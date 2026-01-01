HeyGen x Autohive
Hinahawakan ng mga Autohive agent ang mga gawain sa negosyo mo. Ngayon, kaya na rin nilang asikasuhin ang mga video mo. I-enable ang HeyGen bilang isang kakayahan ng agent at makakagawa na ang iyong AI teammates ng avatar videos, photo avatars, at on-brand na content.
I-on ang HeyGen at bahala na ang mga ahente mo sa iba
Bawat Autohive agent ay may sariling capabilities panel. I-enable ang HeyGen, at magkakaroon ang agent na iyon ng access sa kumpletong video production toolkit ng HeyGen, kabilang ang avatar listing, pagpili ng boses, paggawa ng photo avatar, paglikha ng video, at pag-check ng status. Lahat ito ay maaaring kontrolin gamit ang natural na wika sa usapan o bilang mga hakbang sa isang automated na workflow.
Hindi mo kailangang mag-configure ng API calls o magsulat ng JSON. Sasabihin mo lang sa agent sa simpleng Ingles kung ano ang kailangan mo. Siya na ang bahalang pumili kung aling HeyGen tool ang gagamitin, tatawagin ito, at ibabalik ang link ng tapos na video sa workspace mo, handang i-embed sa email, ilagay sa CRM, o ibahagi sa customer.
“Gumawa ng 45-segundong product update na video para sa mga enterprise na customer. Gamitin ang exec avatar, propesyonal na tono, Ingles.”
Ikonekta ang HeyGen sa iyong Autohive workspace
Sa Autohive, pumunta sa Your profile → Connections o Manage workspace. Hanapin ang HeyGen integration card at i-click ang Connect. Hihingan ka ng awtorisasyon gamit ang iyong HeyGen API key mula sa Settings → API sa HeyGen.
Buksan ang isang agent at i-enable ang HeyGen
Buksan ang anumang existing na agent at pumunta sa Agent settings → Add capabilities. I-toggle on ang HeyGen capability. Maaari mong piliin kung aling mga indibidwal na HeyGen tools ang may access ang agent na iyon, o i-enable silang lahat nang sabay-sabay.
I-prompt ang ahente gamit ang simpleng wika
Wala nang iba pang kailangang i‑configure. Simulan lang ang usapan sa agent at ilarawan ang video na kailangan mo, tulad ng istilo ng avatar, tono, wika, at direksyon ng script. Pipiliin ng agent ang tamang HeyGen tools at isasagawa ang request para sa’yo.
Gamitin ito sa mga workflow at naka-iskedyul na gawain
Higit pa sa direktang pakikipag-usap, magdagdag ng mga HeyGen step sa Autohive Workflows at Scheduled Tasks para awtomatikong tumakbo ang pagbuo ng video bilang bahagi ng kasalukuyan mong mga business automation, nang hindi na kailangan ng manual na pag-trigger.
Ano ang magagawa ng iyong mga ahente gamit ang HeyGen
I-on lang ang kakayahang ito isang beses kada agent at lahat ng mga tool sa ibaba ay magiging available sa pamamagitan ng natural na wika sa mga usapan, naka-schedule na workflows, at awtomatikong mga gawain.
Gumawa ng mga avatar na video
Gumawa ng propesyonal na multi-scene na avatar na mga video na may custom na text, background, voiceover, at overlay mula sa isang simpleng instruction para sa iyong agent.
Gumawa ng mga video gamit ang photo avatar
Gumawa ng talking video mula sa isang litrato lang, na may nako-customize na edad, kasarian, lahi, pose, at istilo. Hindi na kailangan mag-record.
Mag-browse at pumili ng mga avatar
Ilista ang lahat ng available na stock at custom na avatar sa iyong HeyGen account, kunin ang mga detalye at preview URL, at hayaang pumili ang agent ng tamang avatar para sa gagawin.
Ma-access ang daan-daang boses
Mag-browse ng mga boses ayon sa wika, kasarian, edad, at emosyon, kabilang ang mga rehiyonal na accent at locale, para awtomatikong makapili ang iyong agent ng pinakaangkop na boses para sa bawat video.
Subaybayan at kunin ang mga natapos na video
Suriin ang progreso ng rendering at kunin ang mga download URL kapag tapos na. Maaari itong gamitin bilang kasunod na hakbang sa anumang workflow na kailangang magpasa ng video link sa ibang tool.
Mga lokal na bersyon para sa bawat merkado
Tuklasin ang mga available na wika at rehiyonal na accent para makagawa ng mga video sa tamang bersyon ng wika para sa anumang audience gamit lang ang isang utos sa agent.
Mga gawaing kaya nang hawakan ng iyong agent mula simula hanggang dulo
Ang trabahong dati ay laging nagtatapos sa “…at kailangan pa ng isang tao para mag-record ng video” ay hindi na humahantong sa ganoong balakid. Inaabot na ito ng agent hanggang sa maging isang kumpletong video link.
Awtomatik na muling paggamit ng nilalaman
Isang agent ang nagta-transcribe ng podcast, sumusulat ng buod, at pagkatapos ay gumagawa ng bersyon ng video na inilahad ng avatar, kaya nagiging maraming format ang isang pirasong content nang walang kahit anong hakbang na ginagawa ng tao sa pagitan.
Personalized na sales outreach
Kumukuha ang isang sales agent ng prospect data, sumusulat ng personalisadong script, at gumagawa ng HeyGen avatar video para sa bawat contact na ipinapadala bilang bahagi ng outreach workflow na tumatakbo ayon sa iskedyul.
Mga on-demand na training video
Tumutugon ang isang L&D agent sa mga kahilingan sa training sa pamamagitan ng pagbuo ng maikling explainer na inilahad ng avatar tungkol sa anumang paksa. Walang production queue at walang kailangang i-schedule. Isang tapos na video lang sa loob ng ilang minuto.
Maramihang nilalamang multilingguwal sa malakihang antas
Pagkatapos gumawa ng video, i-prompt ang parehong agent na lumikha ng mga bersyon sa iba pang mga wika gamit ang voice locale data ng HeyGen. Isang agent, maraming merkado, at walang kailangang muling pag-record.
Mga workflow para sa pag-onboard ng customer
Kapag may bagong customer na nadagdag sa iyong sistema, magti-trigger ang isang naka-schedule na Autohive workflow ng HeyGen welcome video na naka-personalize gamit ang kanilang pangalan at produktong binili, at naipapadala ito bago pa man kumilos ang isang tao.
Magsimulang gumawa ng mga video gamit ang AI
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong AI video.