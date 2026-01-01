مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي Veo 3.1 من Google
أحدث نموذج فيديو بالذكاء الاصطناعي من Google DeepMind متوفر الآن على HeyGen. حوّل النصوص أو الصور أو الإطارين الأول والأخير إلى مقاطع سينمائية بصوت أصلي. ابدأ بإنشاء الفيديو خلال ثوانٍ مجاناً.
- حركة عالية الدقة
- استمرارية متعددة اللقطات
- موجّهات مخصّصة
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Veo 3.1
Veo 3.1 هو نموذج فيديو بالذكاء الاصطناعي من Google DeepMind صُمّم للمبدعين والفرق. حوّل النصوص والصور والمراجع إلى مقاطع سينمائية، وتحكّم في الإطارين الأول والأخير، وأنشئ فيديو جاهزًا للإنتاج دون مغادرة HeyGen.
إنشاء لقطات B-roll سينمائية
أنشئ لقطات b-roll عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي لإطلاق المنتجات، والفيديوهات الشارحة، والإعلانات، والدروس التعليمية، ومقاطع التواصل الاجتماعي، وحملات العلامة التجارية. يحوّل Veo 3.1 موجّهًا بسيطًا إلى لقطات حركة مصقولة بإضاءة واقعية، وحركة كاميرا ديناميكية، وصوت أصلي في نفس العملية.
صورة إلى فيديو
حوّل الصور الثابتة إلى لقطات حية باستخدام محرك تحويل الصور إلى فيديو Veo 3.1. حرّك صور المنتجات، وصور أسلوب الحياة، والصور المصغّرة، والمواد البصرية للعلامة التجارية إلى فيديو جاهز للإنتاج بحركة طبيعية، وتغيّرات في الإضاءة، وعمق سينمائي.
أساليب إبداعية لا حصر لها
انتقل من النص إلى الفيديو بأي أسلوب يمكنك وصفه. أنشئ عروضاً توضيحية للمنتجات، وفيديوهات للمؤسسين، ولقطات بصرية سريالية، ومشاهد أسلوب حياة، وشروحات تعليمية، وإعلانات سينمائية باستخدام النموذج نفسه، وكل ذلك داخل HeyGen.
أنماط المظهر تبقى ثابتة مع الشخصية — نفس الإضاءة، نفس الزي، ونفس الإحساس العام — حتى عندما تتغير الكاميرا والبيئة.
التحكم في الإطار الأول والإطار الأخير
حدّد بدقة نقطة بداية الفيديو ونهايته باستخدام توجيه الإطار الأول والإطار الأخير. أنشئ انتقالات نظيفة، ولقطات قبل وبعد، واستعراضات للمنتجات، وانتقالات بين المشاهد، وتمديدات للمشاهد، ولقطات رئيسية مصقولة مع تحكّم كامل في النتيجة.
كيف يستخدم المبدعون والعلامات التجارية Veo 3.1
من إطلاق المنتجات والأفلام السينمائية للعلامات التجارية إلى الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وفيديوهات الشرح، يتوافق Veo 3.1 مع طريقة عمل الفرق الحديثة في إنتاج الفيديو. أنشئ فيديو سينمائياً بالذكاء الاصطناعي مع صوت أصلي لأي قناة أو تنسيق أو جمهور، ضمن سير عمل واحد داخل HeyGen.
مقاطع إبداعية مخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي أولًا
أنشئ مقاطع فيديو قصيرة مخصّصة لـ TikTok وInstagram وYouTube Shorts وLinkedIn. ابتكر بدايات جذابة، وانتقالات سلسة، واستعارات بصرية، ومشاهد بأفاتار، ومقاطع فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي تحمل هوية علامتك التجارية، دون الحاجة إلى فريق مونتاج متكامل.
فيديوهات المؤسسين والعلامات التجارية
حوّل الإعلانات وتحديثات المنتجات والمحتوى القيادي ورسائل المؤسسين إلى فيديوهات سينمائية للمؤسس باستخدام التوأم الرقمي بالذكاء الاصطناعي. أضف الحركة والبيئات ولقطات B-roll لجعل كل رسالة تبدو عالية الجودة.
مقاطع فيديو تعليمية وتوضيحية
اجعل الأفكار المعقّدة أسهل في الفهم من خلال أمثلة مرئية، ومفاهيم متحركة، ومشاهد أسلوب حياة، ولقطات داعمة (B-roll). مثالي للدورات التدريبية، وفيديوهات الشرح بالذكاء الاصطناعي، والإعداد للموظفين الجدد، والتدريب، ومحتوى الفيديو التعليمي.
محتوى إطلاق المنتج
أنشئ مقاطع فيديو لإطلاق المنتجات تجذب الانتباه فوراً، مع لقطات سينمائية للمنتج، وعروض للميزات، ومرئيات تجريدية، وانتقالات مصقولة. مصممة خصيصاً للمنشورات على وسائل التواصل، وصفحات الهبوط، والإعلانات، وحملات فيديو عروض المنتجات.
