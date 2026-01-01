Ang paggawa ng custom na avatar sa HeyGen ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan para buhayin ang iyong personalidad, brand, o karakter. Nag-aalok ang HeyGen ng iba’t ibang paraan ng paglikha ng avatar, na bawat isa ay idinisenyo para sa iba’t ibang uri ng paggamit at antas ng creative control.
Nagbibigay ang HeyGen ng tatlong pangunahing paraan para gumawa ng avatar:
Hyper-Realistic Avatar Ito ang pinaka-mukhang totoong opsyon ng HeyGen. Sa pamamagitan ng pag-upload o pag-record ng maikling video, makukuha mo ang tunay na ekspresyon ng mukha, galaw, at boses. Ang resulta ay isang napaka-realistic na digital na bersyon mo, kaya perpekto ito para sa executive communications, corporate training, at customer-facing na mensahe kung saan napakahalaga ng pagiging totoo.
Photo Avatar Kung hindi posible ang video recording, nagbibigay ang Photo Avatars ng mas pinasimpleng alternatibo. Mag-upload ng 10–15 high-quality na larawan, at ang AI ng HeyGen ang gagawa ng avatar na may natural na galaw, eksaktong lip-syncing, at ang boses na ikaw ang pumili. Mabilis, maaasahan, at angkop na angkop ang paraang ito para gumawa ng digital twin nang hindi na kailangang mag-record ng video.
Generated Avatar Para sa pinakamataas na antas ng malikhaing kalayaan, ang mga Generated Avatar ay ginagawa nang buo mula sa isang text prompt. Dinidisenyo ng HeyGen ang isang ganap na AI-generated na karakter na may natatanging mga katangian, estilo, at boses. Perpekto ang opsyong ito para sa mga kathang-isip na persona, stylized na branding, at malikhaing pagkuwento.
Kapag nagawa mo na ang iyong avatar, maaari mo pa itong pagandahin gamit ang Avatar IV, isang makabagong feature na nagbibigay ng mas ekspresibong galaw at dinamikong mga environment.
Inaangkop ng Avatar IV ang mga ekspresyon ng mukha, galaw, at mga background upang tumugma sa emosyon at konteksto ng iyong script. Nagbubunga ito ng mas natural na pag-deliver, mas malakas na emosyonal na koneksyon, at mas nakaka-engganyong storytelling, kahit anong uri ng avatar ang gamitin mo sa simula.
Kung gumagawa ka man ng makatotohanang bersyon ng sarili mo o nagdidisenyo ng isang ganap na bagong persona, binibigyan ka ng HeyGen ng mga kasangkapan para gawing tunay na iyo ang iyong avatar.