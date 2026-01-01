Maaari mong ganap na baguhin ang hitsura ng iyong avatar nang hindi nagsisimula mula sa umpisa. Narito kung paano i-update ang kasuotan at itsura ng iyong avatar, hakbang-hakbang.
Hakbang 1: Piliin ang iyong avatar
Pumunta sa seksyong Avatars sa kaliwang sidebar. Sa menu na Switch Avatar, piliin ang avatar na gusto mong i-update.
Hakbang 2: Pumili ng panimulang itsura
Pumili ng umiiral na look bilang panimulang punto, i-click ito, at pindutin ang Edit Look.
Hakbang 3: Ilarawan ang bago mong look
Mayroon kang dalawang paraan para tukuyin ang istilong gusto mong makamit:
Kung may makita kang gusto mo sa sample library, i-click ang Remix Photo at ilalagay ng HeyGen ang iyong avatar sa parehong eksenang iyon.
Hakbang 4: Magdagdag ng mga elemento sa eksena (opsyonal)
Maaari ka ring magdagdag ng partikular na mga produkto gamit ang mga scene element. Tatalakayin pa nang mas detalyado ang feature na ito sa isang hiwalay na video.
Hakbang 5: Piliin ang orientation at i-generate
Piliin ang gusto mong orientation, tapos i-click ang Generate. Gagawa ang HeyGen ng tatlong bersyon na maaari mong pagpilian.
Hakbang 6: Suriin ang iyong mga bersyon
I-hover ang anumang variation upang: