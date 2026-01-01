Veo 3.1 مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو جنریٹر از Google
Google DeepMind کا سب سے جدید AI ویڈیو ماڈل، اب HeyGen پر دستیاب۔ ٹیکسٹ، تصاویر، یا پہلی اور آخری فریم سے چند لمحوں میں نیٹو آواز کے ساتھ سنیما جیسی ویڈیوز بنائیں۔ چند سیکنڈ میں جنریشن شروع کریں، بالکل مفت۔
- انتہائی درست موشن
- ملٹی شاٹ تسلسل
- حسبِ ضرورت پرامپٹس
Veo 3.1 کے ساتھ آپ کیا بنا سکتے ہیں
Veo 3.1 Google DeepMind کا ایک AI ویڈیو ماڈل ہے جو تخلیق کاروں اور ٹیموں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ٹیکسٹ، تصاویر اور ریفرنسز کو سنیماٹک کلپس میں بدلیں، پہلے اور آخری فریم پر مکمل کنٹرول رکھیں، اور HeyGen سے باہر گئے بغیر پروڈکشن کے لیے تیار ویڈیو تیار کریں۔
سنیماٹک B-roll تخلیق
پروڈکٹ لانچز، ایکسپلینر ویڈیوز، اشتہارات، ٹیوٹوریلز، سوشل ویڈیوز اور برانڈ کیمپینز کے لیے اعلیٰ معیار کی AI b-roll ویڈیوز بنائیں۔ Veo 3.1 ایک سادہ پرامپٹ کو ایک ہی بار میں حقیقت کے قریب لائٹنگ، متحرک کیمرہ موومنٹ اور نیٹو آڈیو کے ساتھ پالشڈ موشن شاٹس میں بدل دیتا ہے۔
امیج سے ویڈیو
Veo 3.1 image to video انجن کے ساتھ جامد تصاویر کو زندگی بخشیں۔ پروڈکٹ شاٹس، لائف اسٹائل فوٹوز، تھمب نیلز اور برانڈ ویژولز کو قدرتی موشن، لائٹنگ میں تبدیلی اور سنیما جیسی گہرائی کے ساتھ پروڈکشن کے لیے تیار ویڈیو میں تبدیل کریں۔
لامحدود تخلیقی انداز
صرف ٹیکسٹ سے ایسی ویڈیو تک جائیں جو آپ کے بیان کردہ ہر انداز میں ہو سکتی ہے۔ اسی ایک ماڈل سے پروڈکٹ ڈیموز، فاؤنڈر ویڈیوز، غیر حقیقی (surreal) ویژولز، لائف اسٹائل شاٹس، تعلیمی وضاحتی ویڈیوز، اور سنیماٹک اشتہارات بنائیں، سب کچھ HeyGen میں۔
اسٹائل لاکس کردار کے ساتھ ہی چلتے ہیں — وہی لائٹنگ، وہی لباس، وہی وائب — چاہے کیمرہ اور ماحول بدل ہی کیوں نہ جائے۔
پہلے فریم اور آخری فریم کا کنٹرول
اپنی ویڈیو کے شروع اور اختتام کو بالکل واضح طور پر متعین کریں، first-frame اور last-frame پرامپٹنگ کے ساتھ۔ صاف ستھری transformations بنائیں، before-and-after لمحات، پروڈکٹ ریویلز، ٹرانزیشنز، سین ایکسٹینشنز، اور مکمل کنٹرول کے ساتھ پالشڈ ہیرو شاٹس تخلیق کریں تاکہ نتیجہ بالکل ویسا ہو جیسا آپ چاہتے ہیں۔
کریئیٹرز اور برانڈز Veo 3.1 کو کیسے استعمال کرتے ہیں
پروڈکٹ لانچز اور برانڈ سینی میٹکس سے لے کر سوشل ایڈز اور ایکسپلینر ویڈیوز تک، Veo 3.1 جدید ٹیموں کے ویڈیو بنانے اور شِپ کرنے کے انداز کے عین مطابق ہے۔ کسی بھی چینل، فارمیٹ یا آڈینس کے لیے نیٹو ساؤنڈ کے ساتھ سینی میٹک AI ویڈیو بنائیں، یہ سب ایک ہی ورک فلو میں HeyGen کے اندر۔
سوشل فرسٹ تخلیقی کلپس
TikTok، Instagram، YouTube Shorts اور LinkedIn کے لیے موزوں شارٹ فارم ویڈیوز بنائیں۔ ہُکس، ٹرانزیشنز، بصری استعارے، اواتار مناظر اور برانڈڈ سوشل میڈیا ویڈیوز تخلیق کریں، وہ بھی بغیر کسی مکمل ایڈیٹ ٹیم کی ضرورت کے۔
بانی اور برانڈ ویڈیوز
اعلانات، پروڈکٹ اپ ڈیٹس، تھوٹ لیڈرشپ اور فاؤنڈر کے پیغامات کو اپنے AI ڈیجیٹل ٹوئن کے ذریعے سنیماٹک فاؤنڈر ویڈیوز میں بدلیں۔ ایسی موشن، ماحول اور بی رول شامل کریں جو ہر پیغام کو پریمیم محسوس کرائے۔
تعلیمی اور وضاحتی ویڈیوز
پیچیدہ خیالات کو بصری مثالوں، متحرک تصورات، لائف اسٹائل مناظر اور سپورٹنگ بی رول کے ساتھ سمجھنا آسان بنائیں۔ کورسز، AI explainer ویڈیوز، آن بورڈنگ، ٹریننگ اور تعلیمی ویڈیو مواد کے لیے بہترین۔
پروڈکٹ لانچ کے لیے مواد
سنیماٹک پروڈکٹ شاٹس، فیچر ڈیموز، ایبسٹریکٹ ویژولز اور پروفیشنل ٹرانزیشنز کے ساتھ ایسی پروڈکٹ لانچ ویڈیوز بنائیں جو اسکرول روک دیں۔ سوشل پوسٹس، لینڈنگ پیجز، اشتہارات اور پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو مہمات کے لیے تیار کردہ۔
