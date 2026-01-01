HeyGen vs Synthesia:
Aling AI Video Generator ang Pinakamahusay?
Ang HeyGen ay isang alternatibo sa Synthesia para sa mga enterprise na gustong gumawa ng ligtas, studio-quality na AI videos nang malakihan para sa training, compliance, marketing, onboarding, at iba pa. Pinapahintulutan nito ang mga global team na makagawa ng brand-consistent na content sa mahigit 175 na wika sa loob lamang ng ilang minuto, na may ganap na kontrol at governance.
- Nangungunang realismo sa industriya para sa AI avatars, na may performance na umaangkop sa iyong script
- Direktang LMS integration at SCORM export para sa mas pinadaling deployment
- Multilingual na scalability para sa pagpapalakas ng pandaigdigang workforce at enterprise-grade na seguridad na may matatag na access controls
Pinagkakatiwalaan ang HeyGen ng mahigit 170,000 na mga team, mula sa mga startup hanggang sa mga kumpanya sa Fortune 100
Ang HeyGen at Synthesia ay mga kilalang platform para sa paggawa at pag-edit ng AI-generated na mga video. Pareho nilang ina-automate ang mga gawain gamit ang AI algorithms sa video editing, tulad ng pagbuo ng AI human avatars at text-to-speech na mga kakayahan. Para makapili ng tamang tool para sa iyo, ikumpara ang mga feature, review ng customer, at pagpepresyo sa iba’t ibang chart.
HeyGen
Synthesia
Pangunahing Pokus ng Enterprise
Enterprise L&D, Training, Comms, Marketing, Sales
Multi-dept
Realistikong Avatar
Hyper-realistic
Near-human
Mga Sinusuportahang Wika
175+
140+
Pag-sabay ng Labi
5/5
4.7/5
SCORM Export
Yes
Yes
Pagsasama sa LMS
Yes
Yes
Mga Interaktibong Avatar (Naka-embed)
Yes
Limited
Mga Sanga-sangang Scenario / Mga Pagsusulit
Via Interactive Avatar integration
No
PPT/PDF tungo sa Video
Yes
Yes
Custom Avatar
Yes
Yes
Video Agent (AI Automation)
High-volume pipeline automation
No
Brand Kit at Kontrol ng Bersyon
Yes
Yes
RBAC (Role-Based Access)
Yes
Yes
SSO / SAML
Yes
Yes
SOC 2 Uri II
Yes
Yes
Pagsunod sa GDPR
Yes
Yes
Pagsunod sa CCPA
Yes
Yes
EU-US Data Privacy Framework
Yes
Yes
Hindi ginagamit ang data para sa pagsasanay ng AI
Explicitly guaranteed
No explicit guarantee
Mga Audit Log
Yes
Yes
MFA
Yes
Yes
SCIM Provisioning
Yes
Yes
API para sa Awtomasyon
Yes
Yes
Mga Integrasyon sa CRM/LMS/MarTech
Yes
Yes
Mga Gamit para sa Internal na Komunikasyon
Yes
Yes
Pandaigdigang Remote Onboarding
Yes
Yes
Mga Dokumento sa Seguridad sa Ilalim ng NDA
Yes
Yes
Pinakamainam para sa Enterprise
Training, Comms & Marketing at global scale, Multi-dept enterprise with strict governance
Multi-dept enterprise with strict governance
Mga Rating sa G2
4.8/5
4.7/5
Bakit piliin ang HeyGen kaysa sa Synthesia?
Nagbibigay ang HeyGen ng pinakamakatotohanang mga avatar sa merkado, mas mabilis na turnaround, at mas eksaktong kontrol sa paglikha.
Mas makatotohanang high-fidelity na avatar
Ang mga HeyGen avatar ay binuo gamit ang advanced na facial mapping at motion modeling na kumukuha ng maliliit na micro-expressions, natural na pagkurap, at eksaktong galaw ng bibig. Dahil dito, mas eksakto ang lip-sync, mas makinis ang paglipat ng mga ekspresyon, at mas mukhang natural at tao ang delivery na kayang panatilihin ang atensyon ng manonood sa mas mahahabang content.
Mas mabilis na script-to-video na output
Ang rendering at editing workflow ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa mabilis na pag-update ng script, pag-aayos ng mga eksena, at halos instant na pag-regenerate nang hindi kailangang magsimula muli ng mga proyekto. Maaaring gumawa ang mga team ng maraming bersyon nang mabilis, na nagpapababa ng oras ng produksyon habang pinananatiling pare-pareho ang kalidad ng visual sa lahat ng output.
Mas detalyadong kontrol sa paglikha
Nag-aalok ang HeyGen ng mas malalim na kontrol sa hitsura ng avatar, pag-frame ng camera, paggaya ng tono ng boses, pacing, at komposisyon sa screen. Dahil dito, nagagawang i-fine-tune ng mga team ang delivery, eksaktong maiayon sa brand standards, at makagawa ng kakaibang mga video sa halip na umasa lang sa mahihigpit na template.
