Itinatag noong 1843, The Economist ay isa sa pinakarespetadong publikasyon ng balita sa mundo at kilala sa malalim nitong pagsusuri, mahigpit na pamantayang editoryal, at pandaigdigang pananaw. Ang magasin na nakabase sa London ay tumatalakay sa internasyonal na pulitika, negosyo, agham, at kultura, na pinagsasama ang print, digital, podcast, at video na pamamahayag.
Habang nagiging mas multimodal at pandaigdigan ang paraan ng pagkonsumo ng media, naghahanap ang The Economist ng mga paraan upang palawakin pa ang abot nito sa iba’t ibang wika at plataporma nang hindi isinusuko ang kalidad ng editoryal o pinapataas ang gastos sa produksyon. Pinangungunahan ang inisyatibong ito ni Ludwig Siegele, Senior Editor of AI Initiatives.
“Ang trabaho ko ay alamin kung paano gagamitin ang generative AI sa newsroom,” sabi ni Ludwig. “At hindi laging madali iyon.”
Pero pagdating sa pag-localize ng video, mabilis na naging malinaw ang sagot: HeyGen.
Pagbubukas ng pandaigdigang abot sa pamamagitan ng AI-powered na pagsasalin ng video
Ang The Economist ay patuloy na gumagawa ng maiikling video na may mataas na kalidad sa nilalaman para sa mga platform tulad ng Instagram, TikTok, at YouTube. Gayunpaman, dati lamang ito inilalathala sa English dahil sa mataas na gastos at pagiging kumplikado ng pagsasalin at muling paglikha ng video content sa iba’t ibang wika.
“Bago pa man isalin ang isang video, masyadong magastos na para kahit magsimulang maglabas ng isa o dalawa,” sabi ni Ludwig. “Masyado talagang mahal ang mismong mga eksperimento.”
Nagbago iyon nang madiskubre ni Ludwig ang HeyGen. “Una kong narinig ang HeyGen mula sa anak ng isang kasamahan namin sa opisina sa Berlin,” sabi ni Ludwig. “Ginamit niya ito para isalin ang mga training video para sa kanyang team sa Silangang Europa. Nakita ko ito at naisip ko, ‘ang galing nito.’”
The team began testing HeyGen’s translation pipeline on their short-form social videos, translating English originals into German, French, Spanish, and Mandarin. “The way we use HeyGen is simple,” Ludwig said. “We upload the video, it gives us a rough translation, and we use the proofreading feature to make it perfect.”
Ang kakayahan sa proofreading na iyon ang naging game-changer. Nag-aalok din ang ibang mga platform ng awtomatikong pagsasalin pero hindi nagbibigay ng kontrol sa pag-edit. “Nasa awa ka ng algorithm,” sabi ni Ludwig. “At hindi niyon palaging naaabot ang aming pamantayang pang‑peryodismo.” Ang kakayahan ng HeyGen na i-edit ang mga salin nang direkta sa linya at ipasuri sa mga native speaker ang nagsiguro na mapapanatili ng The Economist ang tono, katumpakan, at boses nito.
The results were immediate. Some translated videos outperformed their English originals, achieving hundreds of thousands of views. “That was a big moment for us,” Ludwig said.
Scaling experiments and shifting internal culture
HeyGen’s success also marked a cultural shift inside the newsroom. “My goal is to get colleagues to actually use the technology,” Ludwig said. “Everyone has access, but it’s hard to change workflows. Tools like HeyGen make that easier because the results speak for themselves.”
Isang maagang demonstrasyon ang napatunayang napakahalaga. “Noong unang beses kong makita ang isa sa aming mga editor na nagsasalita ng napakalinaw na Pranses, talagang napanganga ako,” paggunita ni Ludwig. “Tugma ang galaw ng bibig, pareho ang tono ng boses. Mukha talaga itong totoo.”
Ang pagiging makatotohanan ng pagsasalin ng HeyGen ay tumulong sa mga mamamahayag ng The Economist na makita ang AI hindi bilang isang bagong pakulo kundi bilang isang praktikal na kasangkapan sa newsroom. Ang kredibilidad na iyon ang nagbukas ng pinto para sa mga bagong uri ng pag-eeksperimento.
The team has since begun testing avatar‑based explainers, using images of historical thinkers brought to life through AI-generated motion and narration. The project is part of a new series on liberalism that reimagines how historical concepts can be taught visually.
“The future of journalism is liquid,” Ludwig said. “You write an article, and then you turn it into a video, then into audio. The consumer chooses how to experience it.” HeyGen helped make that vision tangible without overhauling The Economist’s production workflow.
Binabago ang pamamahayag sa pamamagitan ng multilingguwal na AI na video
Mula nang ipatupad ang HeyGen, nagawa ng The Economist na magbukas ng mga bagong kakayahang multilingguwal, palawakin ang naaabot na audience, at patunayan ang halaga ng kanilang pamumuhunan sa AI‑powered na pamamahayag.
- Mas pinalawak ang abot ng video: May ilang isinaling video na umabot sa daan‑daang libong views—katumbas o mas mataas pa kaysa sa performance ng mga orihinal na English na video.
- Nabuksan ang lokal na pag-aangkop: Sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa ng The Economist na mag-eksperimento sa malakihang paggawa ng multilingual na video. “Naging posible lang ito nang sapat na bumaba ang gastos para maging praktikal ang pag-eeksperimento,” sabi ni Ludwig.
- Napanatili ang kalidad ng editoryal: Pinahintulutan ng proofreading feature ng HeyGen ang mga katutubong tagapagsalita na pinuhin ang mga salin, na tinitiyak ang katumpakan at pinananatili ang mataas na pamantayang editoryal ng The Economist.
Beyond metrics, the human impact has been equally meaningful. “Using HeyGen to produce professional videos is exciting,” Ludwig said. “At the end, you can say, ‘I made this.’ It empowers you to do things you otherwise wouldn’t be able to do.”
Sa kasalukuyan, patuloy na pinapalawak ng The Economist ang mga kakayahan nito sa AI para sa video, pagsasalin, at paggawa ng mga nilalamang editoryal. Para sa mga nag-iisip gumamit ng katulad na mga tool, simple lang ang payo niya.
“Kung curious ka tungkol sa HeyGen, subukan mo lang,” sabi ni Ludwig. “Mag-upload ka ng video, subukan mo ang mga translation, maglaro ka sa proofreading at makikita mo kung gaano talaga ito kalakas at kadaling gamitin na teknolohiya.”