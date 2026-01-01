Batchskapare för videor med skript- och avatarvariation i stor skala
Multiplicera manus över HeyGen-avatarer och rendera alla varianter i en och samma batchkörning. Skriv tio manus, välj fem presentatörer, få femtio videor. Ingen filmning eller inställning per video. Fungerar för A/B-testning, kampanjer med flera avatarer och snabb iteration.
Funktioner i batchvideokreatören
Manus gånger avatar-multiplikator
Ange flera manus och välj flera avatarer. HeyGens batchmotor multiplicerar dem till en fullständig matris av videor i en enda körning och renderar varje kombination parallellt viaAI-videogeneratorn. Slipp manuell köhantering och att skapa en video i taget. Varje ruta i din matris får sin egen rendering, märkt och organiserad så att du kan koppla resultaten tillbaka till manuset och presentatören som skapade dem.
Testning av videovarianter mellan avatarer och manus
Skapa flera versioner av samma budskap genom att para ihop olika manus med olika avatarer. Varje kombination renderas som en egen märkt video så att du kan granska, jämföra och skicka rätt variant till rätt målgrupp. Använd resultaten som kreativa tester i olika kanaler utan någon manuell ominspelning.
Projektnamn och kontroller för bildförhållande
Ange ett projektnamn för att hålla din batch organiserad i ditt HeyGen-bibliotek och välj mellan stående (9:16) för sociala medier eller liggande (16:9) för presentationer och annonser. Varje video i batchen renderas i det valda formatet så att dina resultat är klara för publicering på rätt plattform utan efterbearbetning.
Val av AI-avatar och röst per kombination
Välj ur HeyGens bibliotek med AI-avatarer – varje avatar har en inbyggd röst och presentationsstil. Lägg till flera avatarer i din batch och para ihop varje avatar med valfritt av dina manus. Varje avatar renderar sitt tilldelade manus oberoende, så att du får en komplett uppsättning presentatörsvarianter från en enda batchkörning.
Batchrendering och organiserad utdata
Varje färdig video hamnar i ditt HeyGen-bibliotek, märkt med den manus- och avatarkombination den kommer från, så att du direkt kan hitta och dela rätt version. Kör så många kombinationer åt gången som din plan tillåter – ingen manuell köhantering och ingen väntan mellan renderingarna.
Användningsområden
Testa betalda annonsmaterial i stor skala
Traditional creative testing means studio time, casting presenters, and editing each variant by hand. With the batch video creator, write your script variants, pair them with different avatars, and ship a full creative test to Meta or TikTok in an afternoon instead of a month.
Lanseringar av varumärkeskampanjer med flera avatarer
Global campaigns need different presenters for different markets or audience segments. Filming localized versions kills budget and calendar. With text-to-video batching, one script becomes five presenter-matched videos in a single run, launching every market on day one.
Olika onboarding-varianter per roll
New hires across departments need tailored onboarding content, but filming one clip per role does not scale. With script and avatar variation, HR writes a base script, adds role callouts, pairs each with a different presenter, and ships the full library in hours.
Snabb iteration för tillväxtteam
Growth teams need new creative every week for paid and organic channels. Traditional production cannot keep that cadence. With the batch video creator, generate a dozen variants each sprint, test them in-market, and feed winners into the next batch on repeat.
Personliga säljvideor för uppsökande kontakt
Sales reps who send video messages close more meetings, but recording a personalized clip per prospect does not scale. With script and avatar batching, sales ops writes templates with swappable variables, picks avatars, and ships a library that reps can send on demand.
Socialt innehåll i jämn takt
Brand social accounts need consistent content to stay relevant, but filming daily is unsustainable. Text-to-video batching turns one content calendar into a week of clips in a single run, freeing your social team to focus on strategy and distribution instead of filming.
Så fungerar det
Kör din första batch i fyra steg som tar dig från ett gäng manus till ett bibliotek med färdiga videovarianter.
Skriv dina manus
Skriv eller klistra in dina manus. Markera variablerna du vill byta ut för varje rad i batchen.
