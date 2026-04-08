Seedance 2.0: Ang iyong digital na kambal, sa mala-pelikulang galaw
Ang Seedance 2.0 ay ngayon naka-integrate na sa buong HeyGen. Gumawa ng kumpletong AI digital twin na mga video gamit ang iyong verified avatar na gumagalaw sa cinematic na footage, mag-generate ng scroll-stopping na b-roll mula sa isang prompt lang, at palawigin ang anumang eksena gamit ang eksaktong kontrol sa unang at huling frame. Propesyonal na cinematic na kalidad ng AI video, walang production crew na kailangan.
Tatlong tool, isang platform. Pumili kung paano ka lilikha
Ang Seedance 2.0 ay naka-integrate sa tatlong magkakaibang tool sa loob ng HeyGen. Bawat isa ay ginawa para sa iba’t ibang creative na workflow. Gamitin ang isa o pagsamahin ang tatlo.
Ilagay ang iyong Digital Twin sa mala-pelikulang Seedance na footage
Sa Avatar Shots, maaari kang lumikha ng mga cinematic na eksena kung saan ang iyong na-verify na Digital Twin ay kumikilos, gumagalaw, at umaarte sa loob ng Seedance-generated na footage. Pumili ng kahit anong environment, anggulo ng camera, o uri ng galaw na may makatotohanang motion at pare-parehong itsura ng karakter sa bawat shot.
Tunay na parang-buhay na galaw ng karakter
Paglalakad, paggesto, at pag-arte na may tunay na bigat ng katawan at kapani-paniwalang kilos sa bawat eksena.
Pare-parehong anyo sa bawat kuha
Ang mukha, kasuotan, at visual na pagkakakilanlan ay nananatiling pare-pareho mula sa unang frame hanggang sa huli, nang walang pagbabago ng anyo o pagkalabo ng mga detalye.
Maraming avatar sa isang eksena
Maglagay ng maraming verified na Digital Twins sa iisang cinematic na eksena na may sabay-sabay na galaw para sa bawat karakter sa frame.
Anumang background, anumang uri ng shot
May dolly moves, crane shots, FPV, malalawak na establishing shots, at close-ups na may cinematic na istilo ng pagkuha ng kamera na tumutugon sa iyong prompt.
Ligtas na ligtas ang iyong pagkakakilanlan. Hindi pinapayagan ng Seedance ang mga totoong mukha ng tao sa pampublikong API nito. Ang first-party consent at identity verification infrastructure ng HeyGen ang dahilan kung bakit puwedeng lumabas ang iyong verified Digital Twin sa Seedance footage, isang bagay na hindi kayang ibigay ng ibang platform.
Mula sa isang prompt hanggang sa isang kumpleto at tapos na na video
Kinukuha ng Video Agent ang iyong prompt at bumubuo ng isang kumpletong video mula rito—script, istruktura, editing, at voiceover. Awtomatikong pinagsasama ang Digital Twin sa cinematic na Seedance footage para makabuo ng tapos na video na handang i-publish.
Mula sa script hanggang sa tapos na ang video
I-type ang iyong prompt o i-paste ang iyong script at si Video Agent na ang bahalang gumawa ng istruktura, pumili ng mga shot, at mag-deliver ng tapos nang na-edit na video.
Hanggang tatlong minuto bawat video
Sapat na haba para makapaghatid ng totoong mensahe, pero maikli pa rin para mapanatili ang atensyon, na may mga cinematic na Seedance shot na awtomatikong pinagdudugtong.
Maraming avatar sa iisang eksena
Ang istruktura, pacing, at pag-edit ay nakaayos na para sa iyo, kaya maaari kang mag-publish diretso sa anumang channel nang hindi na kailangan ng karagdagang production work.
Naka-built-in na beripikadong pagkakakilanlan
Bawat video ay gumagamit ng iyong na-verify na Digital Twin at pinoprotektahan ng first-party consent infrastructure ng HeyGen.
Ginawa para sa dami nang hindi isinusuko ang kalidad. Ang Video Agent ay dinisenyo para sa mga team at creator na kailangang gumawa nang tuloy-tuloy para sa iba’t ibang campaign, kurso, at channel.
Gumawa ng cinematic na b-roll mula sa isang prompt o reference na larawan
Ang AI Video Generator ay nagbibigay sa iyo ng direktang access sa Seedance 2.0 para sa text-to-video at image-to-video na paggawa ng video. Ilarawan lang ang isang eksena, mag-upload ng reference, at makakuha ng premium-quality na cinematic na footage na may eksaktong kontrol sa unang at huling frame.
Teksto tungo sa cinematic na b-roll
Ilarawan ang anumang eksena at awtomatikong gagawa ang Seedance ng cinematic na footage na may antas-direktor na kontrol sa kamera at pisikal na eksaktong galaw.
Sanggunian na larawan para sa footage
Mag-upload ng larawan ng produkto, larawan ng lokasyon, o anumang visual na reference at panatilihin ang hitsura, dating, at paksa na pare-pareho sa bawat frame.
Kontrol ng unang at huling frame
Itakda nang eksakto kung saan magsisimula at magtatapos ang isang eksena, at hayaang buuin ng Seedance ang lahat ng nasa pagitan nang may tuloy-tuloy at walang putol na visual na daloy.
Studio-quality na footage, isang prompt lang
Gumawa ng b-roll na parang kinunan on location kasama ang buong crew gamit ang dynamic lighting, realistic physics, at cinematic na galaw ng camera.
Ang cinematic na b-roll ay hindi na usapin ng budget. Isa na lang itong prompt. Kapag tumaas ang pamantayan, i-edit ang iyong pagkamalikhain. Gamitin ang Seedance 2.0 para maitahi ang imposibleng eksena sa bawat frame.
