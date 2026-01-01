Malamang nakita mo na siya sa Instagram. Isang kalbong monghe na may mahinahong boses ang nagbibigay ng payo tungkol sa buhay sa feed mo. Milyun-milyong views. Libu-libong komento mula sa mga taong talagang natatamaan.
Si Yang Mun ay hindi totoong tao. Isa siyang AI character na ganap na ginawa gamit ang HeyGen ng creator na si Shalev Hani. At ang mga account na katulad ng sa kanya ay sumasabog ang kasikatan sa Instagram, TikTok, at YouTube ngayon.
Pinalago ni Shalev si Yang Mun hanggang sa mahigit 2.5 milyon na followers sa Instagram gamit lang ang isang simpleng formula: isang malinaw na konsepto, mga 20 minuto ng production time, at HeyGen. Walang camera. Walang studio. Walang tradisyonal na talento o production team.
Sino ang nanonood
Si Yang Mun ay nakikipag-usap sa mga adult na edad 25–50 na nag-i-scroll sa Instagram para maghanap ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng karamihan sa mga feed. Inilalarawan ni Shalev Hani, ang creator sa likod ng Yang Mun, ang kanyang audience bilang “mga adult na naghahanap ng katahimikan, emosyonal na linaw, at espirituwal na paninindigan.” Ayaw nila ng ingay. Gusto nila ng sandali ng katahimikan. At hindi sila nag-iisa. Namumuhay tayo sa gitna ng isang wellness shift kung saan ang pagbagal at pagbibigay-priyoridad sa mental health ay umusad mula sa pagiging niche na interes tungo sa pagiging pangunahing prayoridad.
Ang video ang bumubuhat ng buong strategy. “Ang video ang pangunahing medium para maiparating ang presence, tono, at tiwala,” paliwanag ni Shalev. “Kayang magbahagi ng wisdom ang text post. Pero ang video, mararamdaman mo talaga.” Kaya lahat ng ginagawa niya ay nakasentro sa video at wala nang iba.
Ang problema
Bago ang HeyGen, bawat video ay nangangailangan ng malaking manual na effort para isulat ang script, mag-record, mag-edit, at mag-publish. Inilarawan ni Shalev ang dati niyang proseso bilang “mas mabagal at mas matindi sa resources, na humahadlang sa consistency.” Nakakagawa lang siya ng ilang video kada linggo, na parang okay pakinggan hanggang sa maintindihan mo kung paano talaga gumagana ang Instagram. Ginagantimpalaan ng algorithm ang araw-araw na consistency. Ilang post lang kada linggo ang ibig sabihin ay mas kaunting reach, mas mabagal na growth, at isang kisame na ramdam ni Shalev pero hindi niya mabasag.
Ang mas malalim na hamon ay kung paano ito mapapanatiling pangmatagalan. “Panatilihin ang regular na pagpo-post nang hindi nauubos ang sarili” ang tiyak na sakit na punto. Ang meditatibong kalidad ng content ay nangangailangan ng eksaktong tono at tiyempo. Ang pagpapanatili ng ganoong pamantayan habang nagpo-publish nang sapat kadalasan para lumago ay isang nakakapagod na proseso na hindi kayang magtagal.
“Gamitin ang teknolohiya para paglingkuran ang mensahe, hindi para ilihis ang atensyon mula rito.”— Shalev Hani, lumikha ng Yang Mun
Bakit HeyGen
Sinimulan ni Shalev na maghanap ng AI video solution nang ma-realize niyang kailangan niyang “i-scale ang content habang pinapanatili ang pagiging totoo.” Hindi siya naghahanap ng shortcut. Kailangan niya ng tool na kayang tumanggap ng bigat ng production nang hindi ipinapasok ang uncanny valley sa final na produkto.
Sinuri niya ang ilang platform at pinili ang HeyGen dahil sa isang dahilan. Sa mga salita niya, “Ito ang pinakanaramdaman niyang makatao at hindi nakakaabala, dahil nananatiling nakatuon sa mismong mensahe.” Ibang mga tool ang nagdadagdag ng mga biswal o tonal na elemento na umaagaw ng atensyon sa teknolohiya. Kabaligtaran ang ginawa ng HeyGen. Para bang naglaho ito sa mismong content.
Mabilis ang onboarding. Mabilis na naging komportable si Shalev at ang kanyang team sa suite ng mga tool “sa loob lamang ng ilang araw.” Walang matarik na learning curve. Walang mahabang pag-eeksperimento. Mula sa unang paggamit, nakagawa na sila agad ng production-quality na output.
Paano ito gumagana
Para sa Yang Mun account, nanggagaling sa dalawang bagay ang mga ideya: paulit-ulit na pinagdaraanan ng audience at walang-kupas na espirituwal na mga tema. Sabi ni Shalev, hindi siya humahabol sa mga uso. Hinahanap niya kung saan nagtatagpo ang mga pangangailangan ng mga tao ngayon at ang mga katotohanang napatunayan na sa loob ng maraming siglo. Ang kombinasyong iyon ang nagbibigay sa bawat video ng sabay na pagiging napapanahon at malalim.
Nagsusulat siya ng maiikli at simpleng script. Iyon ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Shalev nang maaga pa. Nang tanungin siya kung ano ang sana’y alam na niya mula sa simula, direkta ang sagot niya: “Pinakamahusay ang performance ng mga simpleng script.” Malakas ang tukso na gumawa ng mas mahahaba at mas kumplikadong content gamit ang mga AI video tool dahil kaya itong hawakan ng teknolohiya. Pero ayaw ng audience ng komplikado. Gusto lang nila ng isang ideya na malinaw na naipapahayag. Kapag wala pa siyang nakahandang script, ginagamit niya ang script writer ng HeyGen para gumawa nito.
