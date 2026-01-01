HeyGen x n8n
Ginagawang bahagi ng anumang workflow ng HeyGen at n8n ang paggawa ng video, na na-trigger ng isang CRM event, form submission, iskedyul, o AI agent nang hindi nagsusulat ng custom integration o nagbubukas ng video editor.
Ang iyong mga workflow, ngayon ay gumagawa na ng video
Kadalasan, hiwalay nang buo ang video production sa automation stack mo. Dumadaan ang data sa n8n at pagkatapos ay may taong manu-manong kumukuha ng output na iyon at ginagawang video. Ang mano-manong paglipat na iyon ang nagiging bottleneck.
Sa HeyGen node, nawawala na ang hakbang na iyon. Idagdag ang HeyGen node kahit saan sa iyong n8n workflow. Bigyan ito ng script na direktang itinype, kinuha mula sa naunang node, o ginawa ng isang AI node, kasama ang iyong avatar at voice settings. Tatawag ang node sa HeyGen API, magpo-poll hanggang matapos, at ilalabas ang rendered video URL papunta sa susunod na hakbang: isang Slack message, isang Google Drive upload, o kahit saan man ito kailangang makarating.
Buksan ang Nodes panel at hanapin ang HeyGen
Mag-sign in sa iyong n8n instance, buksan ang anumang workflow sa editor, at i-click ang + sa kanang itaas para buksan ang Nodes panel. Hanapin ang HeyGen at piliin ang verified na HeyGen node para idagdag ito sa iyong canvas.
Kumpletuhin ang pag-set up ng mga kredensyal ng may-ari ng instance
Ang mga verified na node ay nangangailangan ng isang beses na setup mula sa may-ari ng n8n instance. Idinadagdag ng may-ari ang iyong HeyGen API key — makikita sa heygen.com/settings/api — sa credential store ng instance. Kapag na-save na, magagamit na ang node ng lahat ng user nang hindi na kailangan ng karagdagang configuration.
I-configure ang node gamit ang iyong avatar, script, at boses
Sa mga setting ng HeyGen node, piliin ang avatar ID at boses mula sa library ng iyong HeyGen account, pumili ng wika, at ikonekta ang script input na maaari mong i-type direkta o i-map mula sa output ng naunang node, gaya ng OpenAI o Google Sheets node.
Magdagdag ng Wait node, pagkatapos i-route ang video output
Kailangan ng kaunting oras para ma-render ang mga HeyGen video. Magdagdag ng Wait node pagkatapos ng HeyGen para regular na i-check ang completion status, tapos i-route ang video_url output papunta sa alinman sa mahigit 1,000 na konektadong app ng n8n.
Mga input at output ng HeyGen node
Bawat input sa HeyGen node ay puwedeng i-type nang direkta o i-map nang dynamic mula sa anumang upstream node; isang row sa spreadsheet, isang AI response, isang field sa form, o isang webhook payload.
avatar_id
Ang ID ng avatar na gagamitin. Hanapin ang mga avatar ID sa iyong HeyGen account library o sa pamamagitan ng Get Avatars node operation.
script
Ang text na sasabihin ng avatar. Maaari itong i-type nang direkta o i-map mula sa isang upstream node (hal. output ng OpenAI, isang cell sa Sheets, o isang field sa webhook body).
voice_id
Ang boses na ginagamit ng avatar. Kunin ang mga available na voice ID gamit ang Get Voices operation, o gumamit ng naka-save na boses mula sa iyong account.
wika
Language code para sa narration (hal. en, es, ja). Default ay English. Sumusuporta ng 175+ na wika at diyalekto
sukat
Output aspect ratio. Gumamit ng landscape, portrait, o square depende sa target na platform.
background
Isang hex color o image URL na gagamitin bilang background ng video. I-map ito mula sa isang branding node o isang cell sa Sheets para mag-iba ang mga background kada video.
Anong mga team ang nag-a-automate gamit ang HeyGen sa n8n
Anumang workflow na gumagawa ng script mula sa isang CRM trigger, form, iskedyul, o AI agent ay maaari na ngayong gumawa ng video sa dulo nito.
Awtomatikong balita at nilalaman
Kumuha mula sa isang RSS feed o newsletter, ipasa ang content sa isang OpenAI node para magsulat ng script, gumawa ng HeyGen avatar na video, at mag-post sa TikTok, Instagram Reels, o YouTube Shorts nang tuluyang hands-free, ayon sa iskedyul.
Personalized na outreach na video sa malakihang sukat
Mag-trigger ng workflow mula sa isang CRM event o bagong lead, gumamit ng AI node para magsulat ng personalisadong script para sa bawat prospect, gumawa ng HeyGen avatar video, at ipadala ito sa email o LinkedIn nang walang kahit anong manual na pagre-record.
Awtomatikong mga briefing at ulat
Kunin ang mga metric mula sa Google Sheets, isang database, o isang analytics tool, gumawa ng buod gamit ang isang AI node, i-render ang isang HeyGen briefing video, at i-post ito sa Slack o i-email sa mga stakeholder bawat linggo—nang hindi kailangang humawak ng kamera.
Nilalaman para sa pagsasanay at onboarding
Mag-trigger ng workflow kapag may bagong user na nag-sign up o may sumaling bagong team member, gumawa ng personalized na onboarding video gamit ang HeyGen, at ihatid ito sa kanilang inbox, para mapalawak ang L&D output nang hindi nadaragdagan ang kinakailangang oras ng L&D team.
Multilingual na mga pipeline ng nilalaman
Isalin ang isang script gamit ang isang language node, ipasa ang bawat variant sa isang HeyGen node na may katugmang boses, at gumawa ng mga lokal na bersyon ng avatar na video para sa bawat merkado sa iisang workflow run, nang hindi muling nagre-record ng kahit ano.
Magsimulang gumawa ng mga video gamit ang AI
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong AI video.