Pabbly + HeyGen
Ang Pabbly ay isang automation at integration platform na tumutulong sa mga negosyo na pag‑ugnayin ang mga app, i-automate ang mga workflow, at pamahalaan ang marketing, billing, at mga form nang hindi kailangan ng coding.
Mga Gamit
Tingnan kung paano ginagamit ng mga negosyo na tulad sa iyo ang Pabbly kasama ang HeyGen para i-scale ang paggawa ng video at patakbuhin ang paglago.
Awtomatik na mga follow-up na video para sa lead
Mag-trigger ng mga personalisadong AI video message mula sa HeyGen kapag may bagong lead na nakukuha sa pamamagitan ng mga form, CRM, o email signup na konektado sa Pabbly—para tumaas ang engagement at conversion.
Pag-onboard at pakikipag-ugnayan sa customer
Awtomatikong magpadala ng mga custom na onboarding o welcome na video pagkatapos ng pagbili o pag-sign up, gamit ang Pabbly para subaybayan ang event at HeyGen para gumawa ng parang totoong tao at nasusukat na video content.
Mga kampanya sa video na naka-base sa mga kaganapan
Gamitin ang Pabbly para subaybayan ang mga kilos ng user tulad ng pagrehistro sa webinar, pagsagot sa mga form, o pag-upgrade ng plan, at mag-trigger ng naka-target na HeyGen videos para magbigay ng impormasyon, magturo, o mag-upsell sa tamang sandali.
