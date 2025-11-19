BI Studio of Emotional Intelligence ay likha ni Lisa Anugwom Narh, isang manunulat ng kuwento, awtor, at YouTube creator sa likod ng The 2 a.m. Code. Sa pamamagitan ng kanyang studio at channel, sinusuri ni Lisa ang emotional intelligence, personalidad, at self-awareness upang matulungan ang mga tao na kumonekta sa kanilang tunay na sarili. Nakatuon ang kanyang storytelling sa komunidad ng INFJ, isa sa pinakamadalang uri ng personalidad sa Myers-Briggs framework, na kumakatawan lamang sa isa hanggang dalawang porsyento ng populasyon.
Misyon ni Lisa ang gumamit ng mga kuwento para buksan ang isipan at puso ng mga tao, at tulungan silang makita ang sarili nilang mga karanasan sa isang bagong pananaw. “Naniniwala ako na napakaraming kaalaman at karunungan ang makikita sa isang kuwento,” sabi niya. Gayunpaman, kahit malinaw ang kanyang malikhaing bisyon, ang proseso ng paggawa ng propesyonal na video content ay mabagal, magastos, at nakakapagod gawin mag-isa.
Nagbago ang lahat nang madiskubre ni Lisa ang HeyGen. Binigyan siya ng AI video platform ng kakayahang gawing mga propesyonal at emosyonal na nakakaantig na video ang kanyang mga ideya, anumang oras at saan man siya naroroon. Naging tulay ito sa pagitan ng kanyang pagkamalikhain at ng kanyang audience, na nagbibigay-daan sa kanya na maibahagi ang makahulugang content nang mas mabilis at mas palagian kaysa dati.
Paglampas sa mga limitasyon sa produksyon upang makamit ang tuloy-tuloy na paggawa
Bago ang HeyGen, si Lisa ang gumagawa ng lahat. Siya ang manunulat, tagapagsalaysay, editor, at creative director, at madalas niyang isinasabay ang paggawa ng content sa full-time niyang trabaho bilang compliance officer para sa Los Angeles County. Bawat video ay nangangailangan ng oras ng paghahanda, pag-set up, at paglinis bago pa man talaga magsimula ang creative na proseso.
“Kailangan nito ng iba’t ibang personalidad sa loob ko sa iba’t ibang oras ng araw para magawa,” sabi niya. “Ako ang IT person, ang lighting crew, at ang editor na pinagsama sa iisa.” Ang paggawa ng content ay nangangahulugang pag-aayos muli ng bahay niya, pag-set up ng mga kagamitan, at pagtiyak na tahimik ang paligid. “Kailangan kong maglipat ng mga muwebles, siguraduhing wala ang mga bata sa bahay, i-charge ang mga mic at camera ko, at tiyaking mukhang perpekto ang lahat,” sabi ni Lisa.
Ang tuloy-tuloy na effort na ito ang nagdulot ng mga delay at pagkadismaya. “Kapag hindi ako sapat ang pahinga o hindi ako kumpiyansa na humarap sa camera, ipinagpapaliban ko ang pagfi-film,” sabi niya. “Ang dami kong dahilan na nagpapabagal sa proseso.” Kahit na nakapag-record na siya, ang pag-e-edit at post-production ay kumakain pa rin ng mas marami pang oras at lakas.
Ang naging resulta ay kawalan ng consistency. Nalimitahan ang kakayahan niyang palaguin ang kanyang audience dahil sa kaunting oras na kaya niyang ilaan sa paglikha. “Mahirap humanap ng oras at tamang environment para makagawa ng content sa paraang gusto ko,” sabi niya. “At kapag mag-isa ka lang nagtatrabaho, nakakadismaya talaga iyon.”
Pagtanggap sa AI upang palawakin ang pagkukuwento nang walang hangganan
Ang unang karanasan ni Lisa sa HeyGen ay puno ng sorpresa at gaan ng loob. “HeyGen ay kabaligtaran ng lahat ng ginagawa ko noon,” sabi niya. “Ngayon, ideya na lang ang kailangan ko, at nabubuhay na ito anumang oras ng araw.”
Sa kauna-unahang pagkakataon, nakagawa siya ng mga video nang walang kamera, ilaw, o perpektong setup. Gamit ang mga avatar at voice features ng HeyGen, nagawa ni Lisa na lumikha at mag-publish ng mga video kahit saan. “Nakagawa pa nga ako ng mga video gamit lang ang phone ko. Ako pa rin ’yon, pero mas matalinong bersyon ko, na mas magaling maghatid ng mensahe kaysa sa kaya ko dati,” sabi niya.
