AI Human Generator:Gumawa ng Realistikong AI na Tao para sa mga Video
Walang aktor. Hindi na kailangan ng pagfi-film kapag gumagamit ng AI-generated na content. Sa HeyGen’s AI Person Generator, makakagawa ka ng makatotohanang digital na tao na natural na binibigkas ang iyong script gamit ang advanced na AI technology.
Gumawa ng makatotohanang mga tagapagsalita, tagapagsalaysay, o mga karakter na laging handang kumatawan sa iyong brand.
Maglagay ng tunay na presensya ng tao sa iyong mga video gamit ang AI na tao
Gumawa ng influencer-style na content sa mas mababang gastos, gamit ang lakas ng creator-led engagement at advanced na AI tools para maghatid ng mas maganda at mas mataas na performance.
Gumawa ng AI Person-Led na Mga Video Agad
Gawing mga video na may digital people ang mga script sa loob lang ng ilang minuto. Pinapadali ng HeyGen ang paggawa ng propesyonal na content para sa TikTok, Reels, YouTube, LinkedIn, at iba pa nang hindi kailangan ng kamera o production crew.
Subukan ang Mga Mensahe Gamit ang Iba’t Ibang AI na Mukhang Tao
Mag-eksperimento gamit ang iba’t ibang boses, tono, at personalidad. I-A/B test ang iyong mensahe sa pamamagitan ng mabilis na pagpapalit ng mga AI na tao para makita kung alin ang pinakamabisang tumatama sa iyong audience.
Pumili Mula sa Daan-daang AI na Tao
Pumili mula sa malawak na library ng mga handa nang AI people. Mula sa pormal na mga propesyonal hanggang sa mas kaswal na pang-araw-araw na itsura, siguradong may makikita kang akma sa iyong audience at istilo ng kampanya.
Gamitin ang AI Humans bilang Maaasahang Tagapagsalita ng Brand
Mag-deploy ng mga pare-parehong digital presenter na laging nasa tamang mensahe. Gamitin ang mga AI human bilang tagapagsalita, tagapagsanay, o host para kumatawan sa iyong brand nang malinaw at propesyonal sa lahat ng video, nang hindi umaasa sa mga aktor o sa mga iskedyul ng pagfi-film.
Subukan ang iba’t ibang tao, boses, at istilo ng pag-deliver
Subukan ang iba’t ibang AI people, boses, at tono para mas mapino ang mensahe at performance. Magpalit agad ng digital presenters para matuklasan kung alin ang pinakapatok, nang walang production delays.
Bakit pinipili ng mga team ang HeyGen AI Human Generator
Ang tradisyonal na paggawa ng video ay nangangailangan ng oras, koordinasyon, at malaking badyet. Sa AI people, nagagawa ng mga team na lumikha ng propesyonal na mga video nang mas mabilis, mabawasan ang gastos, at manatiling may ganap na kontrol sa kanilang mensahe.
Malawak na AI Human Library
Mag-browse ng higit sa 500 makatotohanang AI people na idinisenyo para sa iba’t ibang industriya at audience. Madalas na ina-update ang library, kaya palagi kang may mga bagong opsyon para panatilihing napapanahon at kaengganyo ang iyong content.
AI Persona na Nakaangkop sa Industriya
Pumili ng AI humans na idinisenyo para sa eksaktong pangangailangan ng iyong industriya. Gumamit ng pinagkakatiwalaang digital na tao para sa gabay sa healthcare, isang pulidong propesyonal para sa corporate training, isang mainit na host para sa mga retail video, o isang masiglang personalidad para sa entertainment content.
Makatipid sa Oras at Gastos sa Produksyon
Ang tradisyonal na paggawa ng video ay maaaring umabot ng ilang linggo ng pagpaplano, pero sa mga AI tool, maaari mong mapabilis nang husto ang proseso. Sa HeyGen, iniiwasan mo ang mga delay. Pinapayagan ka ng AI people na gumawa ng mga handa-nang-i-publish na video sa loob lamang ng ilang minuto, nakakatipid ka ng libo-libong piso sa budget at binibigyan ka ng kalayaang lumikha anumang oras mo kailangan, habang mas pinapakatao pa ang mensahe mo.
Gumawa ng mga AI person na videoagad-agad
Gumawa ng mga video gamit ang AI people sa apat na simpleng hakbang, mula sa script hanggang sa export-ready na video.
Pumili ng iyong AI na persona
Pumili mula sa library ng makatotohanang AI na mga tao o gumawa ng sarili mong custom na digital na tao.