Enterprise-level na seguridad na maaari mong idokumento
Magkapareho ang mga pundasyon ng seguridad ng HeyGen at Synthesia: pareho silang may SOC 2 Type II certification, sumusunod sa GDPR, CCPA, at EU-US Data Privacy Framework, at sumusuporta sa SAML SSO, SCIM, RBAC, at audit logs. Hindi ginagamit ng alinman ang enterprise data para sa model training, ngunit nagbibigay ang HeyGen ng malinaw na garantiya tungkol dito para sa dagdag na kasiguruhan.
HeyGen vs Synthesia Pricing: Alamin kung gaano kalaki ang matitipid mo sa HeyGen.
Sa Synthesia, naka-lock ang SCORM export at 1-click translation sa Enterprise tier lang, at ang custom avatars ay nagkakahalaga ng $1,000/bawat taon bukod pa sa mismong plan mo. Sa HeyGen, kasama na ang SCORM, translation, branching, at quizzes simula pa lang sa free plan, nang walang dagdag na bayad para sa bawat feature.
HeyGen
Synthesia
Libreng Plano
Yes, full studio
Yes, limited (watermarked, no downloads)
Starter / Creator
$24/mo
$29/mo Starter | $89/mo Creator
Pang-enterprise
Custom
Custom
Singil Kada Minuto
None at any tier
Credit-based on Starter and Creator
SCORM Export
All plans
Enterprise only
Isang-Click na Pagsasalin
All plans
Enterprise only
Mga Sangay at Pagsusulit
All plans
Creator and above
SSO / Brand Kit
Enterprise only
Enterprise only
Mga Wika
175+
140+
Mga Stock Avatar
1,100+
240+
Gastos para Custom Avatar
Included in plans
$1,000/year add-on
Ang paggawa ng video ay naging iyong superpower
Gumawa ng L&D, training, compliance, marketing, sales, at internal comms na content mula sa iisang workspace na may enterprise-grade na seguridad at admin controls.
Lumikha agad na may kalidad na parang studio
Gawing makatotohanang avatar videos ang mga script, PDF, slide deck, at URL sa loob lang ng ilang minuto. Walang camera. Walang pag-e-edit ng timeline. Walang production overhead. Mabilis lang, on-brand na content mula sa kahit sinong miyembro ng team mo.
Isang video. Lahat ng wika. Lahat ng merkado
Isalin ang umiiral na content sa mahigit 175 wika at diyalekto gamit ang mga salin na kasing-husay ng katutubo, eksaktong lip-sync, at built-in na proofreading. Tinutulungan ng HeyGen ang mga global na team na maabot ang mga bagong audience sa loob ng ilang minuto, hindi buwan.
Ang pinakamalaking propesyonal na avatar library
Gawing personal ang karanasan ng bawat manonood. Gumawa ng tunay at nakaangkop na mga video na tumutulong sa sales, marketing, at training teams na bumuo ng mas matibay na koneksyon sa bawat touchpoint—nang hindi na kailangang mag-record nang mano-mano.
Walang aberyang pagsasama sa kasalukuyan mong mga workflow
Mag-integrate sa Zapier, HubSpot, Make, n8n, at iba pa para awtomatikong mag-trigger ng paggawa ng video. Gumawa ng personalized na content mula sa CRM updates, form fills, o anumang event sa iyong stack. I-export gamit ang SCORM tracking para sa direktang delivery sa LMS. Ang API ng HeyGen ay nagbibigay sa engineering teams ng programmatic access para ma-embed ang video generation sa anumang produkto o workflow.
Handa para sa enterprise na seguridad at pagsunod sa mga regulasyon
Kasama na bilang standard ang SOC 2 Type II, GDPR, at CCPA compliance. Role-based access controls, audit logs, centralized admin tools, at SSO ang nagpoprotekta sa iyong content pipeline. Hindi kailanman ginagamit ang customer data para sa model training. Nag-aalok ang Synthesia ng enterprise-level na seguridad, pero ang governance framework ng HeyGen ay nagbibigay sa IT at compliance teams ng mas malalim na kontrol mula sa unang araw pa lang.
"Napakadaling gamitin ng tool na ito at may malinaw na gabay na step-by-step. Napakaganda ng takbo ng custom AI video avatar, at kahit ang libreng plano ay sapat na para sa mga pangangailangan ko."
"Ang HeyGen ay napaka-intuitive at madaling gamitin para sa AI video content. Na-impress ako sa kalidad ng mga avatar at lip-sync, na nagpapakitang napakanatural ng mga video."
"Nagagawa ko na ito ngayon sa mas maikling oras at wala nang biyahe. Ngayon, puwede na akong nakapambahay lang habang ginagawa ko lahat ng video ko sa isang take, kaya nakakatipid ako ng maraming oras bawat linggo."
