Vimeo + HeyGen
Ang integrasyon ng HeyGen at Vimeo ay nagbibigay-daan sa mga user na walang kahirap-hirap na i-sync ang mga bagong video mula sa mga itinalagang HeyGen folder diretso sa mga nakatalagang Vimeo folder, na may opsyonal na auto-sync para sa mas magaan at walang abalang pamamahala ng content.
Mga Gamit
Tingnan kung paano ginagamit ng mga negosyo na tulad sa iyo ang Vimeo kasama ang HeyGen upang i-scale ang paggawa ng video at patakbuhin ang paglago.
Mga library para sa onboarding at pagsasanay ng empleyado
Gumawa ng nakakaengganyong onboarding at training videos sa HeyGen, na iniangkop para sa bawat role o departamento. I-sync agad ang mga ito sa mga secure na Vimeo folders kung saan maaaring mag-access, mag-manage, at mag-track ng engagement ang mga team sa iisang lugar.
Mga tala sa paglabas ng produkto at mga update sa feature
Gamitin ang HeyGen para gumawa ng malinaw, naka-brand na mga video update para sa bawat bagong product launch o feature. I-share agad gamit ang Vimeo embeds at subaybayan ang viewer metrics para maunawaan ang abot at retention.
Mga personalisadong sales video sa malakihang sukat
I-automate ang personalized na outreach gamit ang AI video creation tools ng HeyGen para makapaghatid ng nakaangkop na product demos sa bawat lead. I-host sa Vimeo para magamit ang malalim nitong analytics at makita kung aling mga prospect ang pinaka-nakikipag-engage.
Edukasyon ng customer at maraming-wikang mga how‑to
Gumawa ng multilingual na mga tutorial at gabay sa produkto sa HeyGen para masuportahan ang mga audience sa buong mundo. I-host ang mga ito nang ligtas sa Vimeo para makontrol ang access, maprotektahan ang mga asset ng brand, at mapanatiling organisado ang mga learning content.
Pagsusuri at pag-apruba ng ahensya/kliyente
Gumawa ng mga malikhaing konsepto at explainer videos sa HeyGen, pagkatapos i-upload sa Vimeo para sa mas maayos na feedback. Gamitin ang team folders at role-based permissions para malinaw na pamahalaan ang mga review cycle at approvals.
