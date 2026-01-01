Veo 3.1 AI-videogenerator från Google

Google DeepMinds mest avancerade AI-videomodell, nu på HeyGen. Förvandla text, bilder eller första och sista bildruta till cinematiska klipp med inbyggt ljud. Börja skapa på några sekunder, gratis.

Funktioner

Vad du kan skapa med Veo 3.1

Veo 3.1 är en AI-videomodell från Google DeepMind, byggd för kreatörer och team. Förvandla text, bilder och referenser till filmiska klipp, styr första och sista bildrutan och leverera produktionsredo video utan att lämna HeyGen.

Filmisk B-roll-generering

Skapa högkvalitativ AI‑b-roll för produktlanseringar, förklarande videor, annonser, guider, sociala videor och varumärkeskampanjer. Veo 3.1 förvandlar en enkel prompt till färdiga rörliga klipp med realistisk ljussättning, dynamiska kamerarörelser och inbyggt ljud i samma körning.

Bild till video

Ge liv åt statiska bilder med Veo 3.1:s bild-till-video-motor. Animera produktbilder, lifestyle-foton, miniatyrbilder och varumärkesmaterial till produktionsklara videor med naturliga rörelser, ljusskiftningar och filmiskt djup.

Oändliga kreativa stilar

Gå från text till video i vilken stil du än kan beskriva. Skapa produktdemonstrationer, grundarvideor, surrealistiska visuella uttryck, lifestyle-klipp, pedagogiska förklaringar och cinematiska annonser från samma modell – allt i HeyGen.

Stilen följer med karaktären – samma ljus, samma outfit, samma känsla – även när kameran och miljön förändras.

Kontroll av första och sista bildruta

Definiera exakt var din video börjar och slutar med first-frame- och last-frame-prompting. Skapa rena transformationer, före- och eftersekvenser, produktavslöjanden, övergångar, scenförlängningar och snygga hero-bilder med full kontroll över resultatet.

Användningsområden

Hur kreatörer och varumärken använder Veo 3.1

Från produktlanseringar och varumärkesfilmer till sociala annonser och förklarande videor – Veo 3.1 passar sättet moderna team producerar video. Skapa filmisk AI-video med inbyggt ljud för alla kanaler, format och målgrupper, allt i ett och samma arbetsflöde i HeyGen.

Sociala, kreativa klipp först

Skapa korta videor anpassade för TikTok, Instagram, YouTube Shorts och LinkedIn. Ta fram hooks, övergångar, visuella metaforer, avatarscener och varumärkesanpassade videor för sociala medier utan att behöva ett helt redigeringsteam.

Grundar- och varumärkesvideor

Gör om annonser, produktuppdateringar, thought leadership-innehåll och grundarhälsningar till filmiska grundarvideor med din digitala AI-tvilling. Lägg till rörelse, miljöer och B-roll som får varje budskap att kännas premium.

Utbildnings- och förklarande videor

Gör komplexa idéer lättare att förstå med visuella exempel, animerade koncept, livsstilsscener och kompletterande B-roll. Perfekt för kurser, AI-förklaringsvideor, onboarding, utbildning och annat pedagogiskt videoinnehåll.

Innehåll för produktlansering

Skapa uppseendeväckande produktlanseringsvideor med cinematiska produktbilder, funktionsdemonstrationer, abstrakta visuella inslag och snygga övergångar. Byggt för inlägg i sociala medier, landningssidor, annonser och kampanjer med produktdemovideor.

Team levererar snabbare med HeyGen

Hör från kreatörer och varumärken som använder HeyGen för att skala sitt berättande och lansera kampanjer på några timmar.

Miro
"Seedance 2 gav våra skribenter samma kreativa frihet i processen som jag har med visuella berättelsekanaler."

Steve Sowrey, Learning Experience Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när jag insåg att jag kunde skriva ett manus, skicka iväg det och aldrig mer behöva vara framför kameran – och att Seedance 2 skulle sköta resten."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen och Seedance 2 är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har utökat teamet och kan göra så mycket mer med samma resurser."

Justin Meisinger, Program Manager
Flexibla prisplaner för varje skapare och team

HeyGen hjälper över 100 000 företag att skapa, lokalisera, skala upp och samarbeta kring video – utan kamera eller produktionsteam. Som G2:s #1 Fastest Growing Product of 2025 gör vi det enklare än någonsin att skapa professionella videor.

Gratis

$0/mån

Perfekt instegsnivå för kreatörer och marknadsförare som vill testa på AI-verktyg, som HeyGens AI-videomakare.

