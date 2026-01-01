Workday ay ang AI platform para sa pamamahala ng mga tao, pera, at mga agent. Ang Workday platform ay binuo na may AI sa pinakagitna nito upang tulungan ang mga customer na paunlarin ang kanilang mga tao, pabilisin at paghusayin ang trabaho, at itulak ang kanilang negosyo tungo sa tuloy-tuloy na pag‑unlad. Ginagamit ito ng mahigit 11,000 organisasyon sa buong mundo at sa iba’t ibang industriya, mula sa mga medium-sized na negosyo hanggang sa higit 60% ng Fortune 500.
Bilang isang pandaigdigang lider, ang Workday ay gumagawa ng malaki at patuloy na lumalaking library ng multimedia content, na karamihan ay kailangang ilokalisa para sa iba’t ibang internasyonal na audience. Sa mahigit 50 wika na sinusuportahan at mga kahilingan mula sa stakeholders na karaniwang sumasaklaw ng 10 hanggang 15 wika sa bawat proyekto, ang laki at pagiging kumplikado ng localization ay nagdulot ng patong-patong na hamon.
"Ang dami na naming ginagawang content—mga marketing video, internal communications, mahahabang webinar—at kailangan naming mailabas lahat ’yon sa iba’t ibang wika," sabi ni Justin Meisinger, Program Manager ng Globalization Production Team sa Workday. "Pero hindi na talaga kaya ng luma naming proseso ang ganitong scale."
Hindi lang sukat ang hamon. “Kapag nagtatrabaho ka na sa dose-dosenang wika, napakahirap panatilihing nakaayon sa boses ng iyong brand ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pagsasalin ng mga salita, kundi sa pagpapanatili ng tono, intensyon, at kalinawan.” Binago ng pagpasok ng HeyGen ang paraan ng Workday sa paggawa ng video.
Muling pag-isip sa proseso ng lokalizasyon
Bago ang HeyGen, umasa lang ang Workday sa mga manual na proseso, na nagpapabagal sa produksyon at naglilimita sa mga proyektong kaya naming suportahan. “Hindi lang ito magastos, nililimitahan din nito ang kakayahan naming magsabi ng oo sa mga pangangailangan ng negosyo,” sabi ni Meisinger. “Palagi kaming nagbabalanse ng kapasidad laban sa demand.”
Ang tradisyonal na proseso ng localization ay nakabatay sa mga human translator, voice actor, at mga post-production specialist, at tumatagal ito ng ilang linggo o minsan buwan. Kasama sa proseso ang mga translator na gumagawa sa mga script, mga reviewer na nagsusuri ng katumpakan, voice talent na nagre-record sa mga sound studio, at isang buong team na nagtitipon at nag-e-edit ng lahat ng materyal.
“Malaki ang portfolio namin ng content, at kapag may nagbabago, kadalasan napakaikli lang ng oras namin para baguhin ang ilang piling video at maipalabas ang mga ito sa tamang panahon,” sabi ni Johanna Stussy, Product Strategist sa Workday.
Ang modelong ito na nangangailangan ng maraming resources ay may kasamang napakalaking gastos. “Gumagastos kami ng daan-daang libong dolyar bawat taon para sa localization,” sabi ni Meisinger. “At minsan kailangan naming tumanggi sa mga proyekto, lalo na sa mga long-form na video tulad ng mga webinar, dahil hindi talaga ito praktikal sa mga resources na meron kami.”
Paglikha ng mahiwagang sandali gamit ang AI video
Ang pagdating ng HeyGen ay nagbigay ng malaking pagbabago. Unang sinubukan ng Workday ang HeyGen bilang paraan para pabilisin ang unang hakbang ng pagsasalin, ngunit mabilis nilang natuklasan na kaya pa nitong gumawa ng higit pa. “Napakamagical ng HeyGen para sa amin,” ibinahagi ni Meisinger. “Kaya nitong isalin ang isang video sa loob lamang ng ilang minuto, at maaari naming dalhin mismo sa HeyGen ang aming mga lingguwista para mag-proofread at gumawa ng maliliit na pagbabago upang mapanatili ang boses ng aming brand.”
“Ang tunay na magic moment ay talagang ang mga custom avatar at ang kakayahang baguhin ang content sa loob lang ng ilang minuto,” sabi ni Johanna. “Maaari akong magkaroon ng isang video, maaari silang magpadala sa akin ng video, at kaya ko itong i-render sa tatlong wika para ma-review nila sa parehong araw.”
Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinili ang HeyGen ay ang term-based na functionality nito, na naka-integrate sa pre-defined na set ng mga aprubadong salin ng Workday para sa mahahalagang termino. "Pinapahintulutan kami nitong i-upload ang aming term base, kaya kapag isinasalin ng AI ang content, tama na agad ang ginagamit nitong mga termino sa wika," sabi niya. "’Yan ang isang bagay na hindi pa namin nakikita kahit saan pa."
Isa pang malaking dahilan ay ang advanced na audio capabilities ng HeyGen. Kahit wala ang orihinal na mga audio stem, kayang ihiwalay ng HeyGen ang boses ng tagapagsalita mula sa background music at muling i-synthesize ito sa ibang wika—isang prosesong karaniwan nang mangangailangan ng buong production team.
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nag-upload ako ng video ko mismo, at makalipas ang ilang minuto, naglabas ang HeyGen ng video ko na nagsasalita ng German. Kinuha ko ang video na iyon at ipinakita ko sa mga kasamahan kong Aleman sa trabaho, at tinanong nila ako, 'Marunong ka bang mag-German?' Kaya sa tingin ko, dahil doon ay talagang parang mahika ang dating," sabi ni Meisinger.
Sa huli, namukod-tangi ang HeyGen bilang isang kasosyong kaayon ng mga pagpapahalaga ng Workday pagdating sa inobasyon at integridad. “Isa rin kaming AI company, kaya napakahalaga sa amin ang etikal na paggamit ng AI,” diin ni Meisinger. “Ibinigay sa amin ng HeyGen ang kontrol at flexibility na kailangan namin, nang hindi isinasakripisyo ang aming mga prinsipyo.”
Binibigyang-kakayahan ang Workday team na masabing “Ako ang gumawa nito”
Ganap na binago ng HeyGen kung paano hinahawakan ng Workday ang localization. “Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto,” sabi ni Meisinger. “Parang nadagdagan namin ang kapasidad ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit ang mga resources na meron kami.”
“Para isalin ang isang kurso, aabutin ito ng karaniwang 4 hanggang 6 na linggo,” sabi ni Johanna. “Ngayon, kaya ko nang isalin ang media para sa isa sa mga kurso namin sa loob lang ng ilang linggo, at minsan ilang araw pa depende sa proyekto. Hindi talaga iyon maiisip noon.”
Sa pamamagitan ng pag-integrate ng HeyGen sa localization pipeline nito, muling binago ng Workday ang kanilang global video strategy, na ginawang mas mabilis, mas matalino, at mas etikal. Ang resulta ay isang scalable at de-kalidad na proseso na handang tugunan ang mga pangangailangan ng lumalaking internasyonal na audience.
- Bilis at saklaw: Nabawasan ang oras ng localization mula linggo tungo sa ilang minuto, na may 10–15 wika sa bawat video, kabilang ang dalawang-oras na mga webinar.
- Pagiging matipid sa gastos: Malaking pagtitipid sa pamamagitan ng flat-rate na pagpepresyo; 100% pagtaas sa kapasidad nang hindi nagdaragdag ng karagdagang tauhan.
- Integridad at Etika ng Brand: Ganap na nakaayon sa mga pamantayan sa terminolohiya ng Workday at etikal na paggamit ng AI, iniiwasan ang mapanlinlang na mga gawain tulad ng lip-syncing.
Sa pagninilay sa karanasan, binigyang-diin ni Meisinger ang propesyonal na pagmamalaki na kaakibat ng paghahatid ng de-kalidad at episyenteng trabaho. "Mahalaga ito sa akin mula sa isang propesyonal na pananaw na magawa ko ito. Hindi lang dahil nagpapaganda ito ng tingin sa akin, kundi dahil makakauwi ako sa pagtatapos ng araw na alam kong nakapaghatid ako ng isang de-kalidad na produkto at napahusay ko pa ang sarili kong pagiging episyente," ibinahagi niya.
Para sa iba pang mga team na nag-iisip gumamit ng AI para sa localization, may simple lang na mensahe ang Workday: "Subukan n’yo lang. Libre itong i-test. Baka magulat kayo kung gaano nito mapapabuti ang inyong workflow."
“Yakapin mo ito, subukan mo, at maging mausisa. Nakakita talaga ako ng ilang magagandang bagay na hindi ko inaasahan, na nakatipid ng oras at nagdagdag ng halaga sa aming workflow,” sabi ni Johanna.