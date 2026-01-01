Mga AI Video Generator: Isang Komprehensibong Paghahambing
Ang mga AI video generator tulad ng HeyGen at Elai ay lubos na nagbago sa pagiging abot-kamay at pag-personalize ng video content para sa mga negosyo ng iba’t ibang laki. Hindi pare-pareho ang mga tool na ito. Sa AI video generator comparison na ito, susuriin namin ang kanilang mahahalagang features at pagkakaiba sa pricing, na nakatuon sa kung paano nagbibigay ang avatar quality at customization options ng HeyGen ng mas mataas na kalidad na mga video kumpara sa mga kakumpitensya nito. Suriin ang AI video generator use cases para matuklasan ang malawak na gamit ng mga ito.
HeyGen
Elai
G2 Rating
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Pagpepresyo
Free (3 min. of video) $24/month* (5 min. of video) $69/month* (30 min. of video) Custom
Free (1 min. of video) $29/month (40 min. of video) Custom
Mga stock avatar
120+
120+
Mga Wika
170+
75+
Mga punto ng diin sa boses
300+
300+
Mga AI script generation
Mga handang-gamit na script template
200+
160+
Music media
90+
70+
Suporta sa customer
24/7
*Kapag binabayaran taun-taon
Ihambing ang Mga Tampok ng Produkto
Ang HeyGen at Elai ay mga madaling-gamitin na AI video generator na ginawa upang makatulong sa paglago ng negosyo at pag-level up ng paggawa ng video. Parehong platform ay nag-aalok ng realistiko na AI avatars at natural na text-to-speech na interaksiyon. Gayunpaman, malaki ang pinagkaiba ng kanilang mga feature at support services. Para sa mga inuuna ang mataas na kalidad, advanced na mga opsyon sa pag-customize, at mas malawak na pagpipilian ng avatars, istilo ng musika, at mga wika, namumukod-tangi ang HeyGen sa paghahambing na ito ng mga AI video generator. Bagama’t kayang gawin ni Elai ang mga pangunahing gawain, hindi sapat ang limitadong features nito para pantayan ang mga tool na kailangan upang mapalakas ang isang natatanging brand identity. Tuklasin kung paano ang deepfake videos at ang epekto nito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas mataas na antas ng personalisasyon sa video content.
HeyGen
Elai
Mga stock avatar
250+
129+
Custom na studio avatar
Mga custom na web avatar
Mga custom na photo avatar
Mga custom na AI avatar na may kasuotang pang-outfit
Pag-sabay ng labi sa salita
4.7/5
2.5/5
Estilo ng avatar
Palit-Mukha
Ihambing ang mga Presyo ng mga Plano
Napakahalaga ng pagpepresyo sa pagpili ng pinakamahusay na AI video generator tools. Pinapayagan ng HeyGen ang mga baguhan na magsimulang gumawa ng mga video nang libre gamit ang tatlong minutong available na content, samantalang ang Elai ay nag-aalok lamang ng isang minuto. Mayroon ding mga nakaangkop na pricing plan sa HeyGen, na tinitiyak na akma ito para sa iba’t ibang budget.
Free
Creator
Team
Enterprise
Pagpepresyo ng HeyGen (kapag binayaran taun-taon)
$ 0
$ 24/month
$ 69/month
Custom
Mga Review ng Customer ng HeyGen kumpara sa Elai
HeyGen
Elai
G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Trustpilot
4.5/5 (1,328 reviews)
4.5/5 (104 reviews
Bakit Piliin ang HeyGen kaysa sa Elai?
Bagama’t pareho sila ng maraming pangunahing features, ang kalidad ng mga avatar at kakayahan sa customization ng HeyGen ay wala pa ring kapantay. Para sa paggawa ng sobrang personalisadong mga video, nangunguna ang HeyGen sa mas maraming estilo ng avatar, iba’t ibang video templates, at mga wika.
Avatar
Ang HeyGen ay may higit sa 250 stock avatars, kasama ang mga custom na AI outfit, studio avatars, at natatanging FaceSwap features. Mas advanced ang lip-sync technology nito kumpara sa Elai, na may 120 stock avatars lang at wala pang FaceSwap feature.
