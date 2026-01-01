AI Smart Ventures, isang nangunguna sa mga AI-driven na solusyon, ay nanguna sa pag-ampon ng AI mula pa noong 2015. Ang misyon nito ay tulungan at bigyan ng kakayahan ang mga negosyo na magkaroon ng panloob na AI expertise na kailangan nila upang manguna sa isang teknolohikal na pinapatakbong mundo. Sa pamamagitan ng nakaangkop na AI training, masusing implementation services, at malalim na strategic consulting, ginagabayan ng AI Smart Ventures ang mga kumpanya sa pagharap sa mga komplikasyon ng pag-ampon ng AI sa corporate landscape at nagbibigay ng mga makabagong AI solutions.
Sa pamamagitan ng mga dibisyong nakatuon sa AI Smart Marketing at AI Smart Insiders, hinarap ng AI Smart Ventures ang hamon ng paglikha ng nasusukat at multilingual na video content para sa iba’t ibang uri ng kliyente. Kailangan ng mga enterprise client ang mabilis na pag-localize ng mga training material, ngunit ang tradisyunal na paraan ng paggawa ng video ay magastos sa resources, matagal gawin, at kulang sa flexibility para matugunan ang mga pangangailangang ito.
Pagsasanay sa susunod na henerasyon tungkol sa kapangyarihan ng AI video
Upang bigyan ng kapangyarihan ang mga may-ari ng negosyo at ang kanilang mga team kung paano epektibong gamitin ang mga AI tool sa buong organisasyon nila, nag-aalok ang AI Smart Ventures ng isang 10-linggong AI Smart Insiders training program. Dahil sa pagiging madaling gamitin nito, mataas na kalidad ng avatar, at pagiging versatile, tampok ang HeyGen bilang isa sa tatlong mahahalagang AI video tools.
“Nagbibigay kami ng applied AI training kung paano gamitin ang AI nang malawakan sa buong kumpanya, at pagkatapos ay nagbibigay kami ng advanced training para sa mga partikular na tool,” sabi ni Nicole Donnelly, Founder ng AI Smart Ventures. “Itinuturo namin ito sa lahat ng aming cohorts sa loob ng aming AI Smart Insiders training kung paano gamitin ang HeyGen.”
Nagbigay ang HeyGen ng perpektong solusyon para sa AI Smart Ventures at mga kliyente nito sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang intuitive na platform para gumawa ng multilingual na mga video na may realistic na mga avatar at voiceovers. Ang platform ay walang kahirap-hirap na iniintegrate sa mga operasyon ng AI Smart Ventures, na nagbibigay-daan sa team na mabilis na gumawa, mag-localize, at mag-distribute ng video content sa iba’t ibang platform.
“Ang daming tao na takot sa video. Ang madalas naming marinig na feedback ay, ‘Ayoko mag-record ng video kasi sobrang conscious ako sa sarili ko,’” sabi ni Nicole. “Pag nagawa na namin ang una sa HeyGen, mas gumagaan na ang pakiramdam nila dahil hindi na nila kailangang mag-record ulit at meron na silang mapagkukunan para gumawa ng mga bagong video.”
Pag-streamline ng pagsasalin ng video para sa you.com
Sa pamamagitan ng paggamit ng HeyGen, nagbukas ang AI Smart Ventures ng mga bagong posibilidad sa paggawa ng multilingual na mga video, na nagbibigay-daan sa mas mabilis at mas epektibong mga solusyon para sa training at marketing. Naging mahalagang bahagi na ang platform ng HeyGen sa misyon ng AI Smart Ventures na itaguyod ang inobasyon at lumikha ng halaga para sa mga kliyente.
Ginagamit ng milyun-milyong tao, ang you.com ay isang AI productivity engine na nagsasagawa ng malalalim na paghahanap, nagpapatakbo ng code, lumilikha ng mga larawan, at gumagamit ng iba’t ibang tool para mapahusay ang pagiging produktibo. Upang mapadali ang proseso ng pagsasalin ng mga video nito, kumuha ang you.com ng AI Smart Ventures upang mabilis at mahusay na isalin sa German ang mga makabagong training at how-to na video.
“Malaking dahilan kung bakit nakuha namin ang kontrata ng you.com ay dahil kaya naming isalin ang mga enterprise training course sa German nang mabilis. As in, sobrang bilis. Sa tulong ng HeyGen, kaya naming gawin ito sa parehong araw na ginagawa nila ang mga English na bersyon at agad itong ilipat sa German,” sabi ni Nicole.
Pagpapalawak ng pagsasanay na nagliligtas-buhay sa iba’t ibang panig ng mundo
Ang Save a Life, ang No. 1 online medical certification provider, ay gumagawa ng daan-daang video para sa mga life-saving certification. Para makapag-alok ng mga kurso sa mas maraming bansa, kinailangan ng Save a Life ng madaling paraan para isalin ang mga video. Karaniwan, ang mga kursong nagtuturo ng paggamit ng automated external defibrillator (AED) at cardiopulmonary resuscitation (CPR) ay kailangang maghintay muna ng doktor na mag-record nang live sa iba’t ibang wika.
Sa tulong ng HeyGen, ang Save a Life ay kailangan na lang humingi ng pahintulot sa doktor na gamitin ang kanilang anyo at agad na maisalin ang video sa anumang wika na gusto nila. Dahil dito, nagagawa nilang palawakin ang abot ng kanilang mga life-saving na video sa iba’t ibang bansa sa buong mundo, kabilang na ang libreng pagsasanay para sa mga papaunlad na bansa.
Pagbabago ng mga operasyon gamit ang HeyGen
Ang pagsasama ng HeyGen sa mga operasyon ng AI Smart Ventures ay nagdulot ng malalaking pagbuti para sa mga kliyente nito:
- Kahusayan: Maaari nang gumawa ng multilingual na mga video sa mas maikling oras kumpara sa tradisyonal na mga pamamaraan.
- Scalability: Ang kakayahang madaling palawakin ang mga global na video library sa mahigit 170+ wika at diyalekto.
- Pinahusay na SEO at engagement: Ang pag-convert ng blog tungo sa video at paggawa ng mga product video ay nagdulot ng mas mataas na website traffic at mas mahusay na engagement.
“Madaling gamitin ang HeyGen at napakalaki ng naidagdag nitong halaga dahil napakahalaga ng video,” sabi ni Nicole. “Isa sa mga lagi naming ipinapaalala ay kailangan talagang magdagdag ng video ang mga tao sa kanilang content strategies, at mas pinadadali iyon ng HeyGen.”