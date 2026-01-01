MindStamp + HeyGen
Ang Mindstamp ay isang interactive na video platform na nagbabago ng mga tradisyonal na video tungo sa mga nakakaengganyong, nako-click na karanasan na may mga tanong, mga button, at naka-personalize na content.
Mga Gamit
Tingnan kung paano ginagamit ng mga negosyo na tulad sa iyo ang MindStamp kasama ang HeyGen para i-scale ang paggawa ng video at patakbuhin ang paglago.
Interactive na mga video para sa training at onboarding
Pagsamahin ang mga AI avatar ng HeyGen sa mga interactive na feature ng Mindstamp tulad ng mga quiz, prompt, at branching logic para makalikha ng engaging at nasusubaybayang training content na nagpapataas ng retention ng mga nag-aaral.
Pagkuwalipika ng lead at personalisadong mga sales video
Gamitin ang HeyGen para gumawa ng mga personalized na video pitch, tapos i-embed ang mga clickable CTA, contact form, o mga tanong sa Mindstamp para ma-qualify ang mga lead at gabayan sila pababa sa sales funnel nang real time.
Edukasyon ng customer at mga demo ng produkto
Gawing interactive na video experience ang mga karaniwang product walkthrough sa pamamagitan ng pagsasama ng human-like narration ng HeyGen at ng hotspots, tooltips, at decision points ng Mindstamp, para matulungan ang mga user na mag-explore ng mga feature sa sarili nilang bilis.
