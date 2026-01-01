Paano gamitin ang Faceswap

Hakbang 1: Buksan ang Face Swap
Buksan ang Apps, mag-scroll pababa sa All Apps, at piliin ang Face Swap.
Hakbang 2: Piliin ang iyong source na larawan
Piliin ang source image na gusto mong baguhin.
Hakbang 3: I-upload ang target na mukha
Mag-upload ng malinaw na litrato ng mukha na nakaharap sa harap na gusto mong ilapat. Tiyaking ang litrato ay:
Hakbang 4: Iproseso ang pagpapalit
I-click ang Process. Makikita mo ang preview ng transformation.
Hakbang 5: Suriin ang resulta
Kung masaya ka sa naging resulta, i-save ito sa iyong avatar. Kung hindi, bumalik at palitan ang alinman sa mga larawan bago muling i-process.
Hakbang 6: Pangalanan at i-save ang iyong avatar
Bigyan ng pangalan ang iyong avatar, pagkatapos ay i-click ang Save Avatar upang tapusin ang iyong naka-customize na avatar.
Hakbang 7: Gamitin ang iyong avatar
Maaari mo na ngayong gamitin ang avatar na ito sa iyong mga proyekto sa AI Studio o iba pang HeyGen apps.