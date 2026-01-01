Anton Voroniuk ay isang digital marketing educator na unang nagdala ng mga kurso tungkol sa HeyGen sa Udemy at Coursera. Bilang tagapagtatag ng isang nangungunang educational brand, binuo ni Anton ang kanyang negosyo sa malinaw, kaengganyo, at madaling i-scale na video content. Ngunit hindi na kayang panindigan ang patuloy at walang humpay na paggawa ng content.
“Bago ang HeyGen, ang paggawa ng mga propesyonal na mukhang video ay isang mahaba at komplikadong proseso,” sabi ni Anton. “Mula sa pagsulat ng script at pagre-record hanggang sa pag-edit at post-production, maaari itong tumagal ng ilang oras, kung hindi man ilang araw, para lang maging sakto ang lahat.”
Nagbago ang lahat dahil sa HeyGen. Sa pamamagitan ng mga advanced na AI avatar at madaling gamitin na mga kasangkapan sa paggawa ng video, nakahanap si Anton ng paraan para malaki ang mabawas sa oras ng produksyon at mapalawak ang saklaw ng kanyang pagtuturo nang hindi isinusuko ang kalidad o konsistensi.
Paglipat mula sa manu-manong paggawa ng video tungo sa AI-powered na kahusayan
Noon, ang paggawa ng educational content ay isang hands-on na proseso. Bawat course, Instagram Reel, webinar, at promo video ay kailangang si Anton mismo ang nasa harap ng camera. Ibig sabihin niyon, kailangan pang mag-setup ng ilaw, mag-ayos ng buhok at makeup, mag-shoot, at pagkatapos ay ilang oras ng pag-e-edit.
“Malalim ang involvement ko sa paggawa ng mga course at sa video strategy,” sabi ni Anton. “Pero binago ng HeyGen kung paano ako magtrabaho. Ngayon, makakapagpokus na ako sa mga ideya ko, sa mga script ko, at hayaan na ang HeyGen sa lahat ng iba pa.”
Gamit ang mga digital avatar ng HeyGen, naalis ni Anton ang pangangailangan na laging mag-record nang on-cam. Nakakagawa na siya ng pulidong mga video sa loob lang ng ilang segundo, nang walang ulit-ulit na take o reshoot. “Sobrang lifesaver niyan,” sabi ni Anton. “Lalo na kapag gumagawa ng content nang maramihan.”
Pagpapalawak ng video content sa iba’t ibang platform at audience
Ngayon, ginagamit na ni Anton ang HeyGen para sa halos lahat ng bahagi ng kanyang content strategy—mula sa mga Udemy course at social media post hanggang sa mga webinar at pambungad sa online conferences. Gumawa siya ng ilang avatar, bawat isa ay may sariling tono at gamit: isa na pormal, isa na mas aktibo, at isang pangunahing avatar na lumalabas sa lahat ng content.
“Ganyan ako nakakagawa ng content ko mula sa simula sa loob lang ng ilang segundo,” sabi ni Anton. “Binibigyan ako nito ng kakayahang gumawa ng mabilis at de-kalidad na content, para man ito sa mga course o sa trabaho para sa kliyente.”
Ginagamit niya ang kakayahan ng HeyGen na gumawa ng mga multilingual na video, kaya mas napapalawak ang abot ng kanyang mga kurso sa mga tagapakinig sa iba’t ibang panig ng mundo. “Gumamit na ako ng mga AI-generated na instruktor para magturo sa iba’t ibang wika,” sabi ni Anton. “Ginawa nitong mas madaling ma-access ang aking content para sa mas maraming tao.”
Isa sa mga paboritong feature ni Anton ay ang kakayahang gamitin ang HeyGen para sa mga short-form na promo. Sa tulong ng URL-to-video tool, mabilis niyang nagagawang mga malilinis at propesyonal na video highlight ang mga course page o podcast segment, na perpekto para sa mga kampanya sa social media at email.
Nakakatipid ng oras nang hindi isinusuko ang kalidad
Habang si HeyGen ang bahala sa visuals, si Anton naman ang nangunguna sa creative. Siya mismo ang sumusulat at humahasa ng mga script, tinitiyak na nakaayon ang mga ito sa paraan niya ng pagtuturo. Pagkatapos, sa ilang pindot lang, nakakagawa siya ng isang ganap na produced na video gamit ang kanyang digital twin.
Sa likod ng mga eksena, sinusubukan din nina Anton at ng kanyang team ang HeyGen para gumawa ng mga interactive na avatar at mga video format na handa para sa automation. “Ginagamit namin ito para hiwa-hiwain ang podcast content at gawing mas maiikling video,” sabi ni Anton. “Napakalaking bagay ng ganung klaseng flexibility.”
Patuloy pa rin siyang nakikipagtrabaho sa mga human editor para sa mga huling pagwawasto, pero karamihan ng produksyon ngayon ay hinahawakan na ng AI. “HeyGen ang nagbibigay-daan para makapagpokus ako sa strategy, research, at mga ideya,” sabi ni Anton. “Isa itong creative unlock.”
Mula nang gamitin niya ang HeyGen, nakapansin si Anton ng napakalaking pagbuti sa parehong productivity at scalability:
- 15.5 oras na natitipid bawat linggo: Ang awtomatikong paggawa ng video ay malaki ang ibinawas sa oras na ginugugol sa manu-manong trabaho.
- Mahigit 1M na mga estudyante ang naabot: Tinutulungan ng mga AI avatar si Anton na i-scale ang kanyang pagtuturo sa Udemy, Coursera, at iba pa.
- Multilingual, handang-gamit na content para sa iba’t ibang platform: Ang mga video ay naka-customize na ngayon para sa iba’t ibang wika at audience.
- Mas pinalawak na saklaw ng paglikha: Mabilis at pulidong content para sa mga kurso, Instagram Reels, kumperensya, at mga promo para sa kliyente.
- Binibigyang-lakas ang mga estudyante na lumikha: Gamit ang mga HeyGen course ni Anton sa Udemy, iniulat ng mga mag-aaral na nakakagawa sila ng video content nang 40x mas mura at 8x na mas mabilis.
“Hindi lang ito basta isang tool; isa itong game changer,” sabi ni Anton. “Binibigyan niya ako ng kakayahang makapaghatid ng propesyonal na resulta nang may kaunting pagsisikap lang.”
Ngayon, isinusulong ni Anton ang paggamit ng AI video sa edukasyon at negosyo, hinihikayat ang kapwa mga creator na yakapin ang potensyal nito. “HeyGen ang nangunguna sa paghubog ng kinabukasan ng mga AI avatar,” sabi ni Anton. “At hindi na ako maaaring maging mas sabik pa.”
Kung isa kang guro, content creator, o may-ari ng negosyo, naniniwala si Anton na kayang baguhin ng HeyGen ang paraan ng iyong pagtatrabaho. “Kung gusto mong makatipid ng oras, maipalawak ang abot ng iyong mensahe, at mapanatiling propesyonal ang iyong content, ito ang tamang direksyon.”