Ang iba pang mga feature na pinaka-pinagkakatiwalaan niya ay ang “avatar delivery at boses.” Walang magarbong graphics. Walang patong-patong na edits. Nanatiling simple ang format at inuuna ang mensahe dahil, gaya ng sabi ni Shalev, “ang mga simpleng video na inuuna ang mensahe ang tunay na nakakakonekta sa mga tao.” Dahil napakadaling gumawa ng mga video sa HeyGen, gumagawa siya ng content nang maramihan, nagsusulat ng script at lumilikha ng maraming video sa iisang session, saka niya ito iniiskedyul para sa buong linggo.
Pinapansin ba ng mga manonood na siya ay AI?
Ito ang pinakamalaking pinoproblema ni Shalev bago maglunsad. Inamin niya na “ang pagiging totoo ang pangunahing alalahanin” mula pa sa simula. Kung maramdaman ng audience na naloko sila, babagsak ang buong proyekto.
Ang nangyari ay kabaligtaran.“Naresolba ito ng reaksyon ng audience,” sabi ni Shalev. Nakatuon ang mga tao sa mensahe, hindi sa teknolohiya. Ipinapakita ng mga komento at pattern ng engagement na nakakakonekta ang mga manonood sa emosyonal at espirituwal na antas. Walang nag-uusisa kung totoo ba ang monghe. Sinasalo nila ang turo, pinagninilayan ito, at ibinabahagi.
Nang tanungin kung ano ang pinaka-nakakagulat na benepisyo ng paggamit ng HeyGen, hindi itinuro ni Shalev ang bilis o pagtitipid sa gastos. Itinuro niya ang koneksyon: “kung gaano ka-natural nakakakonekta ang mga audience sa content.” Kapag totoo ang mensahe at pare-pareho ang paraan ng paghahatid, nagiging parang hindi na napapansin ang teknolohiya.
Ang mga resulta
“Mula sa ilang video kada linggo, lumipat kami sa pang-araw-araw na content,”kumpirma ni Shalev. Ang nag-iisang pagbabagong iyon ang tuluyang nagbago sa buong takbo ng buhay ni Yang Mun.
Tumaas ang dalas ng pagpo-post, abot, at engagement. Pero ang mas malalim na epekto ay kung ano talaga ang ibig sabihin ng araw-araw na pagpo-post para sa isang mindfulness brand. Ang espirituwal na paggabay ay hindi isang bagay na hinahanap lang ng mga tao isang beses sa isang linggo. Babalik at babalik sila rito tuwing umaga, tuwing gabi, at tuwing kailangan nila ng pahinga sa isip at kapayapaan. Dahil sa araw-araw na pagpo-post, naging mas madaling maabot si Yang Mun ng kanyang audience sa paraang talagang kailangan nila siya.
Sa kabuuan, ang mga HeyGen video ay nag-perform nang kasing ganda o mas maganda pa kaysa sa tradisyonal na ginagawang content. Iniuugnay ito ni Shalev nang malaki sa consistency: “Kapantay o mas malakas dahil sa consistency.” Ginagantimpalaan ng algorithm ang araw-araw na pagpo-post. Pinahahalagahan naman ng audience ang pagiging maaasahan. Ginawang posible ng HeyGen ang pareho nang walang kahit anong pagbaba sa kalidad.
Ang playbook
Hindi si Yang Mun isang kakaibang kaso. Siya ang blueprint. Ang parehong sistemang bumuo sa account na ito ay gumagana para sa anumang creator o brand na naghahangad ng pare-pareho at madaling makilalang AI-powered na presensya sa video.
Diretso ang paglipat ng mga prinsipyo. Magsimula sa malinaw na audience at malinaw na mensahe. Gamitin ang avatar at voice tools ng HeyGen para lumikha ng karakter na madaling makilala at pagkatiwalaan ng mga tao. Sumulat ng mga simpleng script. I-batch ang produksyon mo. Mag-publish araw‑araw. Hayaan mong ang teknolohiya ang magdala ng bigat ng produksyon para makapagpokus ka sa mga malikhaing desisyon na talagang mahalaga: kung ano ang sasabihin, paano ito sasabihin, at bakit kailangang marinig ito ng audience mo.
Itinuturo na ngayon ni Shalev ang eksaktong sistemang ito.“Ang parehong sistemang ginamit para buuin at palakihin si Yang Mun ay itinuturo sa isang dedikadong kurso para sa mga creator at brand na gumagawa ng AI-powered na mga karakter.”Saklaw nito ang lahat mula sa paglikha ng karakter at pagsusulat ng script hanggang sa mga workflow sa produksyon at estratehiya sa pag-publish.
Ano ang susunod
Plano ni Shalev na itulak si Yang Mun “patungo sa mas malalim na mga aral at mas malawak na maaabot.” Ang feature ng HeyGen na pinaka‑kinakatuwa niya ay “mas masinsing emosyonal na mga detalye sa paghahatid kasama si Yang Mun sa iba’t ibang kapaligiran at mga setting”. Ito ang kakayahang magpahiwatig ng banayad na pagbabago sa tono na nagpaparamdam sa content na mas buhay at naroroon.
Pero nananatiling pareho ang pangunahing pilosopiya. Nagsisilbi ang teknolohiya sa mensahe. Nagsisilbi ang mensahe sa audience. Lahat ng iba pa ay ingay lamang.