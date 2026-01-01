Sa araling ito, matututuhan mo kung paano bigyang-buhay ang iyong mga video gamit ang animations, motion elements, at scene transitions sa HeyGen. Tutulong ang mga tool na ito na gawing mas dynamic, pulido, at engaging ang iyong content, nang hindi na kailangan ng anumang external editing software.
I-animate ang mga elemento sa iyong mga eksena
Sa HeyGen, maaari mong i-animate ang halos anumang elemento, kabilang ang text, mga larawan, mga icon, at maging ang mga avatar.
Magsimula sa pag-click ng element na gusto mong i-animate. Kapag napili na ito, lalabas ang mga animation marker sa Script Panel. Ang mga marker na ito ang kumokontrol kung kailan papasok at lalabas ang element sa eksena.
Maaari mong i-drag ang mga marker sa timeline para iayon ang animation sa iyong script. Pagkatapos, buksan ang Animation menu at pumili ng style tulad ng Fade, Slide, Zoom, o Pop. I-hover ang mouse sa bawat option para makita ang live preview bago mo ito i-apply.
Gamitin ang Duration slider para kontrolin kung gaano kabilis o kabagal tumatakbo ang animation. Kapag tapos ka na, i-click ang Preview para makita kung paano ito mukhang akma sa konteksto.
Magdagdag ng Premium Motion Elements
Para magdagdag ng mas pinong visual na dating, maaari kang gumamit ng Premium Motion Elements. Kabilang dito ang mga animated intro, speaker cards, headlines, quotes, at typewriter-style na text na dinisenyo para gumana nang walang sabit kasama ng mga avatar.
Buksan ang tab na Elements, piliin ang Motion, at i-drag ang isang motion element papunta sa iyong scene. Maaari mong i-customize ang text, ilipat o i-resize ito sa canvas, at kontrolin ang timing nito gamit ang parehong animation markers.
I-preview ang eksena para makita kung paano natural na gumagalaw ang mga motion element kasabay ng iyong content.
Magdagdag ng mga transition sa eksena
Tumutulong ang mga transition na dumaloy nang maayos ang iyong video mula sa isang eksena patungo sa susunod.
Sa ibabang timeline, i-hover ang cursor sa pagitan ng dalawang scene at i-click ang three-dot menu, pagkatapos piliin ang Add Scene Transition. Pumili mula sa mga style tulad ng Fade, Slide, o Zoom.
Maaari mong baguhin ang tagal ng transition para mas pabilisin o pabagalin ito, at ilapat ito sa isang transition lang o sa lahat ng mga scene sa iyong video. May live preview sa editor para ma-fine-tune mo ang effect hanggang sa maging tama ang pakiramdam nito.
Gamitin ang Magic Match para sa tuluy-tuloy na daloy
Ang Magic Match ay isang matalinong transition na awtomatikong nag-a-animate ng mga magkakaparehong elemento sa pagitan ng mga eksena.
Kapag may element na lumabas sa dulo ng isang scene at muli sa simula ng kasunod na scene, gumagawa ang Magic Match ng makinis at tuloy-tuloy na galaw sa pagitan ng dalawa. Para magamit ito, kopyahin ang element at i-paste ito sa susunod na scene para lumabas ito sa pareho.
Pagkatapos, i-click ang tatlong tuldok sa pagitan ng mga scene, piliin ang Add Scene Transition, at i-select ang Magic Match. Awtomatikong aasikasuhin ni HeyGen ang animation, para makagawa ng tuloy-tuloy at maayos na visual na koneksyon.