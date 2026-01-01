HeyGen ambassadörsprogram
HeyGen Ambassador-programmet är ett selektivt, ansökningsbaserat program för framstående entreprenörer, marknadsförare, utbildare och kunskapsbaserade kreatörer som vill bli ledare inom framtidens AI-drivna videoproduktion.
Programöversikt
Vi bjuder in en utvald grupp visionärer att bli ambassadörer. Du blir en del av en krets av kreativa innovatörer som omformar hur världen kommunicerar. Du kommer att bygga gemenskap, tända nya idéer och vara med och forma det som kommer härnäst.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
Det här kommer du att göra
Arrangera inspirerande möten i verkliga livet
Från AI-videoworkshops till sociala nätverksträffar – samla innovatörer i ditt community för att utforska framtidens visuella berättande.
Lyft fram HeyGen i ditt nätverk
Hjälp dina kollegor, team och organisationer att hitta praktiska sätt att integrera AI-video i sina affärs-, utbildnings- och kreativa arbetsflöden.
Leda engagerade lokala eller virtuella communityn
Bygg lokala grupper av kreatörer, tekniker och berättare som vill utforska AI-video tillsammans genom regelbundna meetups, onlineforum eller gemensamma projekt.
Skapa och dela nyskapande innehåll
Använd HeyGens senaste funktioner för att visa vad som är möjligt och inspirera andra att skapa nytt, samtidigt som du delar din feedback med HeyGens produktteam.
Att vara ambassadör gav mig inte bara nya kreativa verktyg, utan också en plattform för att stärka andra och visa hur AI kan göra berättande, utbildning och entreprenörskap mer tillgängligt för alla.”
Fördelar
Professionell erkänsla
Få professionell erkänsla med en officiell ambassadörsbadge som du kan dela i sociala medier.
Ledarskapserfarenhet
Meritgivande ledarskapserfarenhet inom AI-videoskapande och communitybyggande.
Bidrag att sponsra
Ansök om bidrag för att sponsra dina AI-videoworkshops och evenemang.
HeyGen-krediter
Få kostnadsfria generativa HeyGen-krediter för att skapa fler videor.
Exklusivt medlemskap
Exklusivt medlemskap i en privat ambassadörsgemenskap för nätverkande och support.
Möjligheter att bli uppmärksammad
Möjligheter att bli uppmärksammad i HeyGen i bloggar, sociala medier och nyhetsbrev.
Talartillfällen
Inbjudningar att delta i eller tala på exklusiva HeyGen-evenemang online och på plats.
Direkt tillgång till HeyGen-teamet
Lämna produktfeedback
Möjligheter att ge användarfeedback på produkter och funktioner.
Vi sätter samman en liten, effektfull grupp ambassadörer. Om du är redo att bli en ledare inom AI-videoskapande, ansök i dag. Ansökningar granskas löpande, vanligtvis inom 4 veckor efter att de skickats in.