Stratasys ay isang nangungunang kumpanya sa buong mundo sa additive manufacturing, na nagbibigay‑daan sa mga customer na lumikha nang walang limitasyon para sa isang mas matipid, mas personalisado, at mas napapanatiling mundo. Bilang Global Training Manager, pinangungunahan ni Michael Muenchow ang teknikal na pagsasanay para sa mga customer at service personnel, tinitiyak na ang mga team sa iba’t ibang panig ng mundo ay kayang patakbuhin ang Stratasys equipment nang may pinakamataas na uptime, kahusayan, at na‑optimize na mga workflow.
Ang team ni Michael ang responsable sa pagbuo at paghahatid ng teknikal na pagsasanay na sumusuporta sa mga customer, service engineers, sales teams, at mga internal stakeholder sa iba’t ibang rehiyon. Habang nagbabago ang mga paboritong paraan ng pagkatuto, naging sentro ang video sa paraan ng paghahatid ng kaalaman ng Stratasys, ngunit ang pag-scale ng de-kalidad na video training sa buong mundo ay nagdala ng mga panibagong hamon.
Pamamahala ng mga update at lokalisasyon sa video training
Sa Stratasys, ang video ay isa sa pangunahing paraan ng pagkatuto ng mga tao. Umaasa ang mga customer at mga service team sa maiikling instructional video, on-demand na content, at YouTube-style na pagkatuto para mabilis at nasa tamang konteksto nilang makuha ang mga sagot.
“Sa video na natututo ang karamihan ng mga tao ngayon,” paliwanag ni Michael. “Mahalaga para sa amin na makapag-develop nang mahusay at makagawa ng content para sa lahat ng uri ng audience.”
Bago ang HeyGen, ang paggawa ng video training ay may dalawang pangunahing hamon: pag-update ng content at localization.
Kapag na-record na ang isang training video, kahit maliliit na pagbabago na lumabas sa review cycle ay kadalasang nangangahulugang kailangan pang bumalik sa studio para i-reshoot ang content. Dahil dito bumabagal ang pag-publish at nagkakaroon ng abala para sa mga instructional designer.
“Kapag may mga komento ang reviewer, kailangan naming humanap ng paraan para ulitin o i-reshoot,” sabi ni Michael. “Nagdadagdag iyon ng oras at nagpapakomplika sa proseso.”
Mas naging malaking hadlang pa ang lokalizasyon. Para masuportahan ang mga pandaigdigang audience, dati nang umaasa ang Stratasys sa mga internal stakeholder para tumulong sa pagsasalin o muling paggawa ng mga video sa iba’t ibang wika. Ang pag-outsource ng pagsasalin at produksyon ng video sa labas ay madalas na masyadong magastos.
“Kung wala ang localization na pinapagana ng HeyGen, hindi talaga namin magagawa ito sa ganitong laki ng saklaw,” sabi ni Michael.
Paggamit ng HeyGen para gumawa nang isang beses at i-localize sa buong mundo
Binigyan ng HeyGen ang Stratasys ng paraan para muling pag-isipan nang buo ang video training. Sa halip na muling mag-record ng content, puwede nang bumalik ang team ni Michael sa platform, i-adjust ang mga script, at muling gumawa ng mga video nang hindi na kailangang bumalik sa recording studio. Dahil dito, mas bumilis ang review cycles at naging mas madali ang pag-update ng content.
Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nagmula sa lokalizasyon.
Sa HeyGen, magagawa na ngayon ng Stratasys na gumawa ng isang training video nang isang beses lang at i-localize ito sa iba’t ibang wika gamit ang batch localization, brand glossaries, at forced pronunciation rules, na napakahalaga sa isang lubos na teknikal na larangan.
“Marami kaming mga termino na hindi karaniwan sa iba’t ibang wika,” paliwanag ni Michael. “Napakalaking bagay para sa amin na makontrol ang pagsasalin at pagbigkas.”
