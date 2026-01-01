Ang pagiging consistent ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagbuo ng isang madaling makilalang brand. Pinapadali ito ng Brand Kit sa HeyGen sa pamamagitan ng paglalagay ng lahat ng iyong visual assets, logo, font, kulay, at media sa iisang lugar. Sa halip na muling buuin ang iyong brand tuwing magsisimula ka ng proyekto, maaari kayong direktang kumuha ng iyong team mula sa kit, para masigurong bawat video ay mukhang at pakiramdam na tugma sa iyong identity.
Gumawa ng sistema ng brand
Mula sa iyong HeyGen homepage, pumunta sa tab na Brand System sa kaliwang panel at i-click ang New Brand System.
Maaari mong i-upload ang URL ng iyong website, at awtomatikong gagawa ang HeyGen ng brand system batay sa iyong site. Kung mas gusto mong ikaw ang may mas kontrol, maaari kang gumawa ng brand system nang manu-mano sa pamamagitan ng pag-upload at pag-configure nang paisa-isa ng mga logo, kulay, larawan, font, at video.
Magdagdag at mag-manage ng mga asset ng brand
Madali lang ang pagdaragdag ng assets. Maaari kang mag-drag and drop ng mga file diretso sa brand system o mag-upload mula sa iyong device. Nakaimbak sa iisang lugar ang lahat ng logo, larawan, video, at font at handa na agad gamitin.
Para magdagdag ng brand colors, i-click ang plus icon sa seksyong Colors. Maaari kang pumili ng kulay gamit ang picker o maglagay ng eksaktong hex code para tumugma nang husto sa iyong brand.
Gamitin ang iyong brand system sa AI Studio
Kapag nagawa mo na ang iyong brand system, magiging available na ito kaagad sa loob ng AI Studio. Habang gumagawa ka ng video, palaging madaling ma-access ang iyong brand system, kaya madali mong maia-apply nang pare-pareho ang mga logo, kulay, font, at media sa bawat scene.
Ginagawang awtomatiko ng mga brand system ang pagba-brand sa halip na paulit-ulit, para makapagpokus ka nang higit sa mismong nilalaman mo.
Ilagay ang iyong branding sa mga video mo
Kapag binuksan mo ang isang proyekto sa AI Studio, awtomatikong available na ang iyong brand system. Maaari mong ilapat ang mga kulay ng brand sa mga background at teksto, magdagdag ng mga logo, gumamit ng mga branded na visual, at panatilihing pare-pareho ang typography sa buong video mo.
Anumang mga update na gawin mo sa iyong brand system ay ilalapat sa mga susunod na proyekto, para masigurong nananatiling nakaayon ang iyong branding habang ito ay umuunlad.