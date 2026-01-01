HeyGen x Granola
Sinasalo ni Granola ang lahat ng sinabi sa iyong mga meeting. Ginagawang makatotohanang video ng HeyGen ang mga ito gamit ang avatar at boses. Dahil konektado sa Claude sa pamamagitan ng MCP, isang prompt lang ang kailangan para magmula sa call notes hanggang sa isang kumpletong video na may salaysay.
Binabasa ng Granola ang sitwasyon, si HeyGen ang gumagawa ng video
Kapag nag-type ka ng prompt na tumutukoy sa isang Granola meeting at isang HeyGen video sa iisang pangungusap, kinikilala ni Claude ang mga tool na kailangan nito at tinatawag ang mga iyon nang sunod-sunod: una, binabasa nito ang history ng mga meeting mo mula sa Granola, pagkatapos ay ginagawa ang video gamit ang HeyGen.
Tinatawagan ni Claude ang list_meetings para mahanap ang tamang tawag batay sa pangalan, petsa, o dumalo, pagkatapos ay ginagamit ang get_meetings para kunin ang kumpletong notes. Gumagawa ito ng script na pang-haba ng video mula sa content na iyon, tapos ipinapasa ito sa create_video_agent. Inaayos na ng agent ang lahat ng iba pa at makakakuha ka ng video sa iyong HeyGen library kapag tapos na ang rendering.
“Kunin ang pinakahuli kong Granola meeting at gawing isang 60-segundong HeyGen video na maaari kong i-drop sa Slack para sa mga hindi nakadalo.”
Ikonekta ang Granola sa mga Claude Connector
Sa Claude, pumunta sa menu sa kaliwang itaas → Customize → Connectors. I-click ang +, tapos Browse connectors, hanapin ang Granola, at i-click ang +. Lalabas ang sign-in page — mag-log in sa iyong Granola account para bigyan ng authorization access si Claude. Para sa Claude Code, patakbuhin: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
Idagdag ang HeyGen bilang custom connector
Pumunta sa developers.heygen.com/mcp/overview at kopyahin ang MCP endpoint URL. Pagbalik sa Claude Connectors, i-click ang + → Add custom connector, pangalanan itong HeyGen, at i-paste ang endpoint: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
Tiyaking naka-on ang parehong connector
Bago magsimula ng usapan, tiyaking naka-on ang parehong Granola at HeyGen connectors sa aktibo mong Claude session. Pareho silang dapat naka-enable nang sabay para magamit ni Claude ang mga ito sa iisang workflow. Maaari mong i-verify kung aling mga tool ang available sa pamamagitan ng pagtatanong kay Claude: What MCP tools do you have access to?
Patakbuhin ang una mong prompt at kunin ang session URL
Subukan ang action-item prompt sa itaas, o magsimula sa: Kunin ang pinakabago kong Granola meeting at gawing isang 60-segundong HeyGen video na maaari kong i-drop sa Slack.
Paano nag-uugnay ang tatlong sistema sa isang prompt
Gumaganap si Claude bilang tagapag-ugnay: binabasa niya ang data mula sa Granola, iniisip at sinusuri ang nilalaman, at nagsusulat papunta sa HeyGen. Wala sa dalawang tool ang may alam na umiiral ang isa’t isa. Si Claude ang nagsisilbing tulay.
Nagbibigay ang granola ng mga nota
Ginagawang queryable na mga tool ang history ng mga meeting. Binabasa ni Claude ang mga tala, transcript, at listahan ng mga dumalo mula rito.
Binabasa ni Claude ang konteksto
Inaayos ang dalawa pang MCP. Ibinubuod ang mga tala bilang isang script at tinatawagan ang HeyGen para gawin ang video.
Gumagawa ang HeyGen ng video
Tumatanggap ng prompt at nagre-render ng video. Nagbabalik ng status at video ID kapag tapos na.