Sa maraming pagkakataon, handa nang i-publish kaagad ang mga na-localize na video. Sa iba naman, sapat na ang magaan na proofreading step para matiyak ang katumpakan nang hindi na kailangan ng muling pagre-record o pagkuha ng external na mga vendor.
Nagbigay-daan din ang HeyGen sa mga training video na pinangungunahan ng avatar sa iba’t ibang departamento. Ginagamit ng team ni Michael ang mga avatar para sa training na nakaharap sa customer at service, habang ang iba pang mga team, tulad ng global engineering, ay gumagamit naman nito para sa panloob na teknikal at control na training.
Pagpapasimple ng paghahatid sa LMS at mga personalisadong landas sa pagkatuto
Isa sa mga pinaka-makabuluhang feature para sa Stratasys ay ang SCORM export at ang multilingual player. Dahil dito, nagagawa ng team na mag-upload ng iisang training asset sa kanilang learning management system at i-deliver ito sa buong mundo. Awtomatikong napapanood ng mga learner ang content sa wikang pinakaangkop at pinakamadali para sa kanila.
“Napakalaking bagay ng multilingual player na ’yan,” sabi ni Michael. “Makakagawa kami ng isang item lang, ia-assign namin ito nang global, at mararanasan ito ng user sa paraang pinakaangkop para sa kanila.”
Pinapagana rin ng HeyGen ang branching at scenario-based na pagkatuto. Para sa mga kumplikadong workflow, gaya ng troubleshooting o pag-install ng makina, maaaring pumili ang mga learner ng mga landas na tumutugma sa kanilang partikular na sitwasyon, sa halip na ma-overwhelm ng isang mahabang instructional video.
“Maaari nating gawin ang dalawang bersyon at hayaang sundan ng mga learner kung ano ang mahalaga sa kanila sa sandaling iyon,” sabi ni Michael.
Pagpapahusay ng kahusayan at pag-iwas sa gastos sa pandaigdigang pagsasanay
Mula nang gamitin ang HeyGen, nakakita ang Stratasys ng malinaw at nasusukat na epekto:
- 120% na pagtaas sa panonood ng mga video sa YouTube, na pinalakas ng nilalamang naka-localize
- Mahigit $1 milyon na natipid na gastos dahil hindi na kinailangang i-outsource ang pagsasalin at pag-localize ng mga video
- Mas mabilis na pag-update ng content nang hindi na kailangang bumalik sa studio
- Mas madali at mas nasusukat na global training delivery sa pamamagitan ng LMS integration
“Mga bagay ito na sa totoo lang hindi talaga namin nagagawa noon,” sabi ni Michael. “Ngayon naaabot na namin ang mga customer, service team, at salespeople sa mga paraang dati ay imposible.”
Higit pa sa mga numero, pinasimple ng HeyGen ang karanasan sa pag-develop ng training. Maaaring gumamit ang mga instructional designer ng mga pamilyar na tool tulad ng PowerPoint, mag-import ng content, magdagdag ng script, at hayaang ang mga avatar ang mag-deliver ng training.
“Kung marunong kang gumawa ng presentation, magagamit mo ang HeyGen,” sabi ni Michael. “Madaling gamitin at napaka-versatile.”
Para kay Michael, isa sa pinakamahalagang aspeto ng HeyGen ay ang mismong pakikipagsosyo.
“Ang gusto ko sa HeyGen ay ang pakiramdam na sabay tayong lumalago,” sabi niya. “Ang marinig bilang isang enterprise customer, maibigay ang feedback, at makita itong nagiging tunay na mga pagpapabuti. Mahalaga iyon.”
Ang payo niya sa iba ay simple lang: “galugarin ang tool at mag-eksperimento.”
“Subukan mo ang localization. Subukan mo ang avatars. Gumawa ka ng twin ng sarili mo. Mag-test ka ng iba’t ibang tono,” sabi ni Michael. “Kung hindi mo susubukan ang HeyGen, iniiwan mo sa mesa ang pagkakataong maabot ang mas maraming tao.”