Repurpose.io + HeyGen
Ang Repurpose.io ay isang content automation platform na tumutulong sa mga creator at marketer na awtomatikong i-repurpose at i-distribute ang mga video, podcast, at live stream sa iba’t ibang social media channels.
Mga Gamit
Tingnan kung paano ginagamit ng mga negosyo na tulad sa iyo ang Repurpose.io kasama ang HeyGen para i-scale ang paggawa ng video at patakbuhin ang paglago.
Multi-platform na pamamahagi ng nilalaman
Awtomatikong i-publish ang mga AI-generated na video mula sa HeyGen sa mga platform tulad ng YouTube, TikTok, Instagram, at LinkedIn gamit ang Repurpose.io, para matiyak ang tuloy-tuloy na presensya ng iyong brand sa lahat ng channel.
Pagre-repurpose ng mga video script tungo sa maiikling, madaling kainin na content
Gawing maiikling clips o highlight ang mas mahahabang AI videos at gamitin ang Repurpose.io para maipamahagi ang mga ito nang malawakan—perpekto para i-repackage ang mga webinar, panayam, o educational content bilang maiikli at madaling i-share na mga format.
Awtomatik na mga kampanya sa video para sa social media
Magtakda ng mga workflow kung saan ang mga HeyGen video ay nati-trigger ng mga event o campaign (tulad ng product launches o promotions), tapos awtomatikong ise-schedule at ipapamahagi sa pamamagitan ng Repurpose.io para ma-maximize ang abot at engagement.
