-dept enterprise with strict governance
Oceny G2
4.8/5
4.7/5
Dlaczego warto wybrać HeyGen zamiast Synthesia?
HeyGen oferuje najbardziej realistyczne awatary na rynku, szybszą realizację oraz bardziej precyzyjną kontrolę kreatywną.
Avatar o wyższej wierności i realizmie
Awatary HeyGen są tworzone z wykorzystaniem zaawansowanego mapowania twarzy i modelowania ruchu, które wychwytują subtelne mikroekspresje, naturalne wzorce mrugania oraz precyzyjną artykulację ust. Dzięki temu uzyskujesz dokładniejszą synchronizację ruchu warg, płynniejsze przejścia między emocjami i bardziej naturalny, ludzki sposób przekazu, który lepiej utrzymuje uwagę przy dłuższych treściach.
Szybsze tworzenie wideo ze skryptu
Proces renderowania i edycji w HeyGen umożliwia szybkie aktualizacje scenariusza, modyfikacje scen oraz niemal natychmiastową regenerację materiału bez konieczności rozpoczynania projektów od nowa. Zespoły mogą szybko tworzyć wiele wersji, skracając czas produkcji przy zachowaniu spójnej jakości wizualnej wszystkich materiałów wyjściowych.
Bardziej szczegółowa kontrola nad kreacją
HeyGen zapewnia bardziej zaawansowaną kontrolę nad wyglądem awatara, kadrowaniem kamery, odwzorowaniem tonu głosu, tempem wypowiedzi oraz kompozycją na ekranie. Dzięki temu zespoły mogą precyzyjnie dopracować sposób przekazu, idealnie dopasować go do standardów marki i tworzyć wyróżniające się filmy, zamiast polegać na sztywnych szablonach.
Bezpieczeństwo klasy enterprise, które możesz udokumentować
HeyGen i Synthesia mają podobne podstawy w zakresie bezpieczeństwa: obie platformy posiadają certyfikat SOC 2 Type II, są zgodne z GDPR, CCPA oraz EU-US Data Privacy Framework, a także obsługują SAML SSO, SCIM, RBAC i dzienniki audytu. Żadna z nich nie wykorzystuje danych przedsiębiorstw do trenowania modeli, jednak HeyGen wyraźnie to gwarantuje, zapewniając dodatkowe poczucie bezpieczeństwa.
Ceny HeyGen vs Synthesia: Zobacz, ile możesz zaoszczędzić dzięki HeyGen.
Synthesia blokuje eksport SCORM i tłumaczenie 1‑kliknięciem w planie Enterprise, a niestandardowe awatary kosztują dodatkowe 1 000 USD rocznie ponad cenę Twojego planu. HeyGen oferuje SCORM, tłumaczenia, rozgałęzianie i quizy już od darmowego planu, bez dodatkowych opłat za poszczególne funkcje.
HeyGen
Synthesia
Darmowy plan
Yes, full studio
Yes, limited (watermarked, no downloads)
Starter / Twórca
$24/mo
$29/mo Starter | $89/mo Creator
Enterprise
Custom
Custom
Opłaty za minutę
None at any tier
Credit-based on Starter and Creator
Eksport SCORM
All plans
Enterprise only
Tłumaczenie jednym kliknięciem
All plans
Enterprise only
Rozgałęzienia i quizy
All plans
Creator and above
SSO / Zestaw marki
Enterprise only
Enterprise only
Języki
175+
140+
Awatary stockowe
1,100+
240+
Koszt niestandardowego awatara
Included in plans
$1,000/year add-on
Tworzenie wideo właśnie stało się twoją supermocą
Twórz treści L&D, szkoleniowe, compliance, marketingowe, sprzedażowe oraz do komunikacji wewnętrznej z jednego środowiska pracy, korzystając z zabezpieczeń i kontroli administracyjnych klasy enterprise.
Twórz natychmiast, uzyskując studyjną jakość
Zmieniaj skrypty, pliki PDF, prezentacje i adresy URL w realistyczne filmy z awatarami w kilka minut. Bez kamer. Bez montażu na osi czasu. Bez kosztownej produkcji. Tylko szybkie, spójne z marką treści, które może tworzyć każdy członek Twojego zespołu.
