Ang School of AI ay isang edukasyonal na plataporma na itinatag ni Vivian Aranha, isang technologist na may higit sa 20 taon ng karanasan sa web, mobile, at mga umuusbong na teknolohiya. Inilunsad noong mas maagang bahagi ng taong ito, nilikha ang School of AI upang tulungan ang mga estudyante na makapag-navigate sa isang hamon na job market sa pamamagitan ng pagkuha ng praktikal na kasanayan sa artificial intelligence, kabilang ang generative AI, agent-based systems, at mga mabilis na umuunlad na tool.
Ang nagsimula bilang maliliit na live na session na parang internship ay mabilis na nagbunyag ng mas malaking oportunidad: ang maabot ang mas maraming mag-aaral nang mas episyente sa pamamagitan ng video-based na edukasyon. Ngunit ang paggawa ng de-kalidad na video content sa bilis ng pag-unlad ng AI ay napatunayang isang malaking hamon, hanggang sa madiskubre ni Vivian ang HeyGen.
Pagpapalawak ng edukasyon nang hindi pinapalawak ang trabaho
Mula pa noong simula, sentro na ang video sa paraan ng pagtuturo ni Vivian. “Hindi ako yung tipo ng taong natututo sa mga libro,” paliwanag niya. “Kailangan kong makita ang mga bagay na aktwal na ginagawa, tulad ng hands-on na mga lab at mga video na nagpapaliwanag kung paano gumagana ang mga bagay.”
Sa simula, umasa ang School of AI sa mga live na online session. Di nagtagal, hiniling ng mga estudyante kay Vivian na i-record ang mga aralin para makapag-aral sila ayon sa sarili nilang iskedyul. Bagama’t makatuwiran ito sa pananaw ng pagtuturo, nagdulot naman ito ng malaking pasanin sa produksyon.
Bago ang HeyGen, mabagal, nakakapagod, at hindi flexible ang paggawa ng mga kurso. Ikinuwento ni Vivian ang pagbuo niya ng isang pangunahing AI course noong 2024 na umabot sa humigit-kumulang 60 oras ng content.
“Ako mismo ang nag-record ng buong kurso,” sabi ni Vivian. “Inabot ako ng tatlong buwan, nagtatrabaho nang halos 40 oras bawat linggo.”
Mas malala pa, mabilis magbago ang mga AI tool. Madalas makita ni Vivian na ang nilalamang nairekord niya isang araw ay lipas na kinabukasan dahil sa mga bagong labas na modelo o mga update sa features.
“May mga pagkakataon na ihahanda ko na ang lahat sa gabi, magsisimula akong mag-record kinabukasan, tapos malalaman ko na may nagbago na,” sabi ni Vivian. “Kailangan ko na namang ulitin lahat.”
Sa bilis na iyon, nakakagawa lang si Vivian ng humigit-kumulang apat na kurso bawat taon, at hindi pa niya namamalayan kung gaano iyon kalimitado hanggang sa nakita niya ang isang alternatibo.
Discovering HeyGen and rethinking what was possible
Unang nakatagpo si Vivian ng HeyGen habang naghahanap siya ng mga tagasalin para palawakin ang saklaw ng kanyang mga kurso sa ibang bansa. Gusto niyang isalin sa Spanish ang isang kurso tungkol sa AI at quantum computing at kumuha siya ng isang human translator para tumulong.
Pagkalipas ng dalawang linggo, hindi pa rin tapos ang pagsasalin. Sa halos parehong panahon, sinubukan ni Vivian ang trial ng HeyGen. In-upload niya ang kanyang kurso, at sa loob lamang ng 15 minuto, tapos na ang pagsasalin.
“Sa loob lang ng ilang oras, na-translate at na-upload ko na ang course at naipamahagi ko na ito sa aking Spanish na audience,” sabi ni Vivian.
Binago ng sandaling iyon ang lahat. Nagpatuloy si Vivian sa pagsasalin ng 20–30 kurso gamit ang HeyGen at nagsimulang mag-explore ng iba pang mga feature. Di nagtagal, naging sentro ang HeyGen hindi lang para sa pagsasalin, kundi para na rin sa mismong paglikha ng content.
