Gawin ang video na kailangan ng startup mo sa loob ng ilang minuto, hindi buwan
Gawing mga video na talagang pinapanood ng tao ang iyong mga update. Gamit ang iyong digital twin, mabilis kang makakagawa ng enterprise-quality na founder video announcements, product explainers, social posts, at training. Walang studio. Walang reshoots.
Palawakin ang sarili mo nang hindi bumabagal
Tinutulungan ng HeyGen ang mga startup founder na magawa ang mas marami gamit ang mas kaunting resources, para makalikha ng maraming, de-kalidad, at scalable na video content nang hindi nauubos ang limitadong budget o oras nila. Ituon na lang ang iyong mga resources sa product development at paglago ng negosyo.
Ang bentahe ng pagiging madiskarte
Ang tradisyonal na paggawa ng video ay magastos at matagal gawin. Tinatanggal ng HeyGen ang mga hadlang na ito.
Maging naroroon saanman
I-scale ang iyong mukha at boses gamit ang digital twin at voice clone. Maging present para sa mga customer, investor, at sa iyong team sa bawat channel mula sa unang araw pa lang.
Kumilos sa bilis ng isang startup
Gumawa ng founder video announcements, explainers, social clips, at training sa loob ng ilang minuto gamit lang ang script o prompt. Hindi mo na kailangan ng studio o production crew.
Laging ayon sa brand
I-lock ang mga font, kulay, logo, at lower thirds gamit ang Brand Kit para maging pare-pareho ang itsura ng bawat video mula sa unang araw pa lang.
Ang iyong founder-led na video strategy, pinalakas ng HeyGen
Bawat update ay karapat-dapat sa isang video. Ngayon, ilang minuto na lang, hindi buwan, ang kailangan.
Mga anunsyo ng founder
Maglunsad ng mga feature, magbahagi ng mga milestone, o magbigay-inspirasyon sa buong team gamit ang isang CEO video message. Mag-record nang isang beses gamit ang iyong digital twin, tapos magpadala ng mga communication video sa loob lang ng ilang minuto.
Mga paliwanag tungkol sa produkto
Gawing simple at madaling panoorin ang mga demo ng kumplikadong features. Palitan lang ang mga screenshot o i-edit ang script at i-regenerate anumang oras para laging tugma ang mga halimbawa ng product demo video mo sa pinakabagong build.
Mga social video
Mag-publish ng maiikling clip na nagpapalawak ng abot at tiwala. I-batch ang isang buwang halaga ng mga post gamit ang auto-captions at one-click na mga sukat para sa Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts, at TikTok.
Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may malinaw na dahilan
Mas kaunting produksyon, mas maraming komunikasyon, mas mabilis na paglago. Ito ang mga totoong resulta mula sa aming mga customer
Mahahalagang kakayahang gustong-gusto ng mga founder
Digital twin
Gumawa ng makatotohanang bersyon mo na lalabas sa mga video mo na may natural na galaw at ekspresyon. Perpekto para sa mga announcement, intro, at startup explainer video.
Pag-clone ng boses
Itugma ang tunay mong boses nang may mataas na kalidad. I-edit lang ang isang pangungusap o baguhin ang isang talata nang hindi muling nagre-record para mapanatili ang pare-parehong tono at enerhiya sa lahat ng iyong mga video.
Madaling pag-update
I-edit ang script, palitan ang screen, at i-click ang generate. Walang bagong shoot, walang paghihintay. Laging napapanahon ang mga dokumento, tour, at training kaya palagi kang may pinakamahusay na product demo videos.
Mga template at ratio
Magsimula gamit ang mga napatunayang layout para sa launch notes, investor update videos, feature explainers, at social clips. I-export sa vertical, square, o landscape gamit ang isang click.
Awtomatikong caption at subtitle
Pagandahin ang pag-unawa at accessibility sa iba’t ibang channel, meeting, at lokasyon.
Brand kit
I-upload ang iyong logo, mga kulay, font, lower thirds, at intro/outro slates. Siguraduhin ang pare-parehong itsura sa buong video library mo.
Mula ideya hanggang video agad-agad
Gawing mga mapapanood at on-brand na video ang boses ng founder mo, nang hindi kailangan ng studio o reshoots.
Mga Madalas Itanong
Ano ang HeyGen para sa mga Founder?
Ang HeyGen para sa mga Founder ay tumutulong sa mga pinuno ng startup na gumawa ng studio-quality na mga video tungkol sa founder, produkto, at team sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang AI-powered na pagbuo ng video.
Paano magagamit ng mga founder ang HeyGen para gumawa ng pinakamahuhusay na product demo videos at product explainer videos?
Maaaring gawing mga kaakit-akit na demo at explainer video ng mga founder ang mga feature overview, investor update video, o user guide gamit ang isang script o simpleng prompt.
Anong mga uri ng startup videos ang pinakamainam gamitin sa HeyGen?
Ang HeyGen ay perpekto para sa mga founder video, product explainer video, investor update video, at product launch video na tumutulong sa mga startup na manatiling nakikita at may pare-parehong presensya.
Angkop ba ang HeyGen para sa mga early-stage startup na may maliit na budget?
Oo. Pinapalitan ng HeyGen ang magastos na production teams gamit ang scalable na AI video tools, na tumutulong sa mga startup na makipag‑komunikasyon nang epektibo habang nakakatipid sa oras at pera.
Paano pinoprotektahan ng HeyGen ang pagkakahawig at data ng founder?
Tumutugon ang HeyGen sa mga pamantayan ng SOC 2 Type II, GDPR, at CCPA upang matiyak na ang bawat digital twin at video ay nananatiling pribado, ligtas, at sumusunod sa mga regulasyon.
Paano magagamit ng mga startup ang HeyGen para gumawa ng mga investor update na video?
Maaaring gawing mga nakakaengganyong video update ng mga startup ang karaniwang investor reports sa loob lamang ng ilang minuto. Sa HeyGen, puwedeng mag-record nang isang beses ang mga founder at awtomatikong gumawa ng makinis at handa‑para‑sa‑investor na mga video na malinaw na naglalahad ng mga milestone, metrics, at goals.
Ano ang pinagkaiba ng HeyGen kumpara sa ibang startup video makers?
Gumagamit ang HeyGen ng AI para gumawa ng makatotohanang digital twins at branded templates, para makagawa ang mga founder ng startup explainer videos, product demos, at CEO video messages na tugma sa brand identity nila nang hindi umaasa sa production crew.
Makakatulong ba ang HeyGen sa paggawa ng mga product launch videos at demos?
Oo. Maaaring gamitin ng mga founder ang HeyGen para agad na gumawa ng mga product launch video o mga halimbawa ng product demo video sa pamamagitan ng pag-upload ng assets, pagdaragdag ng script, at pag-generate ng AI-powered na mga video na nananatiling lubos na nakaayon sa brand sa lahat ng channel.