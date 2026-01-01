Sa loob ng halos dalawang dekada, tinulungan ng trivago ang mga manlalakbay sa buong mundo na magkumpara ng mga presyo upang mahanap ang pinakamahusay na mga alok sa hotel at iba pang matutuluyan. Dahil sa presensya nito sa mahigit 190 bansa, at 53 lokal na bersyon ng mga website at app na available sa 31 wika, nagbibigay ang platform ng access sa malawak na hanay ng mga matutuluyan, na lalo pang nagpapatibay sa posisyon nito bilang nangungunang pagpipilian para sa mga biyahero na naghahanap ng mga abot-kaya at kompetitibong opsyon sa panuluyan.
Bilang isang global na travel platform, kailangang makipag-usap ang brand ng trivago sa mga audience sa buong mundo—literal. Ibinahagi nina João Laureano, Creative Director, at Jean Pierre Marsala, Motion Designer, na ang pag-localize ng kanilang mga ad para sa 30 merkado nang sabay-sabay ay mangangailangan ng ilang buwang produksyon at oras ng pag-deliver para makahanap ng isang tao na nakakapagsalita ng wika para sa maraming merkado.
Pagkatapos, natuklasan nila ang HeyGen, na tumulong sa kanilang makatipid ng ilang buwang produksyon ng video at nagbigay-daan sa sabay-sabay na pag-localize ng kanilang mga ad. Sa tulong ng HeyGen, naging mas episyente sila at mabilis na naipalakas ang misyon ng kumpanya na maging malinaw na unang pagpipilian para sa mga biyahero na naghahanap ng hotel sa pamamagitan ng kanilang global na patalastas, Mr. trivago.
Ang hamon
Isang pangunahing bahagi ng marketing strategy ng trivago ay nakatuon sa paglikha ng mga target na TV ad.
Malapit na nagkakatrabaho ang mga team nina Jean at João sa mga proyektong ito mula sa unang konsepto, sa produksyon, hanggang sa huling bersyon. Bagama’t nakipagtrabaho sila sa mga production company noon, karamihan ng kanilang ginagawa ngayon ay in-house.
Hinarap ng kanilang mga team ang malaking hamon na makahanap ng mabilis at matipid na paraan para i-localize ang mga ad sa 30 merkado, na bawat isa ay may iba’t ibang wika at diyalekto.
Upang magawa ito, kailangan nilang makahanap ng isang tao na kayang magsalita ng iba’t ibang wika at makaakit sa bawat merkado. Kabilang sa prosesong ito ang magastos at matagal na pananaliksik, pati na rin ang malaking oras na ginugol sa post-production para i-edit ang maliliit na detalye ng kanilang mga punto ng bigkas, na lalo pang nagtaas ng kabuuang gastos. Sa kabila ng paggamit ng mga voiceover effect, hindi pa rin epektibong naiparating ng final na produkto ang mensaheng nasa isip ng trivago.
Nais nilang panatilihin ang iisang tao bilang mukha ng brand na trivago sa lahat ng wika at kailangan nila ng isang platform na magpapasimple sa mahabang prosesong ito.
Matapos subukan ang iba’t ibang generative AI platforms, natuklasan ng trivago ang HeyGen.
Ang solusyon
Gamit ang teknolohiya ng HeyGen, iniwan ng trivago team ang magastos na plano na maghanap ng isang aktor na kayang tugunan lahat ng kanilang kakaiba at hindi pangkaraniwang pangangailangan. Sa halip, nakahanap ang trivago ng isang one-stop shop na software solution na nagbigay ng lahat ng kailangan nila at higit pa.
Sa simula, hinarap ng mga team ang isang takdang petsa para sa commercial delivery na hindi puwedeng ipagpaliban nang hindi nagdaragdag ng oras at gastusing pinansyal. Dahil tiwala sa kakayahan ng HeyGen na pamahalaan ang produksyon, nagpasya ang trivago na gamitin ang teknolohiya sa unang pagkakataon.
Napatunayang maagap ang HeyGen team at mahusay na inuuna ang lahat ng kinakailangang pagbabago, matagumpay na inaangkop ang sarili sa iba’t ibang time zone at tinitiyak ang napapanahong pagsusumite.
Sa kabila ng maraming pagbabago sa kalagitnaan ng produksyon at sobrang higpit na iskedyul, naglakas-loob ang trivago team na subukan ang HeyGen, at naging matagumpay ang naging resulta.
Ang mga resulta
“Nag-conduct kami ng mga test kasama ang ibang mga kumpanya at palaging nangunguna ang HeyGen pagdating sa kalidad. Mula pa sa simula, naging napakalinaw namin sa kanilang team dahil nasa isang high-risk, high-reward na sitwasyon kami, kung saan ginagawa namin ito sa unang pagkakataon at lubos kaming nagtitiwala sa kanila—at lubos itong nagbunga,” sabi ni João.
Matapos gamitin ang HeyGen nang wala pang isang taon, naging malaki ang naging epekto nito sa parehong gastos at oras.
- Napababa ng teknolohiya ang oras ng post-production nang kalahati, na nakakatipid sa mga team ng kahanga-hangang 3–4 na buwan sa karaniwan.
- Matagumpay na na-localize ang mga advertisement sa 15 lokasyon sa loob ng tatlong buwan—isang tagumpay na hindi sana naging posible kung wala ang HeyGen.
Paggamit ng text-to-speech na feature ng HeyGen
- Ang text-to-speech ay nagbibigay-daan sa trivago na mabilis na i-localize ang content para sa mga target na merkado sa buong mundo.
- Sa loob ng wala pang isang taon ng paggamit ng HeyGen, nakalikom na ang trivago ng mga TV ad sa 30 rehiyon.
“Nagbigay ang HeyGen sa team namin ng mga custom na solusyon, mabilis na sumagot sa mga tanong namin, at bukas sila sa paggawa ng mga pagbabagong kailangan at hiniling namin sa maikling panahon.” -Jean Pierre Marsala, Motion Designer sa trivago