Välj avatarer och röster
Välj presentatörer från avatarbiblioteket och kombinera dem med röster från över 300 alternativ eller klona din egen.
Konfigurera varumärke och resultat
Lås din varumall, bildförhållande och utdataformat. Förhandsgranska en rad innan du kör.
Kör batchen
Starta batchen. Varje video hamnar märkt i ditt HeyGen-bibliotek, redo att laddas ner eller publiceras.
Vanliga frågor
Vad gör egentligen HeyGens batch-videoskapare i plattformens gränssnitt?
Gränssnittet tar dina manus och valda avatarer och skapar en video för varje kombination i en och samma körning. Det är en manus‑gånger‑avatar‑multiplikator för snabb kreativ variation. CSV‑styrd rad‑för‑rad‑personalisering körs via HeyGens API, inte i gränssnittet.
Hur många videor kan jag skapa i en och samma batchkörning?
Batchen hanterar hundratals kombinationer per körning. Taket beror på din plannivå, där betalplaner är byggda för kreativa tester i hög volym. Oavsett om du behöver 20 varianter för A/B-tester eller 200 för en hel kampanj, renderar batchen dem parallellt.
Kan jag göra CSV-baserad personalisering, som sammanslagningsfält i en mail merge?
Rad-för-rad-personalisering av CSV med sammanslagningsfält körs via HeyGens API, inte via plattformens gränssnitt. Gränssnittet hanterar variationer i manus och avatar för kreativa tester. Team som behöver mottagarnivå-personaliserade videor bygger direkt på API:et, utanför batchgränssnittet.
Vad är skillnaden mellan det här och en AI-videogenerator?
En vanlig AI-videogenerator skapar en video per prompt. Batchvideokreatören kör många manus parallellt över många avatarer, så du definierar den kreativa matrisen en gång och renderar allt i en enda körning i stället för att skapa varje variant manuellt.
Kan jag klona min röst och använda den i varje video i batchen?
Klona din röst från ett kort prov och använd den i varje video i batchen. Varje manusvariant renderas med din röst, så hela den kreativa uppsättningen behåller samma varumärkesprofil även när avatarer varierar mellan raderna. Röstkloning fungerar på över 175 språk.
Hur lång tid tar det att rendera en batch med 50 videor?
Batcher renderas parallellt, så 50 videor blir vanligtvis klara på ungefär samma tid som en enskild video skulle ta, beroende på manuslängd och utdata-inställningar. Du behöver inte vänta minut-för-minut per video i en kö. Motorn parallelliserar hela matrisen.
Kan jag återanvända min varumärkesmall i olika omgångar?
Skapa en varumall en gång med logotyper, färger, layouter på skärmen, intro- och outro-kort samt musik. Varje omgång du startar ärver mallen, och uppdateringar slår igenom i nya renderingar. Samma system hanterar både en och hundra varianter.
Kan jag skicka färdiga videor direkt till mitt CRM eller min annonsplattform?
Videor exporteras som standard-MP4-filer märkta med manus och avatar de skapades från, så att skicka dem vidare till ditt DAM, CRM eller annonsplattform är ett enkelt steg i arbetsflödet. För automatiserade flöden kopplar HeyGens API batchutdata till externa verktyg programmatiskt.
Finns det ett gratis sätt att prova HeyGens batch-videoskapare?
HeyGen erbjuder en gratisplan utan krav på kreditkort så att du kan skapa videor och testa arbetsflödet. Batchläge och röstkloning låses upp i betalplaner som börjar på $24 per månad, med högre volymgränser för team som kör kreativa tester i produktionsskala.
Vem använder egentligen batch-videoskaparen i det dagliga arbetet?
Kreativa team som kör tester av betalda annonser, marknadsteam som lanserar kampanjer på flera marknader, growth-team som snabbt itererar nytt kreativt material och säljorganisationer som tar fram videobibliotek med presentatörer använder alla batch. Det passar alla team som behöver hög produktionsvolym utan extra overhead.
