HeyGen MCP:
ویڈیو تخلیق
کسی بھی AI ایجنٹ کے لیے
HeyGen کو Claude Web، Claude Code، Gemini CLI، Cursor اور دیگر ٹولز کے ساتھ Model Context Protocol (MCP) کے ذریعے جوڑیں۔ آپ کا ایجنٹ آپ کے موجودہ HeyGen پلان کے تحت ویڈیوز بناتا، منظم کرتا اور حاصل کرتا ہے۔ کوئی اضافی بلنگ نہیں۔
HeyGen MCP ویڈیو کو ایجنٹ کی بنیادی صلاحیت بنا دیتا ہے
AI ایجنٹس پہلے ہی آپ کے ورک فلو کا حصہ ہیں۔ HeyGen کا MCP سرور کسی بھی MCP-compatible ایجنٹ کے لیے پروفیشنل ویڈیو بنانے کو ممکن بناتا ہے۔ نہ کوئی الگ مرحلہ، نہ کوئی الگ انٹیگریشن۔
کوئی انٹیگریشن کا اضافی بوجھ نہیں
کسی بھی API انٹیگریشن کو بنانے یا مینٹین کرنے کے بغیر HeyGen کی مکمل ویڈیو صلاحیتوں سے جڑیں۔ ٹریک کرنے کے لیے کسی چینج لاگ کی ضرورت نہیں۔
وہیں کام کرتا ہے جہاں آپ پہلے ہی کام کرتے ہیں
کیا آپ پہلے ہی Claude Web، Claude Code، Claude Desktop، Gemini CLI یا Cursor استعمال کرتے ہیں؟ HeyGen آپ کی ٹیم کے روزانہ استعمال ہونے والے ٹولز کے ساتھ جڑتا ہے۔
ڈیفالٹ کے طور پر محفوظ
OAuth تصدیق جو آپ کے HeyGen اکاؤنٹ سے منسلک ہے۔ کوئی API keys گھمانے یا ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی ویڈیوز، آپ کا اکاؤنٹ، آپ کے کریڈٹس۔
آپ کے اواتار اور آوازیں
آپ کے HeyGen اکاؤنٹ میں موجود کوئی بھی کسٹم اواتار یا آواز، بشمول برانڈڈ اثاثے، Remote MCP کے ذریعے دستیاب ہے۔
175+ زبانیں اور لہجے
ایجنٹس AI سے چلنے والی لب کی ہم آہنگی اور ترجمہ کے ساتھ، 175+ زبانوں اور لہجوں میں بڑے پیمانے پر اور آن ڈیمانڈ، کثیر لسانی ویڈیو مواد بنا سکتے ہیں۔
کوئی اضافی بلنگ نہیں
ویڈیو جنریشن آپ کے موجودہ HeyGen پلان میں شامل کریڈٹس استعمال کرتی ہے۔ یہ تمام پلانز پر دستیاب ہے، بشمول مفت اکاؤنٹس۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں
کیا مجھے API key کی ضرورت ہے؟
نہیں۔ Remote MCP آپ کے HeyGen اکاؤنٹ (Web Plan) سے منسلک OAuth تصدیق استعمال کرتا ہے۔ کسی API key کی ضرورت نہیں۔
کیا HeyGen کا MCP اضافی قیمت پر آتا ہے؟
نہیں۔ ویڈیو جنریشن آپ کے موجودہ HeyGen پلان میں شامل پریمیئم کریڈٹس استعمال کرتی ہے۔ کوئی الگ API چارجز یا اضافی بلنگ نہیں ہے۔
کون سے HeyGen پلانز MCP کو سپورٹ کرتے ہیں؟
MCP تمام HeyGen پلانز پر دستیاب ہے۔ زیادہ استعمال کے لیے، Creator پلان یا اس سے اوپر کے کسی پلان پر اپ گریڈ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
کیا میں اپنے کسٹم اواتارز اور آوازیں استعمال کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ آپ کے HeyGen اکاؤنٹ میں دستیاب کوئی بھی اواتار یا آواز، بشمول آپ کے بنائے گئے کسٹم اثاثے، HeyGen MCP کے ذریعے قابلِ رسائی ہے۔
اس اور HeyGen API میں کیا فرق ہے؟
HeyGen API آپ کو پروگرام کے ذریعے کنٹرول کے لیے براہِ راست REST endpoints فراہم کرتی ہے۔ Remote MCP ان صلاحیتوں کو اس طرح لپیٹتا ہے کہ AI ایجنٹس انہیں مکالماتی انداز میں استعمال کر سکیں، اور آپ کو کوئی integration code لکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