Template
Nag-aalok ang HeyGen ng access sa mahigit 400 propesyonal na video template, na madalas ina-update ang library. Ang Elai ay may mahigit 160 template lang, kaya nagkakaroon ang mga HeyGen user ng 88% na kalamangan sa mabilis na paglikha at pag-customize ng mga kahanga-hangang video.
Mga Tampok sa Boses
Pinapayagan ng HeyGen ang mga user na i-adjust ang bilis at tono ng AI voice, mag-upload ng sariling voice recordings, o mag-record online — isang kakayahang hindi sinusuportahan ng Elai. Ang pagbibigay ng HeyGen ng maraming user seats at guest access ay nagpapalakas ng kolaborasyon ng team saan mang lokasyon, na nagpapadali sa proseso ng paggawa ng video.
HeyGen kumpara sa mga Alternatibo
Paghahambing ng Pinakamahuhusay na Feature ng HeyGen.
Kapag inihambing ang HeyGen sa mga tool tulad ng Synthesia, Veed.io, Colossyan, at Deepbrain, malinaw na namumukod-tangi ang HeyGen dahil sa kalidad nito, kakayahang umangkop, at kumpletong hanay ng mga feature.
Ang paggawa ng video ay naging iyong superpower
Gumawa ng training, marketing, sales, at internal na content mula sa iisang workspace na may enterprise-grade na seguridad at admin controls.
Huwag lang basta maniwala sa amin.
Pinagkakatiwalaan ang HeyGen ng pinakamahuhusay na creator sa buong mundo.
May 4.7 sa 5 na bituin ang rating at maraming parangal sa G2.
- Walang credit card
- 1000+ na Avatar
"Napakadaling gamitin ng tool na ito, may malinaw na gabay na hakbang-hakbang. Napakaganda ng takbo ng custom na AI video avatar, at kahit ang libreng plano ay sapat na para sa mga pangangailangan ko."
"Ang HeyGen ay napaka-intuitive at madaling gamitin para sa AI video content. Na-impress ako sa kalidad ng mga avatar at lip-sync, na nagpapagawang mukhang napakanatural ng mga video."
"Nagagawa ko na ito ngayon sa mas maikling oras at wala nang biyahe. Ngayon, puwede na akong nakapambahay lang habang ginagawa lahat ng video ko sa isang take, kaya nakakatipid ako ng maraming oras bawat linggo."
"Ang mga ginagawa ko noon nang ilang araw, ngayon ay ilang oras na lang. Pinapabilis ng HeyGen ang paggawa ng video nang wala pang ibang katulad, at walang kahit anong kompromiso sa kalidad."
"Hindi ako masyadong marunong sa teknolohiya, pero napakadaling gamitin ng HeyGen. Nakagawa ako ng propesyonal na video sa unang subok ko pa lang. Sobrang gusto ko ito."
"Nagduda ako noong una, pero talagang humanga ako sa kalidad ng AI. Ang mga boses at avatar ay de-kalidad. Mas naging episyente talaga ang workflow namin."
The fastest-growing product on G2 for a reason
Mga Madalas Itanong
Madaling gamitin pareho ang HeyGen at Elai?
Ang mga designer ng HeyGen at Elai ang lumikha ng mga ito para maging madaling gamitin, kaya mas madali para sa mga negosyo na ma-access ang mga ito upang mapahusay ang paggawa ng video.
Libre bang gamitin ang HeyGen o Elai?
May libreng plano ang HeyGen na nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng hanggang tatlong minutong video. Napakagandang paraan nito para makapagsimula.
Paano ka gumagawa ng AI videos gamit ang HeyGen?
Para gumawa ng mga video gamit ang HeyGen, pumipili ka ng mga avatar at mga template. Maaari mo ring i-customize ang text-to-speech na mga feature para sa iyong content. Dahil dito, nagiging maayos at madali ang karanasan ng mga gumagamit.
Ano ang sinasabi ng mga testimonial ng customer tungkol sa HeyGen?
Ipinapakita ng mga testimonial ang kasiyahan sa napakahusay na kakayahan ng HeyGen sa pag-customize at kalidad ng mga avatar, na binibigyang-diin ang mga kalamangan nito kumpara sa mga kakumpitensya.