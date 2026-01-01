Paano gamitin ang Avatar IV

Sa araling ito, matututuhan mo kung paano bigyang-buhay ang iyong avatar gamit ang Avatar IV, ang pinaka-advanced at expressive na avatar model ng HeyGen.
Sa Avatar IV, makakagawa ka ng makatotohanang nagsasalitang performance mula sa isang larawan o video, nang hindi kailangan ng mga camera, pag-shoot, o studio setup.
Gumawa ng video gamit ang Photo to Video
Mula sa iyong HeyGen homepage, buksan ang Apps at piliin ang Photo to Video.
Mag-upload ng larawan o pumili ng sample image. Pagkatapos, idagdag ang iyong content sa pamamagitan ng pagsulat ng script o pag-upload ng audio file. Kung kailangan mo ng inspirasyon, i-click ang Surprise Me para awtomatikong gumawa ng script.
Para sa pinakamagandang resulta, panatilihin ang iyong video na mas mababa sa 180 segundo.
Kung gumagamit ka ng nakasulat na script, pumili ng boses. Maaari kang pumili mula sa isa sa mga dati mo nang boses, pumili mula sa HeyGen Library, o gumawa ng panibagong boses gamit ang Voice Design sa pamamagitan ng paglalagay ng sarili mong prompt.
I-configure ang galaw at pagiging ekspresibo
Sunod, piliin ang iyong Motion Generation Mode. Piliin ang Faster para sa mas mabilis na resulta o Quality para sa mas mataas na kalidad na output. Tandaan na ang Quality mode ay gumagamit ng doble na credits.
Itakda ang Antas ng Pagiging Expressive sa Low, Normal, o High, depende kung gaano ka-animated ang gusto mong maging itsura ng avatar.
Sa Custom Motion field, maaari kang mag-type ng mga motion cue o pumili mula sa mga preset na opsyon para gabayan ang galaw ng avatar.
Maaari mo ring baguhin ang resolution mula 720p hanggang 1080p.
Kapag handa na ang lahat, i-click ang Generate. Lalabas ang iyong video sa iyong Projects kapag tapos na ang pagproseso.
Gamitin ang Avatar IV sa AI Studio
Maaari mo ring gamitin ang Avatar IV mismo sa loob ng AI Studio.
Piliin ang iyong avatar, pagkatapos buksan ang avatar engine menu sa script editor sa tabi ng voice selector. Mula rito, maaari kang lumipat sa pagitan ng Avatar Unlimited at Avatar IV.
Piliin ang Avatar IV, pumili ng generation mode, ayusin ang expressiveness, at magdagdag ng custom motion prompts o presets. Maaari mong i-refresh ang mga preset para makakita ng iba’t ibang bagong variation.
Kapag final na ang mga setting mo, i-click ang Generate para ma-render ang video.
Tapusin at isumite
Gumagamit ang Avatar IV videos ng Generative Credits, na awtomatikong kinakalkula ng HeyGen.
I-confirm ang iyong mga setting at i-click ang Submit para malikha ang iyong final na video.
Natutuhan mo na ngayon kung paano gumawa ng makatotohanan at ekspresibong talking avatars gamit ang Avatar IV. Perpekto ang feature na ito para sa personal na mensahe, malikhaing pagkuwento, at de-kalidad na AI-generated na content na naihahatid nang mabilis at walang kahirap-hirap.