HeyGen + Tolstoy
Ang Tolstoy ay isang interactive na video platform na nagbibigay-daan sa mga negosyo na lumikha ng personalisado at piliin-ang-sariling-landas na mga video experience upang mapataas ang engagement, conversions, at pakikipag-ugnayan ng mga customer.
Mga Gamit
Tingnan kung paano ginagamit ng mga negosyo na tulad sa iyo ang Tolstoy kasama ang HeyGen para i-scale ang paggawa ng video at patakbuhin ang paglago.
Interactive na mga sales funnel
Gamitin ang mga AI avatar ng HeyGen para gabayan ang mga manonood sa mga personalisado at interaktibong sales journey sa Tolstoy—para salain ang mga lead, sagutin ang mga pagtutol, at i-route sila sa tamang produkto o sales rep batay sa kanilang mga sagot.
Onboarding at suporta ng customer
Gumawa ng mga onboarding experience na may choose-your-own-path gamit ang mga HeyGen video na nagbibigay ng sunod-sunod na instruksyon, para makuha ng mga customer ang tulong na kailangan nila nang hindi sila nababahala sa mga impormasyong hindi naman para sa kanila.
Pagre-recruit at pakikipag-ugnayan sa mga kandidato
Gumawa ng mga interactive na video flow na may HeyGen avatar na pambungad at Q&A na mga segment, para matulungan ang mga kandidato na malaman ang tungkol sa mga role, kultura ng kumpanya, at mga susunod na hakbang batay sa mga pinipili nila habang nasa experience.