Cinematic na video para sa bawat gamit
Mula sa kumpletong branded na mga video hanggang sa mga social content na talagang nakakahinto ng pag-scroll, ang Seedance 2.0 sa loob ng HeyGen ay nagbibigay sa iyo ng propesyonal na kalidad na footage para sa bawat format at audience.
Mga video ng brand at produkto
Gumawa ng kumpletong branded na mga video kung saan ang iyong Digital Twin ang nagpe-present sa mga cinematic na kapaligiran. Mga pitch deck, paglulunsad ng produkto, at mga anunsyo ng kumpanya na may production quality na tugma sa iyong brand.
Nilalaman para sa social media at mga patalastas
Gumawa ng cinematic na b-roll at mga kuha ng avatar na talagang nakakahinto sa pag-scroll. Maglagay lang ng mga reference sa produkto, lokasyon, o istilo at bubuo ang Seedance ng footage na eksaktong tumutugma sa iyong creative brief.
Pagsasanay at edukasyon
Bumuo ng kumpletong mga training module at edukasyonal na content gamit ang iyong Digital Twin. Isang prompt lang ang kailangan para makagawa ng nakaayos at fully edited na video na hanggang tatlong minuto ang haba, handang i-embed sa anumang LMS o learning platform.
Pamumuno sa kaisipan at tatak
Mag-publish nang tuloy-tuloy nang hindi kailangang humarap sa camera sa bawat pagkakataon. Ihahatid ng iyong na-verify na Digital Twin ang mensahe mo sa cinematic na mga setting, na may parehong realism at presensya na inaasahan ng audience mo mula sa iyong personal na brand.
Mga demo at pagpapakita ng produkto
Mag-upload ng product photo at gumawa ng cinematic na footage na nakapalibot dito. Dynamic na ilaw, realistic na galaw, iba’t ibang anggulo. Scroll-stopping na product content nang hindi kailangan ng studio, photographer, o malaking production budget.
Nilalaman para sa maraming tao at panel
Maglagay ng maraming na-verify na avatar sa iisang cinematic na eksena. Perpekto para sa mga usapan, panayam, at panel-style na content na may pare-parehong itsura at sabay-sabay na galaw ng bawat karakter sa frame.
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot
Ano ang Seedance 2.0 sa HeyGen?
Ang Seedance 2.0 ay isang AI video generation model na naka-integrate sa buong HeyGen na nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng cinematic na mga video kung saan makikita ang iyong na-verify na Digital Twin na gumagalaw sa dynamic na footage na may propesyonal na galaw ng kamera at makatotohanang kilos.
Ano ang tatlong tool sa HeyGen na gumagamit ng Seedance 2.0?
Ang Avatar Shots ay naglalagay ng iyong Digital Twin sa mga cinematic na eksena, ang Video Agent ay lumilikha ng kumpletong mga video mula sa isang solong prompt, at ang AI Video Generator ay gumagawa ng cinematic na b-roll mula sa mga text o image prompt.
Maaari ba akong gumamit ng maraming avatar sa isang eksena gamit ang Seedance 2.0?
Oo, sinusuportahan ng Avatar Shots at Video Agent ang paggamit ng maraming na-verify na Digital Twins sa iisang cinematic na eksena, na may sabay-sabay na galaw at pare-parehong itsura sa bawat karakter.
Paano naiiba ang Avatar Shots sa AI Video Generator?
Ang Avatar Shots ay nakatuon sa paglalagay ng iyong na-verify na Digital Twin sa cinematic na Seedance footage na may galaw at kilos ng karakter, habang ang AI Video Generator naman ay lumilikha ng cinematic na b-roll mula sa mga prompt o reference images nang hindi nangangailangan ng avatar.
Ano ang dahilan kung bakit ang HeyGen lang ang tanging platform na may na-verify na mga totoong mukha sa Seedance?
May nakapaloob na first-party consent at identity verification infrastructure ang HeyGen, na nagbibigay-daan sa mga na-verify na Digital Twins na lumabas sa Seedance footage kahit hindi ito kayang ibigay ng ibang anumang platform.
Gaano kahaba ang puwedeng maging mga video gamit ang Video Agent?
Ang Video Agent ay lumilikha ng kumpleto at tapos na na mga video na hanggang tatlong minuto ang haba, na may awtomatikong istruktura ng script, pag-edit, at voiceover.
Ano ang kontrol sa unang at huling frame sa AI Video Generator?
Ang kontrol sa unang at huling frame ay nagbibigay-daan sa iyo na eksaktong itakda kung saan magsisimula at magtatapos ang isang eksena, at awtomatikong binubuo ng Seedance ang lahat ng nasa pagitan nang may tuloy-tuloy at maayos na visual na pagdaloy.
Maaari ba akong gumamit ng reference images sa Seedance 2.0?
Oo, pinapayagan ka ng AI Video Generator na mag-upload ng mga larawan ng produkto, mga larawan ng lokasyon, o anumang visual na reference para mapanatili ang hitsura, pakiramdam, at paksa sa bawat frame ng ginawang footage.
Anuman ang gusto mong gawin, magagawa mo na ngayon
Ang Seedance 2.0 ay gumagana sa pamamagitan ng Avatar Shots, Video Agent, at AI Video Generator. Ang pinaka-cinematic na AI video model sa mundo ay nasa loob na ngayon ng bawat tool na ginagamit mo sa paglikha. Rated #1 para sa realism sa G2. Ang iyong Digital Twin, ang iyong beripikadong pagkakakilanlan, ang iyong kuwento.