"Ang mga gawaing dati ay inaabot ako ng ilang araw, ngayon ay ilang oras na lang. Pinapabilis ng HeyGen ang paggawa ng video nang wala talagang kapantay, at walang kahit anong kompromiso sa kalidad."
"Hindi ako masyadong tech-savvy, pero napakadaling gamitin ang HeyGen. Naka-gawa ako ng propesyonal na video sa unang subok ko pa lang. Sobrang gusto ko ito."
"Noong una, nagdududa ako, pero talagang humanga ako sa kalidad ng AI. Ang mga boses at avatars ay de-kalidad. Mas naging episyente talaga ang workflow namin."
Mga Madalas Itanong
Maaari bang i-repurpose ng marketing teams ang isang video para magamit sa iba’t ibang campaign at channels?
Binibigyan ng HeyGen ang mga marketing team ng kakayahang magpalit ng script, avatar, at wika sa iisang proyekto para makagawa ng dose-dosenang variation para sa ads, social, email, at landing pages nang hindi kailangang magsimula muli mula sa umpisa. Mas mahigpit ang template-based na approach ng Synthesia, kaya mas mahirap ang mabilis at malawakang pag-repurpose para sa iba’t ibang channel.
Paano makakapagsimula ang mga creator at solopreneur kung wala silang budget?
Nag-aalok ang HeyGen ng libreng plano na may access sa buong studio, kaya puwedeng gumawa at mag-publish ng mga video ang mga creator bago pa man gumastos. Walang libreng tier ang Synthesia at nangangailangan ito ng bayad na subscription kaagad bago mo pa masubukan kung akma ang platform sa iyong workflow.
Aling platform ang mas mainam para sa sales enablement at outreach?
Binibigyan ng HeyGen ang mga sales team ng kakayahang gumawa ng mga personalisadong avatar video para sa prospecting, demos, at follow-ups gamit ang custom na digital twins at voice clones. Ang one-to-one personalization ay naipapakalat sa buong pipeline. Nakatuon si Synthesia sa standardized na corporate content, kaya mas limitado ito para sa mas personal na outreach na tunay na nagtutulak ng conversions.
Alin ang mas mainam para sa corporate training: HeyGen o Synthesia?
Mas mainam piliin ang HeyGen kaysa Synthesia para sa corporate training dahil nag-aalok ito ng mas makatotohanan at de-kalidad na mga avatar na mas nakakaengganyo at parang totoong buhay ang content. Higit pa rito, lumalampas ito sa karaniwang training dahil nagbibigay-daan ito sa paggawa ng mga personalized na video gamit ang digital twins at voice clones, na nagbibigay sa mga team ng mas malawak na flexibility at mas malakas na epekto, samantalang ang Synthesia ay pangunahing nakatuon sa mas mahigpit at standard na corporate content.
Maaari bang palitan ng internal comms teams ang magastos na town hall recordings at executive updates
Sa HeyGen, maaari mong gawing digital twin ang isang executive at gumawa ng makinis na video updates gamit lang ang script. Walang kailangang filming, scheduling, o pag-book ng studio. Sa Synthesia, kailangan ng hiwalay na recording session para makagawa ng bawat custom avatar, na nagdadagdag ng oras at gastos tuwing may bagong presenter na io-onboard.
Aling platform ang nagbibigay sa mga ahensya at consultant ng mas malawak na creative na kalayaan para sa trabaho ng kliyente
Ang mas detalyadong kontrol ng HeyGen sa camera framing, galaw, transitions, at hitsura ng avatar ay nagbibigay-daan sa mga ahensya na makapaghatid ng kakaiba at nakaangkop na video para sa bawat kliyente. Maaaring magpakita ang maraming avatar sa iisang eksena para sa panel-style o conversational na mga format. Dahil mas standard ang output ng Synthesia, mas mahirap gumawa ng malikhaing content na tunay na namumukod-tangi.
Paano sinusuportahan ng bawat platform ang mga video para sa pag-anunsyo ng produkto at mga bagong feature?
Ang mabilis na script-to-video pipeline ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa mga product marketing team na gumawa ng launch videos, feature walkthroughs, at release notes content kahit sa masisikip na deadline. Kapag may biglaang pagbabago sa specs, i-update lang ang script at i-regenerate ang video sa loob ng ilang minuto, sa halip na mag-rebook pa ng panibagong shoot.
Alin ang mas mainam para sa HR teams na gumagawa ng onboarding programs sa iba’t ibang rehiyon?
Pinagsasama ng HeyGen ang mga avatar-led onboarding template, lip-synced na pagsasalin sa mahigit 175 na wika, at direktang LMS delivery na may SCORM tracking sa iisang workflow. Makakagawa ang mga HR team ng mga programang nakaangkop sa bawat rehiyon nang hindi na kailangan ng karagdagang tools o vendors. Sinusuportahan ng Synthesia ang multilingual na video ngunit kulang ito sa native na LMS depth at mga onboarding template na nagpapadali sa multi-region deployment.