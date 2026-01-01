Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Batchskapare för videor med skript- och avatarvariation i stor skala

Multiplicera manus över HeyGen-avatarer och rendera alla varianter i en och samma batchkörning. Skriv tio manus, välj fem presentatörer, få femtio videor. Ingen filmning eller inställning per video. Fungerar för A/B-testning, kampanjer med flera avatarer och snabb iteration.

Kom igång gratis →
A video creation interface showing a grid of diverse people, with "Script 2" highlighted, and a text field reading "Create a video of growth strategy."
136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Funktioner i batchvideokreatören

Manus gånger avatar-multiplikator

Ange flera manus och välj flera avatarer. HeyGens batchmotor multiplicerar dem till en fullständig matris av videor i en enda körning och renderar varje kombination parallellt viaAI-videogeneratorn. Slipp manuell köhantering och att skapa en video i taget. Varje ruta i din matris får sin egen rendering, märkt och organiserad så att du kan koppla resultaten tillbaka till manuset och presentatören som skapade dem.

Kom igång gratis →
A data table with names and titles, where "Michael Davis, Head of Marketing" is highlighted, corresponding to his profile photo next to the table.

Testning av videovarianter mellan avatarer och manus

Skapa flera versioner av samma budskap genom att para ihop olika manus med olika avatarer. Varje kombination renderas som en egen märkt video så att du kan granska, jämföra och skicka rätt variant till rätt målgrupp. Använd resultaten som kreativa tester i olika kanaler utan någon manuell ominspelning.

Kom igång gratis →
User interface for a personalized content template with dynamic text fields, an embedded image, and customization options.

Projektnamn och kontroller för bildförhållande

Ange ett projektnamn för att hålla din batch organiserad i ditt HeyGen-bibliotek och välj mellan stående (9:16) för sociala medier eller liggande (16:9) för presentationer och annonser. Varje video i batchen renderas i det valda formatet så att dina resultat är klara för publicering på rätt plattform utan efterbearbetning.

Kom igång gratis →
Smiling woman next to language selection menus highlighting French and French (Belgium).

Val av AI-avatar och röst per kombination

Välj ur HeyGens bibliotek med AI-avatarer – varje avatar har en inbyggd röst och presentationsstil. Lägg till flera avatarer i din batch och para ihop varje avatar med valfritt av dina manus. Varje avatar renderar sitt tilldelade manus oberoende, så att du får en komplett uppsättning presentatörsvarianter från en enda batchkörning.

Kom igång gratis →
Avatar and voice library

Batchrendering och organiserad utdata

Varje färdig video hamnar i ditt HeyGen-bibliotek, märkt med den manus- och avatarkombination den kommer från, så att du direkt kan hitta och dela rätt version. Kör så många kombinationer åt gången som din plan tillåter – ingen manuell köhantering och ingen väntan mellan renderingarna.

Kom igång gratis →
A UI window for "Batch export - 500 Videos ready," listing video files with profile pictures, checkmarks, and download icons, plus "Download all" and "Send to CRM" buttons.

Användningsområden

Testa betalda annonsmaterial i stor skala

Traditional creative testing means studio time, casting presenters, and editing each variant by hand. With the batch video creator, write your script variants, pair them with different avatars, and ship a full creative test to Meta or TikTok in an afternoon instead of a month.

Lanseringar av varumärkeskampanjer med flera avatarer

Global campaigns need different presenters for different markets or audience segments. Filming localized versions kills budget and calendar. With text-to-video batching, one script becomes five presenter-matched videos in a single run, launching every market on day one.

Olika onboarding-varianter per roll

New hires across departments need tailored onboarding content, but filming one clip per role does not scale. With script and avatar variation, HR writes a base script, adds role callouts, pairs each with a different presenter, and ships the full library in hours.

Snabb iteration för tillväxtteam

Growth teams need new creative every week for paid and organic channels. Traditional production cannot keep that cadence. With the batch video creator, generate a dozen variants each sprint, test them in-market, and feed winners into the next batch on repeat.

Personliga säljvideor för uppsökande kontakt

Sales reps who send video messages close more meetings, but recording a personalized clip per prospect does not scale. With script and avatar batching, sales ops writes templates with swappable variables, picks avatars, and ships a library that reps can send on demand.

Socialt innehåll i jämn takt

Brand social accounts need consistent content to stay relevant, but filming daily is unsustainable. Text-to-video batching turns one content calendar into a week of clips in a single run, freeing your social team to focus on strategy and distribution instead of filming.