الفرق تطلق منتجاتها أسرع مع Veo 3.1
استمع إلى آراء المبدعين والعلامات التجارية الذين يستخدمون Veo 3.1 لتوسيع قدراتهم في سرد القصص وإطلاق الحملات خلال ساعات.
الأسئلة الشائعة
ما هو Veo 3.1؟
Veo 3.1 هو نموذج الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً من Google DeepMind. يحوّل موجّهات النصوص، والصور المرجعية، ومدخلات الإطار الأول أو الأخير إلى مقاطع فيديو سينمائية بصوت أصلي، وحركة واقعية، وتحكم في الكاميرا بمستوى المخرج. على HeyGen، يعمل Veo 3.1 جنباً إلى جنب مع أفاتار الذكاء الاصطناعي والنماذج الأخرى للفيديو ضمن سير عمل واحد.
من الذي طوّر Veo 3.1؟
تم تطوير Veo 3.1 من قبل Google DeepMind، مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لشركة Google. يُعد هذا الإصدار الأحدث من نموذج Google الرائد لإنشاء الفيديو ومنافسًا مباشرًا لـ Sora 2 من OpenAI. يدمج HeyGen نموذج Veo 3.1 مباشرة بحيث يمكنك استخدامه دون الحاجة إلى إدارة حساب منفصل على Google أو Gemini.
هل يمكن تجربة Veo 3.1 مجاناً؟
نعم. يمكنك تجربة Veo 3.1 مجاناً على HeyGen باستخدام الرصيد المتضمن في كل حساب، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان للبدء. تتيح لك الخطط المدفوعة الحصول على دقة أعلى، ومقاطع أطول، وعدد أكبر من عمليات الإنشاء شهرياً، إضافة إلى حقوق الاستخدام التجاري بدون علامة مائية.
كيف أستخدم Veo 3.1 على HeyGen؟
سجّل الدخول إلى HeyGen، وافتح محرر الفيديو، ثم اختر Veo 3.1 من قائمة النماذج. اكتب موجّهك، أو أضف صورة مرجعية، أو حدّد الإطارين الأول والأخير للتحكم في اللقطة. اربط مقاطع Veo 3.1 مع أفاتار الذكاء الاصطناعي ولقطات الـ B-roll والصوت والموسيقى في المشروع نفسه.
ما الحد الأقصى لطول الفيديو مع Veo 3.1؟
Veo 3.1 ينشئ مقاطع تصل مدتها إلى عدة ثوانٍ في كل عملية إنشاء، ويمكنك إطالة المشاهد باستخدام موجّهات الإطار الأول والإطار الأخير أو دمج عدة مقاطع في محرر HeyGen. تعتمد مدة المقطع الواحدة والمدة الإجمالية للمشروع على خطة HeyGen التي تستخدمها.
هل يمكن لـ Veo 3.1 إنشاء صوت ومؤثرات صوتية؟
نعم. يقوم Veo 3.1 بإنشاء صوت أصلي في نفس مرحلة إنشاء الفيديو، بما في ذلك الصوت المحيط، والمؤثرات الصوتية، والحوار. هذا يعني أنك لست بحاجة إلى تعليق صوتي منفصل أو خطوة تحرير صوت مستقلة. على HeyGen، يمكنك أيضًا إضافة استنساخ صوتك بالذكاء الاصطناعي أو رفع ملف صوتي مخصص عندما تريد تحكّمًا كاملًا.
هل يمكنني استخدام مقاطع فيديو Veo 3.1 لأغراض تجارية؟
يمكن استخدام مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها باستخدام Veo 3.1 على HeyGen في الأعمال التجارية، بما في ذلك الإعلانات، والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق المنتجات، وتسليمات العملاء، وذلك بموجب الترخيص التجاري في خطة HeyGen الخاصة بك. يتضمّن ناتج الخطة المجانية علامات مائية، بينما تزيلها الخطط المدفوعة وتمنحك حقوقًا تجارية كاملة.
ما هي نسب الأبعاد التي يدعمها Veo 3.1؟
Veo 3.1 ينشئ فيديوهات بنسب أبعاد عمودية ومربعة وأفقية، بما في ذلك 16:9 و9:16، بحيث يمكنك إعداد محتوى لـ YouTube وTikTok وReels وShorts وLinkedIn وصفحات الهبوط من نفس الموجّه دون الحاجة إلى إعادة القص.
أيًّا كان ما تريد إنشاؤه، يمكنك إنشاؤه الآن
ابدأ في الإنشاء باستخدام Veo 3.1 وبقية استوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen. لا إعدادات ولا جلسات تصوير — ما عليك سوى فتح علامة تبويب والبدء.