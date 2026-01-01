Gawing mas epektibo ang outreach gamit ang AI video para sa sales

Dapat mabilis ang sales, pero mabagal ang paggawa ng video. Sa HeyGen, maaari mong gawing propesyonal na video agad ang mga sales idea para makapagpokus ang team mo sa pag-close ng deals, hindi sa paggawa ng content.

Higit sa 1,000 na review
Pribado at Ligtas
|Mga Kontrol sa Pamamahala ng AI
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|Balangkas sa Pagkapribado ng Datos
|Mga Pamantayan ng AI Act
Bakit HeyGen

Bakit pinipili ng mga sales team ang HeyGen para sa mga personalized na video

Itigil ang paulit-ulit na paggawa ng parehong bagay

Gawing reusable, avatar-led video ang pinakaepektibo mong pitch gamit ang PDF/PPT to video feature ng HeyGen, para ang pitch deck mo na mismo ang magsalita para sa’yo kahit wala ka sa silid.

I-automate ang mga pinaka-epektibong mensahe

Sa custom na script-based na paggawa ng video, maaari kang agad gumawa ng personalisadong sales intros, product walkthroughs, at follow-ups para maiparating ng team mo ang kanilang pinakamahusay na mensahe sa mas maraming tao nang hindi na kailangang kumilos pa.

Kwalipikahin at kausapin ang mga lead

Ang mga interactive na avatar ay kumikilos bilang mga AI SDR na nakikipag-ugnayan sa mga prospect nang real time, sumasagot sa mga tanong, gumagabay sa mga buyer sa iba’t ibang alok, at nagbo-book ng mga meeting anumang oras ng araw.

Pabilisin ang sales cycles

Gamitin ang screen recording ng HeyGen na may avatar overlay para gumawa ng mabilis at malinaw na walkthroughs na gagabay sa mga prospect sa mga kumplikadong features, para makatipid sa oras sa live demos at mapabilis ang pagsara ng mga deal.

Madaling pag-update, pandaigdigang abot

Madaling i-edit ang mga video para panatilihing napapanahon ang iyong mga pitch at makapasok sa mga bagong merkado gamit ang pagsasalin sa mahigit 175 na wika at diyalekto, kumpleto sa AI voiceovers at proofreading.

Mga kuwento ng customer

Bakit pinagkakatiwalaan ng mga training, marketing, at localization team ang HeyGen

90%

antas ng pagtatapos ng video

25%

pagtaas sa completion rates

10x

pagtaas sa bilis ng paggawa ng video

10-15

mga wika bawat video

80%

pagbaba sa gastos sa pagsasalin

€1,000

naipon kada minutong video

Mga tampok na gamit

Maging kapansin-pansin sa bawat deal, mula sa unang kontak hanggang sa pagsasara

Binibigyan ng HeyGen ang mga sales team ng kakayahan na i-personalize ang bawat yugto ng buyer journey gamit ang scalable na video content na nagpapataas ng engagement at nagpapabilis ng deal velocity.

Mga sales presentation

Gumawa ng nasusukat at mataas ang impact na sales presentations na nagbibigay-edukasyon sa mga buyer at nagpapausad ng mga deal kahit bago pa kayo mag-usap sa tawag.

Pag-abot sa mga benta

Mula sa outbound pitches hanggang sa pre-call intros at post-meeting recaps, magpakitang-gilas sa bawat yugto ng sales process gamit ang mga personalized na video.

AI na SDRs

Ang mga interactive avatar ng HeyGen ay kumikilos bilang mga virtual na AI SDR na sumasagot sa mga tanong ng mga prospect, nagku-qualify ng leads, at nagbo-book ng mga meeting 24/7.

Mula sa paulit-ulit na tawag hanggang sa mga video na mataas ang conversion

Bago ang HeyGen

Paulit-ulit na sales pitch sa bawat tawag

Mga static na deck at malamig na outreach na hindi nakakakuha ng pansin

Naaantala ang follow-ups dahil sa manu-manong paggawa ng content

Magastos at mabagal na proseso ng paggawa at pag-localize ng video

Mga nawalang pagkakataon sa labas ng oras ng negosyo

Hindi pare-pareho ang mensahe ng mga sales rep at bawat rehiyon

Pagkatapos ng HeyGen

Gawing mga reusable na avatar-led na video ang iyong pitch decks

Magpadala ng personalisadong outreach nang maramihan gamit ang AI video

Gumamit ng avatar-led na screen recordings para sa mabilis at malinaw na walkthroughs

I-localize agad ang mga video sa mahigit 175 na wika at diyalekto

Mag-qualify ng mga lead 24/7 gamit ang interactive na AI SDRs na nakikipag-ugnayan

Panatilihing bago ang mensahe gamit ang madaling pag-edit sa loob ng platform

Pinakamataas na pamantayan ng
Tiwala at Kaligtasan

Sa HeyGen, naniniwala kami na ang rebolusyonaryong AI technology ay dapat may pinakamataas na pamantayan ng seguridad at etika na nakapaloob na mula sa simula. Tinitiyak ng aming dedikadong Trust & Safety team na ligtas ang iyong data at ginagamit ang aming AI sa etikal na paraan.

Matatag na seguridad

Mula sa unang pag-upload hanggang sa huling pag-deliver, ang iyong data ay pinangangalagaan gamit ang mga nangungunang protocol sa industriya.

Certified na pagsunod

Ganap na sumusunod sa mga pamantayan ng SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework, at AI Act.