Så fungerar det

Kör din första batch i fyra steg som tar dig från ett gäng manus till ett bibliotek med färdiga videovarianter.

Börja skapa →
Steg 1

Skriv dina manus

Skriv eller klistra in dina manus. Markera variablerna du vill byta ut för varje rad i batchen.

Steg 2

Välj avatarer och röster

Välj presentatörer från avatarbiblioteket och kombinera dem med röster från över 300 alternativ eller klona din egen.

Steg 3

Konfigurera varumärke och resultat

Lås din varumall, bildförhållande och utdataformat. Förhandsgranska en rad innan du kör.

Steg 4

Kör batchen

Starta batchen. Varje video hamnar märkt i ditt HeyGen-bibliotek, redo att laddas ner eller publiceras.

Vanliga frågor

Vad gör egentligen HeyGens batch-videoskapare i plattformens gränssnitt?

Gränssnittet tar dina manus och valda avatarer och skapar en video för varje kombination i en och samma körning. Det är en manus‑gånger‑avatar‑multiplikator för snabb kreativ variation. CSV‑styrd rad‑för‑rad‑personalisering körs via HeyGens API, inte i gränssnittet.

Hur många videor kan jag skapa i en och samma batchkörning?

Batchen hanterar hundratals kombinationer per körning. Taket beror på din plannivå, där betalplaner är byggda för kreativa tester i hög volym. Oavsett om du behöver 20 varianter för A/B-tester eller 200 för en hel kampanj, renderar batchen dem parallellt.

Kan jag göra CSV-baserad personalisering, som sammanslagningsfält i en mail merge?

Rad-för-rad-personalisering av CSV med sammanslagningsfält körs via HeyGens API, inte via plattformens gränssnitt. Gränssnittet hanterar variationer i manus och avatar för kreativa tester. Team som behöver mottagarnivå-personaliserade videor bygger direkt på API:et, utanför batchgränssnittet.

Vad är skillnaden mellan det här och en AI-videogenerator?

En vanlig AI-videogenerator skapar en video per prompt. Batchvideokreatören kör många manus parallellt över många avatarer, så du definierar den kreativa matrisen en gång och renderar allt i en enda körning i stället för att skapa varje variant manuellt.

Kan jag klona min röst och använda den i varje video i batchen?

Klona din röst från ett kort prov och använd den i varje video i batchen. Varje manusvariant renderas med din röst, så hela den kreativa uppsättningen behåller samma varumärkesprofil även när avatarer varierar mellan raderna. Röstkloning fungerar på över 175 språk.

Hur lång tid tar det att rendera en batch med 50 videor?

Batcher renderas parallellt, så 50 videor blir vanligtvis klara på ungefär samma tid som en enskild video skulle ta, beroende på manuslängd och utdata-inställningar. Du behöver inte vänta minut-för-minut per video i en kö. Motorn parallelliserar hela matrisen.

Kan jag återanvända min varumärkesmall i olika omgångar?

Skapa en varumall en gång med logotyper, färger, layouter på skärmen, intro- och outro-kort samt musik. Varje omgång du startar ärver mallen, och uppdateringar slår igenom i nya renderingar. Samma system hanterar både en och hundra varianter.

Kan jag skicka färdiga videor direkt till mitt CRM eller min annonsplattform?

Videor exporteras som standard-MP4-filer märkta med manus och avatar de skapades från, så att skicka dem vidare till ditt DAM, CRM eller annonsplattform är ett enkelt steg i arbetsflödet. För automatiserade flöden kopplar HeyGens API batchutdata till externa verktyg programmatiskt.

Finns det ett gratis sätt att prova HeyGens batch-videoskapare?

HeyGen erbjuder en gratisplan utan krav på kreditkort så att du kan skapa videor och testa arbetsflödet. Batchläge och röstkloning låses upp i betalplaner som börjar på $24 per månad, med högre volymgränser för team som kör kreativa tester i produktionsskala.

Vem använder egentligen batch-videoskaparen i det dagliga arbetet?

Kreativa team som kör tester av betalda annonser, marknadsteam som lanserar kampanjer på flera marknader, growth-team som snabbt itererar nytt kreativt material och säljorganisationer som tar fram videobibliotek med presentatörer använder alla batch. Det passar alla team som behöver hög produktionsvolym utan extra overhead.

Börja skapa med HeyGen

Skapa hundratals videovarianter från en enda uppsättning manus och avatarer. Inga kameror, ingen inställning per video behövs.

Prova Batch Video Creator gratis →
CTA background