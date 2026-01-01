Itinatag noong 1843, The Economist ay isa sa pinakarespetadong publikasyon ng balita sa mundo at kilala sa malalim nitong pagsusuri, mahigpit na pamantayang editoryal, at pandaigdigang pananaw. Ang magasin na nakabase sa London ay tumatalakay sa internasyonal na pulitika, negosyo, agham, at kultura, at pinagsasama ang print, digital, podcast, at video na pamamahayag.
Habang ang media consumption ay nagiging mas multimodal at mas global, naghahanap ang The Economist ng mga paraan para palawakin ang abot nito sa iba’t ibang wika at platform nang hindi isinusuko ang kalidad ng editoryal o pinapataas ang gastos sa produksyon. Pinangungunahan ang inisyatibong ito ni Ludwig Siegele, Senior Editor for AI Initiatives.
“Ang trabaho ko ay alamin kung paano gagamitin ang generative AI sa newsroom,” sabi ni Ludwig. “At hindi laging madali iyon.”
Pero pagdating sa pag-localize ng video, mabilis na naging malinaw ang sagot: HeyGen.
Pagpapalawak ng pandaigdigang abot sa pamamagitan ng AI-powered na pagsasalin ng video
Ang The Economist ay patuloy na gumagawa ng maiikling video na may mataas na kalidad sa nilalaman para sa mga platform tulad ng Instagram, TikTok, at YouTube. Gayunpaman, dati lamang ito inilalathala sa English dahil sa mataas na gastos at pagiging komplikado ng pagsasalin at muling paglikha ng video content sa iba’t ibang wika.
“Bago pa man isalin ang isang video, masyadong malaki na ang magagastos para lang makapagsimulang maglabas kahit isa o dalawa,” sabi ni Ludwig. “Masyado nang magastos ang mismong mga eksperimento.”
Nagbago iyon nang madiskubre ni Ludwig ang HeyGen. “Una kong narinig ang tungkol sa HeyGen mula sa anak ng isang kasamahan namin sa opisina sa Berlin,” sabi ni Ludwig. “Ginamit niya ito para isalin ang mga training video para sa kanyang team sa Silangang Europa. Nakita ko ito at naisip ko, ‘ang galing nito.’”
Sinimulan ng team na subukan ang translation pipeline ng HeyGen sa kanilang maiikling social videos, isinasalin ang mga orihinal na English sa German, French, Spanish, at Mandarin. “Simple lang kung paano namin ginagamit ang HeyGen,” sabi ni Ludwig. “Ina-upload namin ang video, binibigyan kami nito ng paunang salin, at ginagamit namin ang proofreading feature para maging perpekto ito.”
Ang kakayahang mag-proofread na iyon ang naging tunay na game-changer. Nag-aalok din ang ibang mga platform ng awtomatikong pagsasalin pero hindi nagbibigay ng kontrol sa pag-edit. “Nasa awa ka ng algorithm,” sabi ni Ludwig. “At hindi niyon palaging naaabot ang pamantayan namin sa pamamahayag.” Ang kakayahan ng HeyGen na i-edit ang mga salin nang direkta sa linya at ipasuri sa mga native speaker ang nagsiguro na mapapanatili ng The Economist ang tono, katumpakan, at boses nito.
Agad ang naging resulta. May ilang isinaling video na mas umangat pa kaysa sa orihinal na English na bersyon, na umabot sa daan‑daang libong views. “Malaking bagay iyon para sa amin,” sabi ni Ludwig.
Pagpapalawak ng mga eksperimento at pagbabago sa panloob na kultura
Ang tagumpay ng HeyGen ay nagmarka rin ng pagbabago sa kultura sa loob ng newsroom. “Ang layunin ko ay mahikayat ang mga kasamahan ko na talagang gamitin ang teknolohiya,” sabi ni Ludwig. “May access ang lahat, pero mahirap baguhin ang mga nakasanayang workflow. Mas pinadadali iyon ng mga tool tulad ng HeyGen dahil nagsasalita na para sa sarili nila ang mga resulta.”
Isang maagang demonstrasyon ang naging napakahalaga. “Noong unang beses kong makita ang isa sa aming mga editor na nagsasalita ng napakalinaw na Pranses, talagang napanganga ako,” paggunita ni Ludwig. “Tugma ang galaw ng bibig, at eksaktong pareho ang tono ng boses. Mukha talaga itong totoo.”
Ang pagiging makatotohanan ng pagsasalin ng HeyGen ay tumulong sa mga mamamahayag ng The Economist na makita ang AI hindi bilang isang bagong pakulo kundi bilang isang praktikal na kasangkapan sa newsroom. Ang kredibilidad na iyon ang nagbukas ng pinto para sa mga bagong uri ng eksperimento.
Simula noon, nagsimula na ang team na mag-test ng mga avatar‑based na explainer, gamit ang mga larawan ng makasaysayang mga palaisip na binibigyang-buhay sa pamamagitan ng AI-generated na galaw at narasyon. Ang proyektong ito ay bahagi ng isang bagong serye tungkol sa liberalismo na muling nag-iisip kung paano maituturo nang biswal ang mga makasaysayang konsepto.
“Ang kinabukasan ng pamamahayag ay likido,” sabi ni Ludwig. “Isinusulat mo muna ang isang artikulo, tapos ginagawa mo itong video, tapos audio naman. Ang consumer ang pumipili kung paano niya ito mararanasan.” Tinulungan ng HeyGen na maging konkreto ang bisyong iyon nang hindi kinakailangang baguhin nang malaki ang production workflow ng The Economist.
Binabago ang pamamahayag sa pamamagitan ng multilingguwal na AI na video
Mula nang ipatupad ang HeyGen, nagawa na ng The Economist na magbukas ng mga bagong kakayahang multilingual, palawakin ang naaabot na audience, at patunayan ang halaga ng kanilang pamumuhunan sa AI‑powered na pamamahayag.
- Mas malawak na naabot ng mga video: May ilang isinaling video na nakatanggap ng daan‑daang libong views—katumbas o mas mataas pa kaysa sa performance ng mga orihinal na English na video.
- Nabuksan ang lokalizasyon: Sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa ng The Economist na mag-eksperimento sa malakihang paggawa ng multilingual na video. “Naging posible lang ito nang bumaba nang husto ang gastos para maging praktikal ang pag-eeksperimento,” sabi ni Ludwig.
- Napanatili ang kalidad ng editoryal: Pinahintulutan ng proofreading feature ng HeyGen ang mga native speaker na pinuhin ang mga salin, na tinitiyak ang katumpakan at pinananatili ang mataas na pamantayang editoryal ng The Economist.
Higit pa sa mga sukatan, kasinghalaga rin ang naging epekto sa mga tao. “Nakaka-excite gamitin ang HeyGen para gumawa ng mga propesyonal na video,” sabi ni Ludwig. “Sa huli, masasabi mong, ‘Ako ang gumawa nito.’ Binibigyan ka nito ng kapangyarihang gawin ang mga bagay na hindi mo sana kayang gawin.”
Sa kasalukuyan, patuloy na pinapalawak ng The Economist ang mga kakayahan nito sa AI para sa video, pagsasalin, at paggawa ng mga editoryal. Para sa mga nag-iisip gumamit ng katulad na mga tool, simple lang ang payo niya.
“Kung curious ka tungkol sa HeyGen, subukan mo lang,” sabi ni Ludwig. “Mag-upload ka ng video, subukan mo ang translations, maglaro ka sa proofreading at makikita mo kung gaano talaga ito kalakas at kadaling gamitin na teknolohiya.”