Plainly + HeyGen
Ang Plainly ay isang video automation platform na nagbibigay-daan sa mga user na gumawa ng mga personalisado at data-driven na video sa malakihang bilang gamit ang nako-customize na mga template at dynamic na content.
Mga Gamit
Tingnan kung paano ginagamit ng mga negosyo na tulad sa iyo ang Plainly kasama ang HeyGen para i-scale ang paggawa ng video at patakbuhin ang paglago.
Masa-personalisadong mga video sa marketing
Pagsamahin ang mga AI avatar ng HeyGen sa mga dynamic template ng Plainly para makagawa ng daan-daan o libu-libong personalized na video ads o email campaigns, na iniangkop sa pangalan, lokasyon, o mga preference ng bawat manonood.
Awtomatikong komunikasyon sa customer
Gamitin ang customer data para gumawa ng awtomatikong welcome messages, renewal reminders, o product updates na tampok ang realistic avatars ng HeyGen at ang nako-customize na video formats ng Plainly.
Naisusukat na sales outreach
Bigyan ang mga sales team ng mga tool para makapagpadala ng sobrang personal na mga video pitch o follow-up nang maramihan, gamit ang HeyGen para sa parang-taong delivery at ang Plainly para sa tuluy-tuloy na data-driven na pag-customize.