Jedno wideo. Każdy język. Każdy rynek.
Tłumacz istniejące treści na ponad 175 języków i dialektów, z jakością rodzimych użytkowników, precyzyjną synchronizacją ruchu ust i wbudowaną korektą. HeyGen pomaga globalnym zespołom docierać do nowych odbiorców w kilka minut, a nie miesięcy.
Największa profesjonalna biblioteka awatarów
Spraw, by każdy odbiorca poczuł się zauważony. Twórz autentyczne, spersonalizowane filmy, które pomagają zespołom sprzedaży, marketingu i szkoleń budować silniejsze relacje na każdym etapie kontaktu – bez konieczności ręcznego nagrywania.
Płynna integracja z Twoimi dotychczasowymi procesami pracy
Integruj się z Zapier, HubSpot, Make, n8n i innymi narzędziami, aby automatycznie uruchamiać tworzenie wideo. Generuj spersonalizowane treści na podstawie aktualizacji w CRM, wypełnionych formularzy lub dowolnych zdarzeń w Twoim stacku. Eksportuj z obsługą śledzenia SCORM do bezpośredniej dostawy w LMS. API HeyGen zapewnia zespołom inżynieryjnym programistyczny dostęp, aby wbudować generowanie wideo w dowolny produkt lub proces.
Bezpieczeństwo i zgodność na poziomie korporacyjnym
Zgodność z SOC 2 Type II, RODO (GDPR) i CCPA jest standardem. Ochronę Twojego procesu tworzenia treści zapewniają kontrola dostępu oparta na rolach, dzienniki audytu, scentralizowane narzędzia administracyjne oraz SSO. Dane klientów nigdy nie są wykorzystywane do trenowania modeli. Synthesia oferuje zabezpieczenia klasy enterprise, ale to framework zarządzania HeyGen daje zespołom IT i ds. zgodności znacznie większą kontrolę już od pierwszego dnia.
"To narzędzie jest bardzo intuicyjne, z pomocnymi, krok po kroku instrukcjami. Spersonalizowany awatar wideo AI działa bez zarzutu, a nawet darmowy plan w pełni spełnia moje potrzeby."
"HeyGen jest niezwykle intuicyjnym i przyjaznym w obsłudze narzędziem do tworzenia treści wideo z wykorzystaniem AI. Byłem pod wrażeniem jakości awatarów i synchronizacji ruchu ust, dzięki którym filmy wyglądają bardzo naturalnie."
"Teraz osiągam to w znacznie krótszym czasie i bez podróży. Mogę siedzieć w codziennym stroju i nagrywać wszystkie moje filmy za jednym podejściem, oszczędzając wiele godzin każdego tygodnia."
"To, co kiedyś zajmowało mi całe dni, teraz zajmuje godziny. HeyGen przyspiesza produkcję wideo jak nic innego, bez żadnych kompromisów w kwestii jakości."
"Nie jestem zbyt obeznana z technologią, ale HeyGen jest tak prosty w obsłudze. Już za pierwszym razem stworzyłam profesjonalne wideo. Absolutnie go uwielbiam."
"Byłem sceptyczny, ale jakość AI zrobiła na mnie wrażenie. Głosy i awatary są na najwyższym poziomie. Zdecydowanie usprawnia to nasz workflow."
The fastest-growing product on G2 for a reason
Najczęściej zadawane pytania
Czy zespoły marketingowe mogą wykorzystywać jedno wideo ponownie w wielu kampaniach i kanałach?
HeyGen pozwala zespołom marketingowym wymieniać skrypty, awatary i języki w ramach jednego projektu, aby tworzyć dziesiątki wariantów reklam, treści na social media, e‑maile i strony docelowe bez konieczności budowania wszystkiego od zera. Podejście Synthesia oparte na szablonach jest bardziej sztywne, co utrudnia szybkie, wielokanałowe przetwarzanie treści na dużą skalę.
Jak twórcy i soloprzedsiębiorcy mogą zacząć bez budżetu?