ٹیمیں Veo 3.1 کے ساتھ تیزی سے کام مکمل کرتی ہیں
ان تخلیق کاروں اور برانڈز کے تجربات جانیں جو Veo 3.1 کے ذریعے اپنی کہانی سنانے کو وسعت دیتے ہیں اور چند گھنٹوں میں مہمات لانچ کرتے ہیں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Veo 3.1 کیا ہے؟
Veo 3.1 گوگل DeepMind کا اب تک کا سب سے جدید AI ویڈیو ماڈل ہے۔ یہ ٹیکسٹ پرامپٹس، ریفرنس تصاویر، اور پہلی یا آخری فریم کی ان پٹس کو مقامی آواز، حقیقی حرکت، اور ڈائریکٹر لیول کی کیمرہ کنٹرول کے ساتھ سنیما معیار کی ویڈیو کلپس میں بدل دیتا ہے۔ HeyGen پر، Veo 3.1 آپ کے AI اواتار اور دوسرے ویڈیو ماڈلز کے ساتھ ایک ہی ورک فلو میں موجود ہوتا ہے۔
Veo 3.1 کس نے بنایا؟
Veo 3.1 کو Google DeepMind نے بنایا ہے، جو Google کی AI ریسرچ لیب ہے۔ یہ Google کے فلیگ شپ ویڈیو جنریشن ماڈل کا تازہ ترین ورژن ہے اور OpenAI کے Sora 2 کا براہِ راست حریف ہے۔ HeyGen نے Veo 3.1 کو براہِ راست انٹیگریٹ کیا ہے تاکہ آپ اسے الگ Google یا Gemini اکاؤنٹ مینیج کیے بغیر استعمال کر سکیں۔
کیا Veo 3.1 کو مفت آزمایا جا سکتا ہے؟
جی ہاں۔ آپ HeyGen پر Veo 3.1 کو مفت آزما سکتے ہیں، ہر اکاؤنٹ میں شامل کریڈٹس کے ساتھ، اور شروع کرنے کے لیے کسی کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں۔ پیڈ پلانز میں آپ کو زیادہ ریزولوشن، لمبی ویڈیوز، ہر ماہ زیادہ جنریشنز، اور واٹر مارک کے بغیر کمرشل حقوق ملتے ہیں۔
میں HeyGen پر Veo 3.1 کو کیسے استعمال کروں؟
HeyGen میں سائن ان کریں، ویڈیو ایڈیٹر کھولیں، اور ماڈل پکر سے Veo 3.1 منتخب کریں۔ ایک پرامپٹ ٹائپ کریں، کوئی ریفرنس امیج شامل کریں، یا اپنے شاٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلی اور آخری فریم سیٹ کریں۔ اسی پروجیکٹ میں Veo 3.1 کے کلپس کو اپنے AI اواتار، بی رول، آواز، اور میوزک کے ساتھ جوڑیں۔
Veo 3.1 کے ساتھ ویڈیو کی زیادہ سے زیادہ لمبائی کیا ہے؟
Veo 3.1 ہر جنریشن میں چند سیکنڈ تک کے کلپس بناتا ہے، اور آپ first frame اور last frame پرامپٹنگ استعمال کرکے سینز کو بڑھا سکتے ہیں یا HeyGen ایڈیٹر میں متعدد کلپس کو جوڑ سکتے ہیں۔ ہر کلپ کی زیادہ سے زیادہ لمبائی اور پورے پروجیکٹ کی کُل مدت آپ کے HeyGen پلان پر منحصر ہے۔
کیا Veo 3.1 آڈیو اور آواز بنا سکتا ہے؟
جی ہاں۔ Veo 3.1 ویڈیو کے ساتھ ہی اسی مرحلے میں نیٹو آڈیو بھی بناتا ہے، جس میں پس منظر کی آواز، ساؤنڈ ایفیکٹس اور ڈائیلاگ شامل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ الگ سے وائس اوور یا آڈیو ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی۔ HeyGen پر آپ اپنی AI آواز کی کاپی بھی شامل کر سکتے ہیں یا جب آپ مکمل کنٹرول چاہتے ہوں تو اپنی مرضی کی آڈیو اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔
کیا میں Veo 3.1 ویڈیوز کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟
HeyGen پر Veo 3.1 کے ساتھ بنائی گئی ویڈیوز کو آپ کمرشل کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جن میں اشتہارات، سوشل پوسٹس، پروڈکٹ لانچز اور کلائنٹس کے لیے ڈیلیوریبلز شامل ہیں، اور یہ سب آپ کے HeyGen پلان کے کمرشل لائسنس کے تحت آتا ہے۔ فری پلان کی ویڈیوز پر واٹر مارکس ہوتے ہیں۔ پیڈ پلانز ان واٹر مارکس کو ہٹا دیتے ہیں اور آپ کو مکمل کمرشل حقوق فراہم کرتے ہیں۔
Veo 3.1 کون سے اسپییکٹ ریشوز کو سپورٹ کرتا ہے؟
Veo 3.1 عمودی، مربع، اور افقی اسپییکٹ ریشوز میں ویڈیوز بناتا ہے، جن میں 16:9، 9:16 بھی شامل ہیں، تاکہ آپ ایک ہی پرامپٹ سے بغیر دوبارہ کراپ کیے YouTube، TikTok، Reels، Shorts، LinkedIn، اور لینڈنگ پیجز کے لیے مواد تیار کر سکیں۔
