Equity Trust Company ay isang nangungunang kompanya sa larangan ng pinansyal na serbisyo na dalubhasa sa self-directed IRA. Mahalaga ang video bilang pangunahing paraan para sa pakikipag-ugnayan at pagbibigay-edukasyon sa mga customer sa industriyang ito. Si Jesse Briley, ang Senior Manager of Marketing Engagement ng Equity Trust, ang namumuno sa isang team na nakatuon sa paglikha ng kapana-panabik na content sa iba’t ibang channel upang epektibong ma-engage ang kanilang audience.
Nang mapansin ang patuloy na paglakas ng impluwensya ng video, nagtakda si Jesse ng matatapang na layunin para palawakin ang kanilang mga pagsisikap sa video production. Upang mapataas ang video production, naghanap ang kumpanya ng mga makabagong solusyon para mapahusay ang efficiency at mapalawak ang paggawa ng content. Nagbigay ang HeyGen ng isang makabagong solusyon na nagbigay-daan sa Equity Trust na mapagaan ang kanilang workflow at ma-optimize ang paggamit ng kanilang mga resources.
Pagtagumpay sa mga limitadong resources at mga isyu sa kahusayan
Isa sa pinakamalaking hamon ay ang kakulangan sa resources, na nagpapahirap sa paggawa ng video content sa dami at kalidad na gusto nilang makamit. Bukod pa rito, ang paggawa ng mga propesyonal na video ay nangangailangan ng malaking oras at pagsisikap, lalo na dahil kailangang laging kasama ang Director of Education ng kumpanya. Bilang isang eksperto na mataas ang demand sa kanilang larangan, limitado ang oras ng director para sa mga video shoot.
“Mukhang dumarami taon-taon ang dami ng content na inilalabas ng mga team para manatiling relevant at competitive,” sabi ni Jesse. “Mahalaga ang scalability at kailangan ng content teams ang parami nang paraming tools na nagbibigay-daan sa automation at efficiency, kabilang na ang mas malawak na paggamit ng AI.”
Kailangan ding matugunan ng team ang matataas na inaasahan ng kanilang audience, na humihiling ng propesyonal at tunay na content. Kailangang ipakita ng mga video ang pangako ng Equity Trust sa kalidad nang hindi mukhang “AI-generated,” dahil napakahalaga ng pagpapanatili ng tiwala at kredibilidad sa mga manonood. Ipinakita ng mga hamong ito ang pangangailangan para sa mas nasusukat at mas episyenteng solusyon upang suportahan ang mga layunin ng team sa paggawa ng video at mapanatili ang tiwala ng kanilang audience.
Paggamit ng HeyGen para sa nasusukat at tunay na video content
Natuklasan ng Equity Trust ang HeyGen sa isang online na paghahanap at nagpasya silang subukan ang makabago nitong kakayahan sa AI video. Para kina Jesse at sa kanyang team, layunin ng eksperimento na malaman kung kayang matugunan ng mga AI-generated na video ang kanilang mga layunin na makagawa ng de-kalidad at nasusukat na content, mabawasan ang oras ng produksyon at pagdepende sa mga resources, at mapanatili ang pagiging totoo upang hindi mawala ang tiwala ng audience.
Sa loob lamang ng isang oras, nakagawa ang team ng digital avatar ng kanilang Director of Education, na naipakita ang kanyang boses at itsura. Dahil dito, nagawa ng Equity Trust na lumikha ng mga educational video na may propesyonal na kalidad para sa social media, internal training, at customer engagement nang hindi kinakailangan ang direktang oras at presensya ng director. Sa pamamagitan ng pagbawas ng mga bottleneck at pagpapanatili ng pare-parehong kalidad, nagbukas ang makabagong paraang ito ng mga bagong oportunidad para sa mas malawakan at tunay na content creation.
“Sa HeyGen, nakagawa kami ng maiikli at mabilis na videos na nanatiling propesyonal ang kalidad. Lalo itong naging epektibo para sa social media,” sabi ni Jesse. “Ang scalability na naibigay nito ay tunay na game-changer para sa team namin.”
Pagbabago sa produksyon ng video gamit ang mga AI-driven na solusyon
Matapos ang mga paunang pagsubok at ilang pag-aayos, matagumpay na na-integrate ng Equity Trust ang HeyGen sa proseso nito ng paggawa ng content. Malaki ang naging resulta:
- Pagtipid sa Oras: Bago gamitin ang HeyGen, ang paggawa ng isang video ay umaabot ng mahigit limang oras na trabaho. Sa HeyGen, nakukuha ang parehong output sa loob lamang ng ilang minuto, na lubos na nagpapahusay sa produktibidad.
- Dami ng Nilalaman: Nakagawa ang team ng 12 video sa loob ng maikling panahon, isang bagay na dati’y hindi posible dahil sa limitadong resources.
- Pagiging Maramihan ang Gamit: Ginamit ang mga AI-powered na video sa iba’t ibang channel, kabilang ang TikTok, YouTube Shorts, at Instagram Reels. Bagama’t pangunahing nakaharap sa mga customer, nagamit din ang mga video para sa internal na pagsasanay.
“Ang HeyGen ang kinabukasan ng scalable na paggawa ng content,” sabi ni Jesse. “Para sa maliliit na team o kahit sa mga individual creator, ang mga AI tool tulad ng HeyGen ay hindi mapapalitan.”
Sa pamamagitan ng paggamit sa AI capabilities ng HeyGen, nagawa ng Equity Trust na iangkop ang content para sa mga partikular na audience segment, at mag-eksperimento sa iba’t ibang avatar upang tumugma sa iba’t ibang demograpiko. Ang kakayahan ng platform na mag-scale ng video production nang mahusay nang hindi nasasagad ang internal resources ay nakaayon sa pangmatagalang layunin ng team, na tinitiyak na kaya nilang tugunan ang lumalaking demand.
Habang patuloy na umuunlad ang AI technology, ipinapakita ng karanasan ng Equity Trust ang makabagong potensyal ng mga tool tulad ng HeyGen para sa mga modernong marketing team.