HeyGen oferuje bezpłatny plan z dostępem do pełnego studia, dzięki czemu twórcy mogą tworzyć i publikować filmy, zanim cokolwiek zapłacą. Synthesia nie ma darmowego poziomu — wymaga płatnej subskrypcji z góry, zanim będziesz mógł sprawdzić, czy platforma pasuje do Twojego sposobu pracy.
Która platforma lepiej sprawdza się w obszarze wsparcia sprzedaży i działań outbound?
HeyGen umożliwia zespołom sprzedaży tworzenie spersonalizowanych filmów z awatarami do prospectingu, prezentacji demo i follow‑upów, wykorzystując niestandardowe cyfrowe sobowtóry oraz klony głosu. Personalizacja jeden‑do‑jednego skaluje się na całe lejki sprzedażowe. Synthesia koncentruje się na ustandaryzowanych treściach korporacyjnych, przez co jest mniej elastyczna w przypadku zindywidualizowanej komunikacji, która napędza konwersje.
Co lepiej sprawdzi się w szkoleniach korporacyjnych: HeyGen czy Synthesia?
HeyGen jest lepszym wyborem niż Synthesia do szkoleń korporacyjnych, ponieważ oferuje bardziej realistyczne, wysokiej jakości awatary, które sprawiają, że treści są bardziej angażujące i naturalne. Wykracza też poza standardowe szkolenia, umożliwiając tworzenie spersonalizowanych filmów z wykorzystaniem cyfrowych sobowtórów i klonów głosu, co daje zespołom znacznie większą elastyczność i skuteczność, podczas gdy Synthesia koncentruje się głównie na bardziej sztywnych, znormalizowanych treściach korporacyjnych.
Czy zespoły ds. komunikacji wewnętrznej mogą zastąpić drogie nagrania spotkań typu town hall i aktualizacje od zarządu
HeyGen pozwala przekształcić członka kadry zarządzającej w cyfrowego sobowtóra i tworzyć dopracowane aktualizacje wideo wyłącznie na podstawie skryptu. Bez nagrywania, bez umawiania terminów, bez rezerwowania studia. Synthesia wymaga dedykowanej sesji nagraniowej do stworzenia każdego niestandardowego awatara, co za każdym razem, gdy wdrażasz nowego prezentera, wydłuża czas realizacji i zwiększa koszty.
Która platforma zapewnia agencjom i konsultantom większą swobodę twórczą przy pracy dla klientów
Dzięki szczegółowej kontroli kadrowania kamery, gestów, przejść i wyglądu awatara, HeyGen umożliwia agencjom tworzenie zróżnicowanych, dopasowanych do klienta materiałów wideo. W jednej scenie może pojawić się wielu awatarów, co pozwala tworzyć formaty panelowe lub konwersacyjne. Bardziej ustandaryzowany efekt w Synthesia utrudnia przygotowanie kreatywnych realizacji, które naprawdę się wyróżniają.
W jaki sposób każda z platform wspiera filmy ogłaszające produkty i nowe funkcje?
Szybki proces tworzenia wideo z tekstu w HeyGen pozwala zespołom marketingu produktowego przygotowywać filmy premierowe, prezentacje funkcji oraz materiały do notatek z wydań nawet przy bardzo napiętych terminach. Gdy specyfikacje zmieniają się w ostatniej chwili, wystarczy zaktualizować scenariusz i wygenerować wideo ponownie w kilka minut, zamiast ponownie organizować nagranie.
Które rozwiązanie lepiej sprawdzi się dla zespołów HR tworzących programy onboardingowe w wielu regionach?
HeyGen łączy szablony onboardingu z awatarami, tłumaczenie z synchronizacją ruchu ust na ponad 175 języków oraz bezpośrednią dystrybucję do systemów LMS z obsługą śledzenia SCORM w jednym przepływie pracy. Zespoły HR mogą tworzyć programy dopasowane do poszczególnych regionów bez dodatkowych narzędzi czy dostawców. Synthesia obsługuje wielojęzyczne wideo, ale nie oferuje natywnej, tak rozbudowanej integracji z LMS ani szablonów onboardingu, które upraszczają wdrażanie w wielu regionach.