I-customize ang hitsura at estilo
Ayusin ang itsura, papel, tono, at istilo para tumugma sa mga layunin mo para sa content.
Idagdag ang script at wika
Isulat ang iyong script at piliin ang wika. Awtomatikong inaasikaso ng system ang boses, lip sync, at mga galaw, para masiguro ang tuloy-tuloy na karanasan gamit ang AI-generated na teksto.
Gumawa at mag-publish
I-generate ang iyong video at i-export ito para sa marketing, training, o panloob na paggamit.
Mga Madalas Itanong (FAQs)
Ano ang AI Human Generator, at paano nito ginagamit ang AI-generated na teksto?
Ito ay isang platform na lumilikha ng makatotohanang AI human videos gamit ang AI avatars. Sa HeyGen, maaari kang magsulat ng script, mag-customize, at gumawa ng mga video na ito sa malakihang produksyon.
Ano ang mga limitasyon ng mga AI human generator?
Makapangyarihan ang mga AI human generator pero hindi pa rin sila ganap na kapalit para sa lahat ng sitwasyon sa totoong mundo. Pinakamainam ang gamit nila para sa naka-script at organisadong komunikasyon gaya ng product demos, marketing, training, at edukasyon.
Hindi sila idinisenyo para sa matinding emosyonal na pag-arte, mga usapang hindi scripted, o kumplikadong live na interaksiyon sa labas ng mga suportadong integration.
Paano gamitin ang AI human generator para gawing mas makatao ang iyong content?
Madaling gamitin ang AI Human Generator ng HeyGen. Isulat mo lang ang iyong script, pumili o gumawa ng digital human, at i-generate ang iyong video. Awtomatikong inaasikaso ng system ang lip sync, mga galaw, at boses para magmukhang at magtunog natural ang iyong AI human.
Ano ang mga pangunahing tampok ng mga AI human generator?
Kabilang sa mga pangunahing tampok ang makatotohanang anyo ng tao, natural na boses at lip sync, suporta para sa maraming wika, nako-customize na itsura at mga estilo, isang library ng mahigit 500 stock humans, kakayahang gumawa ng digital twins, at mabilis na pagbuo ng video mula sa text o mga larawan.
Paano makakatulong ang AI humans na pagandahin ang mga marketing campaign?
Ang mga AI human ay nagbibigay-daan sa iyo na mabilis na mag-test ng iba’t ibang tao, boses, at tono, kaya mahalagang tool sila para sa mga marketer. Nakakatulong ito para matukoy kung aling istilo ang may pinakamagandang conversion at nakakatipid sa gastos kumpara sa pag-hire ng maraming influencer o presenter.
Ligtas bang i-represent ng AI humans ang aking brand?
Oo, binabago ng mga AI-generated na solusyon ang paraan ng pakikipagkomunikasyon. Ang bawat AI human ay pare-pareho, ganap na kontrolado mo, at hindi kailanman lumalayo sa mensahe dahil sa mga advanced na AI algorithm. Di tulad ng tradisyunal na talento, wala itong panganib ng mga isyu sa reputasyon o conflict sa iskedyul.
Makakatulong ba ang AI humans sa sales?
Oo. Maaari silang kumilos bilang mga sales rep na available 24/7 na nagpapaliwanag ng mga produkto, sumasagot ng mga FAQ sa pamamagitan ng video, at gumagabay sa mga lead para mag-book ng meeting o gumawa ng pagbili.
Paano nakakatulong ang AI humans sa mga global na team?
Ang mga AI human ay maaaring agad na magsalita ng iba’t ibang wika habang pinananatili ang natural na boses at lip sync, na ginagawang mas makatao ang AI text para sa mas mahusay na engagement. Dahil dito, nagiging simple at matipid ang pag-scale ng content sa iba’t ibang rehiyon.
Puwede bang palitan ng AI humans ang totoong trainers o presenters?
Kaya nilang hawakan ang paulit-ulit at nasusukat na komunikasyon tulad ng onboarding, training, o marketing, kaya napakahalaga nila para sa mga marketer. Para sa maraming team, nababawasan nito ang pangangailangan para sa live sessions at napapabilis ang pag-deliver ng content.
Saan ako makakahanap ng mga handa nang AI humans na makakatulong mag-humanize ng aking content?
May malaking library ang HeyGen ng mga handa nang AI avatar na kasama sa AI avatar generator na mukhang AI na tao mula sa iba’t ibang niche. Maaari kang pumili ng isa na babagay sa iyong brand o magdisenyo ng sarili mong custom na influencer persona.