Ang mga tool na aktuwal na ginagamit ni Claude
Lahat ng tool na nakalista rito ay totoong umiiral, mula sa na-publish na MCP docs para sa parehong Granola at HeyGen. Pinipili at inaayos ni Claude ang mga ito batay sa hinihingi ng iyong prompt.
list_meetings
I-scan ang listahan ng iyong mga meeting ayon sa pamagat, petsa, o mga dumalo. Ibabalik nito ang meeting ID, pamagat, petsa, at mga kalahok. Sa mga paid na plano, kasama rin ang mga note na na-share sa iyo at puwedeng i-filter ayon sa folder.
kumuha_ng_mga_miting
Kunin ang kumpletong nilalaman ng meeting gamit ang ID — pribadong notes, AI-enhanced na notes, at mga dumalo. Ito ang tool na kumukuha ng aktwal na laman ng meeting na ginagamit ni Claude para magsulat ng video script.
query_granola_meetings
Direktang makipag-chat gamit ang iyong Granola notes. Kapaki-pakinabang para sa mga bukas na tanong tulad ng: “ano ang napagdesisyunan natin tungkol sa pricing sa lahat ng tawag ko noong nakaraang buwan?”
kunin_ang_transcript_ng_miting
Mag-zoom in sa raw transcript na may pagkakakilanlan ng nagsasalita. Kapaki-pakinabang kapag gusto mo ng eksaktong mga quote sa iyong video script sa halip na mga buod na ginawa ng AI.
gumawa_ng_video_agent
Isang-shot na pagbuo ng video mula sa isang prompt. Awtomatikong inaasikaso ng agent ang pagsulat ng script, pagpili ng avatar, pagbuo ng mga eksena, at pag-render.
get_video_agent_session
I-poll ang status, progreso, at video_id para sa isang aktibong agent session. Tinatawag ito ni Claude pagkatapos ng create_video_agent para malaman kung kailan handa na ang video at makuha ang download URL.
gumawa_ng_video_mula_sa_avatar
Tahas na paggawa ng video gamit ang isang partikular na avatar ID, voice ID, at text script. Gamitin ito sa halip na create_video_agent kapag gusto mong ikaw mismo ang may direktang kontrol sa itsura ng avatar at sa pagpili ng boses.
disenyo_boses
Maghanap ng mga boses na tumutugma sa isang natural-language na paglalarawan. Nagbabalik ng hanggang 3 tugma. Kapaki-pakinabang para sa mga prompt na hindi tumutukoy sa isang partikular na boses.
gumawa_ng_pagsasalin_ng_video
Isalin ang isang ginawang video sa isa o higit pang target na wika gamit ang voice cloning at lip-sync. I-chain ito pagkatapos ng create_video_agent para makagawa ng multilingual na recap videos.
Ginagawang pag-usad ang mga meeting
Ang layunin ay hindi lang basta isang buod na video. Ito ay isang video na magtutulak sa mga kinakailangang stakeholder na makibahagi at kumilos sa tamang oras, kasama na ang mga hindi nakadalo sa tawag.
Mga dapat gawin pagkatapos ng pulong
Ang pangunahing workflow: kunin ang pinakabagong meeting, gumawa ng 60-segundong video na nagsisimula sa kinalabasan, dumadaan sa bawat desisyon, binabanggit ang bawat owner sa pangalan kasama ang kanilang task at deadline, at nagtatapos sa isang malinaw na hiling. I-drop ito sa Slack.
Mga pagpupulong para sa mga stakeholder
Kunin ang mga notes mula sa strategy, launch, o exec meeting at gumawa ng isang narrated na video para sa mga kailangang kumilos pero hindi nakadalo. Hindi lang generic na buod, kundi isang diretsong pag-call out sa kung ano ang kailangan nilang malaman at gawin.
Mga desisyon sa paglulunsad at proyekto
Kapag na-finalize na sa isang meeting ang launch strategy, direksyon ng proyekto, o isang mahalagang desisyon, gumawa ng video para malinaw na maiparating ang napagkasunduan. Ipakita kung sino ang may-ari ng bawat bahagi ng launch, ano na ang nakalock o final, at alin pa ang kailangan ng input at hanggang kailan.
Panagotang tumatawid sa bawat meeting
Gamitin ang query_granola_meetings para makita ang lahat ng action items na bukas pa sa iba’t ibang tawag, tapos gumawa ng video na binabanggit ang bawat outstanding na owner at outstanding na task.
Multilingguwal na buod ng mga pagpupulong
Gumawa ng action-item na video mula sa Granola notes sa English, tapos sunod na patakbuhin ang create_video_translation para sa mga international na bersyon — pareho ang mga callout, nasa kanilang wika, naka-lip-sync — gamit lang isang Claude prompt.