Tuloy-tuloy na pagpapabuti

Ang aming mga kasanayan sa seguridad ay patuloy na umuunlad upang maagap na matukoy at mabawasan ang mga bagong banta.

Higit sa 1000 na review
Mga Insight mula sa 2025 L&D Report

Ginagawang bayad ni Pyne ang mga trial at ina-activate ang mga user

Ipinapakita ng customer story na ito kung paano ginamit ng Pyne ang HeyGen para pataasin nang 10x ang completion rate ng kanilang product demos at pabilisin ang user activation sa buong B2B SaaS lifecycle.

Palakihin ang kita gamit ang BOFU na mga video

Ang gabay na ito ay isang praktikal na playbook para sa mga marketer na nais mag-convert ng mga prospect at magpanatili ng mga customer gamit ang naka-target na BOFU video content sa pamamagitan ng AI video platform ng HeyGen.

I-level up ang iyong marketing at sales na mga video

Tatalakayin ng gabay na ito ang kapangyarihan ng personalized na video para sa marketing at ang nangungunang limang use case na nagpapataas ng engagement, nagpaparami ng conversions, at nagpapalakas ng relasyon sa mga customer.

May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot.

Ano nga ba ang isang AI-powered na sales enablement video?

Ang isang AI-powered na sales enablement video ay gumagamit ng mga AI tool ng HeyGen para sa sales videos na may synthetic na boses at mga avatar na parang totoong tao. Ang mga personalisadong video na ito ay tumutulong sa mga sales team na maghatid ng nakakaengganyo at nasusukat na komunikasyon para sa outreach, demos, proposals, at follow-ups, na ginagawa ang AI sales videos na isang makapangyarihang paraan para maging kapansin-pansin nang hindi nangangailangan ng mga camera, studio, o kumplikadong produksyon.

Paano magagamit ang AI sales videos sa buong sales cycle?

Pinapahusay ng AI sales videos ang bawat yugto ng sales: mula sa pagpo-prospect gamit ang mga personalisadong video, pag-engage sa mga buyer sa pamamagitan ng demos, pagpapabilis ng deals gamit ang mga nakaangkop na proposal, pag-nurture gamit ang AI video outreach, hanggang sa pag-drive ng post-sale upsells. Ang tuloy-tuloy at nasusukat na komunikasyong ito ay tumutulong sa mga sales rep na magtayo ng tiwala, magpatibay ng relasyon, at magsara ng deals nang mas mabilis gamit ang makapangyarihan, parang totoong taong mga video message sa malakihang antas.

Bakit ang HeyGen ang pinakamahusay na gamitin para gumawa ng sales videos na may parang totoong tao na presenter?

Pinapasimple ng HeyGen ang paggawa ng AI sales videos gamit ang pinaka-natural na avatars, nako-customize na hosts, at synthetic na boses. Pinagsama sa multilingual support, mabilis na rendering, at studio-quality na output, binibigyan ng HeyGen ang mga team ng kakayahang gumawa ng personalized na videos para sa sales outreach—propesyonal, totoo, at pare-pareho—nang hindi nangangailangan ng recording equipment, editing skills, o mahahabang production process.

Paano pinapersonalize ng AI ang mga sales video para sa iba’t ibang prospect o account?

Pinapersonalize ng HeyGen ang mga AI sales video sa pamamagitan ng paglalagay ng mga dynamic field tulad ng pangalan, kumpanya, o industriya sa mga script. Dahil dito, mas tumatagos at epektibo ang AI video outreach, dahil nakagagawa ka ng mga personalized na video sa malakihang bilang. Naipapadala ng mga sales rep ang mga mensaheng parang one‑to‑one nang hindi kailangang mag-re-record, kaya natatanggap ng bawat prospect ang may-kaugnayan at nakakaengganyong komunikasyon na nakaayon sa kanilang mga pangangailangan at prayoridad.

Paano gumawa ng sales outreach videos gamit ang nako-customize na virtual hosts.

Para gumawa ng AI sales outreach videos, pumili ng HeyGen avatar o digital twin, isulat ang iyong script, i-personalize gamit ang mga variable, at i-generate agad gamit ang synthetic voices. Maaaring ibahagi ang mga personalized na video na ito sa pamamagitan ng email, CRM, o LinkedIn, kaya nagiging propesyonal, konsistent, at scalable ang AI video outreach habang pinananatili ang pagiging totoo at matibay na presensya ng brand.

Paano nakakatulong ang HeyGen na mabawasan ang oras na ginugugol sa sales calls?

Oo. Sa HeyGen, maaari mong agad na isalin ang mga training video sa mahigit 175 na wika at diyalekto. Dahil dito, nagiging mas madaling palawakin at gawing accessible ang iyong training sa iba’t ibang rehiyon.

Ano ang interactive avatar, at paano ko ito magagamit sa sales?

Gumagana ang mga interactive avatar bilang mga AI SDR—kaya nilang sumagot sa mga FAQ, gabayan ang mga buyer sa paggamit ng iyong produkto, mag-qualify ng leads, at mag-book ng meetings 24/7. Maaari mo silang i-embed sa iyong website o product experience para ma-scale ang top-of-funnel engagement.

Gaano kadaling i-update ang isang video kapag nagawa na ito?

Sa pamamagitan ng pag-alis ng mamahaling kagamitan, studio, at production teams, binabawasan ng HeyGen ang gastos at oras ng paggawa—habang patuloy na naghahatid ng de-kalidad at propesyonal na mga training video.

Magsimulang gumawa ng mga video gamit ang AI

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo tulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong AI video.

