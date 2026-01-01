Gumawa ng personalisadong, AI-generated na onboarding na mga video
Ang Lattice ang No. 1 na AI-powered na people platform. Sa loob ng walong taon, naging haligi ang Lattice ng inobasyon sa HR technology, ginagawang mga lider ang mga manager, mga high-performer ang mga empleyado, at ang mga kumpanya bilang pinakamagagandang lugar para magtrabaho. Sa 2024 State of People Strategy Report ng Lattice, 62% ng mga HR team ang nag-ulat ng hindi gumagalaw o bumababang budget, at dalawang-katlo ng mga respondent ang nagsabing isasaalang-alang nila ang mga paraan para magamit ang AI.
Upang matulungan ang mga negosyo at ang kanilang mga tao, nais makipagtulungan ng Lattice sa pinakamahusay na AI solutions sa buong industriya. Para makagawa ng mga personalized na video, nakipag-partner ang Lattice sa HeyGen para bigyang-daan ang mga team na gumawa ng custom onboarding videos para sa kanilang mga bagong hire—para maramdaman nilang welcome sila at makalikha ng mas makataong employee experience.