Tinulungan din siya ng HeyGen na muling mahanap ang tiwala niya sa sarili bilang isang malikhain. “Lagi namang may kaunting kaba kapag humaharap ka sa kamera,” sabi ni Lisa. “Pero sa HeyGen, nawala ang takot na ’yon. Basta mayroon akong ideyang mahusay na na-research at totoo, panatag at kumpiyansa akong iharap ito sa buong mundo.”
Dumating ang “magic moment” niya nang gawin niya ang una niyang digital twin. “Nang pindutin ko ang generate at nakita ko ang avatar ko na nagsasalita gamit ang boses at tono ko, iyon na ang pinaka-tunay na karanasang naranasan ko,” sabi niya. “Halos tumigil akong huminga. Naisip ko, ‘Hindi ito totoo, imposible.’ Pero totoo pala.”
Mula noon, nakita ni Lisa ang HeyGen bilang higit pa sa isang tool. Naging isang malikhaing katuwang ito na nagbigay-daan sa kanya na buhayin ang mga kuwento nang mas mabilis, mas matalino, at may mas malalim na emosyonal na koneksyon. “Sa unang pagkakataon, naramdaman kong mayroon akong brand na tunay na akin,” sabi niya. “Tinulungan ako ng HeyGen na mahanap ang aking boses at maibahagi ito sa mundo.”
Binabago ang koneksyon at komunidad sa pamamagitan ng mga avatar
Ang pinaka-hindi inaasahang epekto ng paggamit ng HeyGen ay nanggaling sa reaksyon ng audience ni Lisa. “Ang pinaka-nakagugulat na bagay ay ang feedback,” sabi niya. “Nararamdaman ako ng mga tao sa pamamagitan ng aking avatar. Nakakakonekta sila rito nang emosyonal at ibinabahagi nila ito sa iba. Hindi nila kailanman kinukuwestiyon kung totoo ito.”
Ang kanyang digital twin ay naging tulay sa pagitan ng kanyang mensahe at ng kanyang mga manonood. “Ako ’yon. Boses ko ’yon. Mensahe ko ’yon. At may nagagawa itong pagbabago,” sabi niya. Sa pamamagitan ng mga avatar, nagawa niyang magpakilala ng mga karakter sa kanyang pagkukuwento, na nagbibigay sa kanyang audience ng mas malalim at mas iba-ibang karanasan. “Inaabangan ng mga tao ang mga karakter na ito bawat linggo. Para silang buhay.”
Ang pagbabagong ito ay nagbigay rin kay Lisa ng kalayaan mula sa pagiging perpeksiyonista at sa takot. “Hindi ko na ipinagpapaliban ang paggawa ng mga video dahil sa itsura ko o kung gaano ako kapagod,” sabi niya. “Maaari na akong magpokus sa pinakamahalaga: ang kuwento at ang mensahe.”
Pagkamit ng nasusukat na paglago at malikhaing kalayaan gamit ang HeyGen
Ang naging resulta ng paggamit ni Lisa ng HeyGen ay tunay na nagbago ng lahat. Nakapagtala ang kanyang YouTube channel ng 43.8% na pagtaas sa impressions at 70% na paglago sa engagement para sa mga long-form na video. Nakakakuha na siya ngayon ng mahigit 10,000 bagong subscriber bawat buwan, habang pinamamahalaan pa rin ang kanyang full-time na trabaho at mag-isa lang na gumagawa ng content.
“Kaya kong gumawa ng mga video sa loob ng wala pang dalawang oras, kumpleto na sa transitions at musika,” sabi ni Lisa. “Mula sa hirap na makasabay, ngayon ay tuloy-tuloy na akong nakakapag-publish ng content na tumatagos sa mga manonood.”
Binigyan ni HeyGen si Lisa ng kakayahang palawakin ang abot ng kanyang mensahe at makipag-ugnayan nang mas malalim sa kanyang audience. “Bago ang HeyGen, lagi akong nakikipaglaban sa oras, espasyo, at enerhiya,” sabi niya. “Pagkatapos ng HeyGen, nahanap ko ang aking ritmo, ang aking audience, at ang aking boses.”
Simple lang ang payo niya sa ibang creators: “I-click mo. Huwag kang matakot na i-explore ang bawat feature. Magugulat ka sa kaya mong gawin. Magsimula ka sa libreng version. Ilang click na lang, malapit ka na sa kalayaan."
Para kay Lisa, higit pa sa pagpapadali ng produksyon ang nagawa ng HeyGen. Muli nitong sinindihan ang kanyang pagkamalikhain at tinulungan siyang bumuo ng isang lumalago at masiglang komunidad. “Hindi lang ito isang platform,” sabi niya. “Ito ang aking creative partner. Tinulungan niya akong buhayin ang aking mga kuwento at patuloy na magpakita para sa aking audience sa pinaka-totoo at tapat na paraan na posible.”