Gamit ang mga script at screen recording, nakapagpokus si Vivian sa pagtuturo habang hinahayaan ang HeyGen na humawak ng delivery. Muli niyang binuo ang parehong 60-oras na AI course noong 2025 gamit ang HeyGen, at napakalaki ng naging kaibahan.
“Dalawang linggo lang ang inabot sa halip na tatlong buwan,” sabi ni Vivian. “Hindi 40 oras kada linggo sa loob ng maraming buwan. Mga dalawang linggo lang talaga sa kabuuan.”
Ang dati’y apat na kurso lang bawat taon, naging apat na kurso na bawat buwan. “Ibig sabihin, bigla akong nagkaroon ng 11 dagdag na buwan para gumawa ng iba pang mga bagay,” sabi ni Vivian.
Nagawa pa niyang gumawa ng isang buong dalawang-oras na kurso habang lumilipad papuntang Turkey, tahimik na nagtatrabaho sa eroplano gamit ang in-flight Wi‑Fi.
Dumating ang malaking pagbabago kay Vivian nang likhain niya ang kanyang digital na kakambal.
“The magic moment for me was when I gave it a script and saw the expressions come out,” he said. “When it’s excited, it actually looks excited like me.”
Sa halip na mukhang artipisyal, ang avatar ay ramdam na personal at may pagpapahayag. “Hindi ito mukhang basta-bastang avatar lang,” sabi ni Vivian. “Parang digital twin ko talaga ito.”
Ang emosyonal na pagiging makatotohanan na iyon ang nagpatibay ng tiwala ni Vivian sa HeyGen bilang pangunahing paraan para gumawa at maghatid ng kanyang mga itinuturo sa malakihang antas.
Turning time savings into business growth
Ayon sa pagtatantiya ni Vivian, nakakatipid siya ng 80–90% ng oras na dati’y kailangan para gumawa ng video content gamit ang HeyGen. Sa halip na apat na kurso kada taon, kaya na niyang gumawa ng apat na kurso kada buwan, na epektibong 10x na pagtaas sa output.
Ang pagtaas na iyon sa produksyon ay may direktang epekto sa kita. “Hindi lang ito tungkol sa pagtipid ng oras,” sabi ni Vivian. “Ipinaparami nito ang kita ko.”
Nagbigay din ang HeyGen ng napakalawak na abot sa buong mundo. Ang School of AI ay ngayon nakakapaglingkod na sa mga mag-aaral sa mahigit 70 bansa, na may mga estudyanteng nagsasalita ng higit sa 60 iba’t ibang wika.
Mas lalo ring bumilis ang paglago ng mga subscriber. Kung dati ay nakikita lang ni Vivian ang tuloy-tuloy pero katamtamang buwanang paglago, ngayon ay nakakuha na siya ng milyun-milyong views at subscribers sa loob lamang ng nakaraang walong buwan, na pinalakas ng palagiang, multilingual na content.
Higit pa sa mga numero, inalis ng HeyGen ang mga balakid sa creative process. “Nakalimutan ko na kung gaano kahirap gumawa ng video dati,” sabi ni Vivian. “Ngayon, nakatuon na lang ako sa kung ano ang gusto kong ituro.”
Ang payo niya sa iba ay simple lang: magpokus ka sa kung saan ka magaling.
“Ang paggawa ng video ay isang kasanayan na hiwalay pa,” sabi ni Vivian. “Hayaan mong ang HeyGen ang bahala roon para makapagpokus ka sa pagkatuto, pagtuturo, at paghahatid ng halaga.”
As the School of AI continues to grow, HeyGen remains the foundation that allows Vivian to teach faster, reach farther, and keep pace with the technologies he’s helping others master.
“Tinutulungan ka ng HeyGen na gumawa ng mga propesyonal na video gamit lang ang iyong script,” sabi niya. “Hindi mo na kailangan ng kahit ano pa.”