Videoskapande:
  • 3 videor per månad
  • Videor upp till 1 minut
  • Tillgång till Avatar IV och Video Agent
  • Standard videobearbetning
  • 500+ digitala tvillingar i biblioteket
Funktioner du kommer att gilla:
  • 1 anpassad digital tvilling
  • 30+ språk

Skapare

$29 / mån

Generativ AI-videoskapande för solokreatörer. Ger tillgång till avancerade funktioner som AI-videogeneratorn och AI-röstpålägg.

600 credits
Videoskapande:
  • Videor upp till 30 minuter
  • 1080p-videoexport
  • Utökad videogenerering med Avatar IV
  • Snabb videobearbetning
  • Obegränsade fotoavatarer
  • Borttagning av vattenstämpel
Allt i Free, plus
  • Röstkloning
  • Avancerade AI-modeller (bilder och videor)
  • 175+ språk och dialekter
  • Kreditöverföringar

Pro

$49 / mån

Byggd för avancerade användare som skapar premiuminnehåll i stor skala. Lås upp flexibel användning och exportera i imponerande 4K-videokvalitet.

Videoskapande:
  • Videor upp till 30 minuter
  • 4K-videoexport
  • Utökad videoproduktion med Avatar IV
  • Snabbare videobearbetning
  • Obegränsade fotoavatarer
  • Borttagning av vattenstämpel
Allt i Creator, plus:
  • Anpassningsbar månadsanvändning
  • Redigera och korrekturläs översättningsmanus

Vanliga frågor

Allt du behöver veta om Veo 3.1 på HeyGen.

Vad är Veo 3.1?

Veo 3.1 är Google DeepMinds mest avancerade AI-videomodell. Den omvandlar textprompter, referensbilder och första- eller sista-bildsinmatning till filmiska videoklipp med inbyggt ljud, naturtrogen rörelse och kamerakontroll på regissörsnivå. I HeyGen finns Veo 3.1 tillsammans med din AI-avatar och andra videomodeller i ett och samma arbetsflöde.

Vem har skapat Veo 3.1?

Veo 3.1 utvecklades av Google DeepMind, Googles forskningslabb för AI. Det är den senaste versionen av Googles ledande modell för videogenerering och en direkt konkurrent till OpenAIs Sora 2. HeyGen integrerar Veo 3.1 direkt så att du kan använda den utan att hantera ett separat Google- eller Gemini-konto.

Är Veo 3.1 gratis att prova?

Ja. Du kan prova Veo 3.1 gratis på HeyGen med krediter som ingår i varje konto, inget kreditkort krävs för att komma igång. Betalda planer låser upp högre upplösning, längre klipp, fler genereringar per månad och kommersiella rättigheter utan vattenstämpel.

Hur använder jag Veo 3.1 på HeyGen?

Logga in på HeyGen, öppna videoredigeraren och välj Veo 3.1 i modellväljaren. Skriv en prompt, lägg till en referensbild eller ange första och sista bildruta för att styra din scen. Kedja ihop Veo 3.1-klipp med din AI-avatar, B-roll, röst och musik i samma projekt.

Vad är den maximala videolängden med Veo 3.1?

Veo 3.1 skapar klipp på upp till flera sekunder per generering, och du kan förlänga scener genom att använda promptar för första och sista bildrutan eller sätta ihop flera klipp i HeyGen-redigeraren. Maxlängd per klipp och total projektlängd beror på din HeyGen-plan.

Kan Veo 3.1 skapa ljud och ljudspår?

Ja. Veo 3.1 genererar inbyggt ljud i samma körning som videon, inklusive bakgrundsljud, ljudeffekter och dialog. Det betyder att du inte behöver ett separat steg för voiceover eller ljudredigering. På HeyGen kan du också lägga på din egen AI-röstklon eller ladda upp eget ljud när du vill ha full kontroll.

Kan jag använda Veo 3.1-videor kommersiellt?

Videor som genereras med Veo 3.1 i HeyGen kan användas kommersiellt, inklusive i annonser, inlägg i sociala medier, produktlanseringar och leveranser till kunder, enligt den kommersiella licensen i ditt HeyGen-abonnemang. Videor skapade med gratisabonnemang har vattenstämplar. Betalda abonnemang tar bort dem och ger fulla kommersiella rättigheter.

Vilka bildformat stöder Veo 3.1?

Veo 3.1 skapar video i vertikalt, kvadratiskt och horisontellt format, inklusive 16:9 och 9:16, så att du kan producera innehåll för YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn och landningssidor från samma prompt utan att behöva beskära om.

Vad du än vill skapa kan du skapa det nu

Börja skapa med Veo 3.1 och resten av HeyGens AI-studio. Ingen installation, inga inspelningar – öppna bara en flik och kör igång.

