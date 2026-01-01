Pagdating sa pagsasaliksik at tumpak na pag‑predict kung paano makikipag-ugnayan ang mga bagong gamot sa loob ng katawan ng tao, napakahalaga ng papel ng mga tool sa pagpapabilis ng mga proseso at pagbawas ng mga pagkabigo. Dito pumapasok ang pharmaceutical simulation software, na tumutulong sa pagtuklas ng mga gamot, pananaliksik sa pag‑develop, at paghahain ng mga dokumento para sa regulasyon.
Nakipag-usap kami sa isang kumpanya na nag-aalok ng iba’t ibang simulation-driven na software na ginagamit para hulaan kung paano kumikilos ang mga gamot sa loob ng katawan at para sanayin ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Sa mas tumpak na mga prediksyon, mas makakapagpokus ang mga mananaliksik sa pag-develop ng mas ligtas at mas epektibong mga gamutan, na pinapadali ang isang tradisyonal na magastos at hindi tiyak na proseso. Nakatuon ang kanilang mga team sa paglikha ng mga resource na hindi lang nagtuturo kundi nagbibigay-daan din sa mga gumagamit na maging bihasa sa mga clinical trial protocol at pinakamahusay na mga praktis.
Sa tulong ng HeyGen, nagawa ng production team ng simulation software na mapababa nang kalahati ang oras ng pag-deliver ng kanilang mga video, na lubos na nagpaangat sa kalidad ng kanilang consulting at training videos. Malaking naging papel ng HeyGen sa pagbibigay-kakayahan sa team na itulak ang mga hangganan ng makapagliligtas-buhay na teknolohiya at pananaliksik, na sa huli ay nagpapabilis sa pag-develop ng mga gamot at nakakatulong sa pagtuklas ng mga makabagong lunas.
Ang Hamon
Ang hamon na kinaharap ng kanilang production team ay ang mataas na gastos at malaking oras na kailangan para sa karaniwang paggawa ng video.
Ang team ay gumagawa ng mga simulation-style na training module para sa medical industry. Bawat module ay may 50 hanggang 100 video na nangangailangan ng hanggang dalawang linggo bawat module para maghanap ng mga lokasyon, kumuha ng production team, at pamahalaan ang proseso ng pagfi-film at pag-edit.
Bago makipagtrabaho sa HeyGen, nakaranas ang production team ng matitinding pagkaantala sa proseso ng pagkuha at pag-edit ng video, tulad ng maling pagbigkas ng mga komplikadong terminong medikal at mga pangalan ng gamot, na madalas nagreresulta sa mas maraming oras at gastusin para muling kunan ang mga module na video. Bukod pa rito, naharap ang kanyang team sa isang sitwasyong walang panalo pagdating sa pagsasalin ng content para sa kanilang mga international na customer: alinman sa dodoblehin ang budget para gumamit ng language dubbing feature na hindi eksaktong nakagagaya sa mga aktor o magdadagdag ng limang linggo pa ng shooting para mag-film sa ibang wika.
Upang matugunan ang masalimuot at magastos na prosesong ito, lumapit sila sa HeyGen.
Ang Solusyon
Gamit ang mga life-like avatar ng HeyGen, hindi na kailangang paulit-ulit na mag-refilm ng mga module ang production team. Sa halip, gumawa ang team ng bagong workflow integration sa pagitan ng HeyGen's API at ng kanilang content tool, na nagbibigay-daan sa mga user na maglagay ng life-like avatars sa kanilang mga video module.
Halimbawa, sa halip na mahirapan sa pagkuha ng mga aktor na may medikal na background, maaari silang gumawa ng mga script para sa mga avatar sa HeyGen upang matiyak ang tamang pagbigkas ng mga komplikadong terminong medikal at mga pangalan ng gamot.
Bukod pa rito, maaari silang magpalit ng wika sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang HeyGen’s text-to-speech na feature, na nagbibigay-daan sa mga negosyo na mag-localize ng mga video sa mahigit 175 na wika at diyalekto.
Noon, umaabot ng limang linggo para matapos ng production team ang proseso ng pagre-record para sa iba’t ibang wika. Sa paggamit ng HeyGen, napapabilis ang prosesong iyon sa loob lamang ng isang araw.
Ang Mga Resulta
Pagkalipas lamang ng tatlong buwan ng paggamit ng HeyGen, nakakita na ang kanilang production team ng malaking pagbaba sa gastos sa produksyon at kapansin-pansing pagbuti sa kanilang kahusayan.
- Nabawasan nila ang oras ng pag-deliver ng video ng 50% – mula 12 linggo hanggang 6 na linggo – sa pamamagitan ng pag-alis ng pangangailangan para sa retakes, video stitching, o pagdagdag ng mga extra effect para magtugma ang mga wika. Dahil sa pagiging episyente nito, nagagawa na ngayong kumuha ng mas maraming proyekto ng kanilang team at palaguin ang kanilang client base nang hindi kinakailangang mag-expand.
- Ngayon, maaari nang i-offload ng kanilang team ang mga pangangailangan sa studio production sa HeyGen, na nagbibigay-daan sa kanila na mabawasan ang gastos sa production studio ng 80%.
“Kung naghahanap ka ng paraan para bawasan ang gastos at pabilisin ang paggawa ng content, HeyGen ang sagot. Habang patuloy na nade-develop at umaangat ang software, mas nagiging makatotohanan ang mga avatar. Sinubukan namin ang mga kakompetensya, pero hindi kasing buhay ng sa HeyGen ang mga avatar nila at hindi rin kasing ganda ang performance kumpara sa nakikita namin ngayon gamit ang HeyGen. Sa HeyGen, mahirap nang mapansing avatar lang ito, at pakiramdam pa rin ng mga kliyente namin na pareho ang halagang nakukuha nila.”
Direktor ng Teknikal na Paghahatid sa Simulations Software