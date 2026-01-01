Avatarvideo känns bara trovärdig om personen är konsekvent över tid. När ansiktet glider, tänderna förändras, läppsynken halkar efter eller rörelsen startar om mellan klipp märker människor det direkt. Det här är extra viktigt för avatarer jämfört med många andra typer av videogenerering, eftersom tittaren följer en specifik person som pratar, ofta på nära håll och under en längre stund.

I dagens värld av videogenerering är längden fortfarande en av de mest synliga begränsningarna. Många modeller och produkter låter dig skapa video som klipp med fast längd – några sekunder, och få system kan generera mer än några minuter. För avatarprodukter märks den begränsningen direkt i kundernas arbetsflöden. Kunder vill ha längre, konsekventa scener/videor för utbildningsvideor, säljdemos, produktgenomgångar, utbildning, support och agenter som ska fortsätta prata tills uppgiften är klar, och de vill också ha snabba förhandsvisningar för att kunna iterera på prompts, rörelser och manus.

På HeyGen innebar det tre konkreta krav:

Konsekvens i längre scener Avataren måste bevara identitet, läppsynk, uttryck och rörelsekontinuitet inte bara i ett kort klipp, utan genom många segment av genererad video. Ingen fast tidsgränsEn generering kan vara tio sekunder, tio minuter eller en pågående session i realtid. Snabb förhandsvisning, generering i realtid eller snabbare än realtid. Systemet ska börja skapa bildrutor snabbt och till och med tillåta att de genererade bildrutorna strömmas ut medan inferensen fortfarande pågår.

Det här inlägget går igenom det inferensramverk vi har byggt för att uppfylla dessa krav.

Den underliggande modellarkitekturen

Ramverket är uppbyggt kring HeyGens modeller för att skapa avatarvideor – familjerna Avatar IV och Avatar V. På en övergripande nivå tar modellen en referensbild/-video, styrande ljud och valfri text- eller scenkonditionering och skapar sedan en video där avataren talar med rätt identitet, uttryck och rörelse.

Den centrala genereringsmodellen är en Diffusion Transformer, eller DiT, tränad med flow matching. I stället för att komprimera personen till en liten identitets‑embedding använder modellen rika referenstoken som villkor, så att den kan bevara detaljer som är viktiga för avatarer: ansiktsform, tänder, hudtextur, munrörelser, geststil och talrytm.

Produktionsinfernsvägen har tre huvudsteg:

Audio-till-video-generering. En grundläggande DiT skapar videolatenter med låg upplösning utifrån referensidentiteten, ljudfunktioner och styrsignaler. Det här steget fokuserar på rörelse, läppsynk och tidsmässig koherens. Identitetsmedveten superupplösning. En andra modell förfinar dessa latenta representationer till högupplöst output, med extra fokus på områden där människor är som mest känsliga för artefakter, särskilt ansikte och mun. Strömmande VAE-avkodningEn VAE-avkodare omvandlar högupplösta latenta representationer till RGB-bildrutor bit för bit, så att bildrutor kan skickas ut innan hela videon är färdig.

För att skapa långa videor bearbetar systemet data i delar. Medan den första delen enbart bygger på den statiska referensen, använder efterföljande delar gränsdata från föregående segment. Det gör att avataren kan fortsätta tala naturligt utan att behöva återställa hållning eller identitet från början.

Strömningsramverket och pipeline-loopen

För att stödja körning i delar använder inferensramverket en modulär arkitektur i tre lager som arbetar på lokala tidsfönster och frigör resurser direkt efter att en del har bearbetats.

Modul : Ett hölje runt en specifik modell och dess checkpoint (t.ex. A2V DiT, Super-Resolution DiT, VAE-komponenter, text-/ljudenkodare).

: Ett hölje runt en specifik modell och dess checkpoint (t.ex. A2V DiT, Super-Resolution DiT, VAE-komponenter, text-/ljudenkodare). Steg : En typad exekveringsenhet som samordnar en eller flera moduler (t.ex. kontextgenerering, superupplösning).

: En typad exekveringsenhet som samordnar en eller flera moduler (t.ex. kontextgenerering, superupplösning). Pipeline: Exekveringsgrafen som kopplar ihop steg, hanterar delat tillstånd och samordnar strömmande eller batchbaserade exekveringslägen.

Initieringsfasen kodar referensidentiteten till latenta representationer en gång per förfrågan. Pipen kör sedan en kontinuerlig loop genom de återstående stegen tills den inkommande ljudströmmen är förbrukad: