Sukatin ang tunay na epekto
ng paggawa ng AI video
sa iyong kabuuang kita
Alamin kung gaano karaming oras at badyet ang matitipid ng iyong team gamit ang AI video platform ng HeyGen. Ang aming AI video ROI calculator ay nagpapakita kung gaano kalaking badyet ang maaari mong mai-save, kung gumagawa ka man ng personalized marketing videos o pinapabilis ang paggawa ng e-learning content. Sa calculator na ito, maaari mong masukat ang pagbawas sa gastos, kahusayan sa produksyon, at potensyal na kita.
Kalkulahin ang iyong ROI
Paano ka matutulungan ng HeyGen na makatipid ng pera?
Pabilisin ang oras ng produksyon
Sa HeyGen, napakabilis ng paggawa ng video, na direktang nagdudulot ng pagtitipid sa gastos. Sa halip na umasa sa mabagal na proseso ng pag-edit o paulit-ulit na koordinasyon sa production team, puwedeng makagawa ang mga user ng mga video sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang mga template at madaling gamiting tools. Mabilis at madali ang pag-update—ang pagpalit ng script, paglipat ng wika, o pag-update ng branding ay hindi nangangahulugang magsisimula ka ulit mula sa umpisa gamit ang aming AI video maker. Ang ganitong kahusayan ay nagpapababa ng billable hours at naglilimita ng mga delay, kaya nananatiling agile at maingat sa budget ang mga team.
Alisin ang tradisyunal na mga gastos
Palitan ang pangangailangan para sa magastos na filming setups sa pamamagitan ng paggawa ng mga video nang buo gamit ang AI. Ipaalam na ang panahon ng gastos para sa mga camera, studio, ilaw, at on-site crews ay tapos na. Ang makatotohanang AI avatars at boses ng HeyGen ay nakakatipid din sa mga kumpanya sa gastos sa mga aktor at voiceover. Dahil hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pisikal na set o lokasyon, maaari nang malaki ang mabawas sa production overhead ng mga negosyo habang nakakapaghatid pa rin ng de-kalidad na AI generated videos.
Gumawa ng mga video nang malakihan
Binibigyang-daan ng HeyGen ang mga internal na team, anuman ang kanilang experience level, na makagawa ng de-kalidad na mga video nang hindi kinakailangang mag-outsource sa mamahaling mga agency o freelancer. Sa pamamagitan ng aming madaling-gamitin na interface at automation tools, makakagawa ka ng content sa malaking sukat, kabilang na ang multilingual na mga video sa pamamagitan ng AI-powered dubbing at voice cloning. Sa pagsasama-sama ng lahat sa iisang platform, nakakatipid din ang mga kumpanya sa gastos sa software licensing para sa editing, animation, at localization tools. Tuklasin ang mga benepisyo ng paggawa ng multilingual na video.
Mga kuwento ng customer
Alamin kung paano nakakatipid sa oras at gastos ang mga negosyo gamit ang AI video
Nakakatipid ang Trivago ng 3–4 na buwan at nalolokalisa ang mga ad para sa 30 merkado
Alamin kung paano nagamit ng creative team ng trivago ang HeyGen para mabawasan ng 50% ang oras sa post-production at mapadali ang global ad localization, habang nananatiling buo ang pagkakakilanlan ng kanilang brand.
FAQ sa Video ROI Calculator
Paano pinapabilis ng AI video platform ng HeyGen ang paggawa ng mga video?
Pinapadali ng HeyGen ang paggawa ng video sa pamamagitan ng paggamit ng mga template at madaling gamitin na mga tool, na malaking nagpapabawas sa oras kumpara sa tradisyonal na mga paraan. Mag-sign up ngayon at maranasan mo mismo ang mabilis at episyenteng paggawa ng video gamit ang HeyGen!
Ano ang mga benepisyong pinansyal ng paggamit ng HeyGen para sa paggawa ng video?
Pinapalitan ng HeyGen ang magastos na tradisyunal na setup gamit ang mga AI-driven na solusyon, na nakakatipid sa gastos sa kagamitan, aktor, at crew habang naghahatid pa rin ng de-kalidad na mga video. Gamitin ang aming ROI Calculator para makita ang maaari mong matipid!
Maaari bang gumawa ang mga negosyo ng mga video sa iba’t ibang wika gamit ang HeyGen?
Oo, ang AI-powered dubbing at voice cloning ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa paggawa ng multilingual na mga video nang hindi nangangailangan ng karagdagang resources. Alamin pa ang mga benepisyo ng paggawa ng multilingual na mga video.
Paano eksaktong makakatulong ang HeyGen sa mga marketing at e-learning teams?
Maaaring mahusay na mag-scale ng mga personalisadong video ang mga marketing team, habang ang mga e-learning team ay madaling makapag-update ng content nang hindi nangangailangan ng pisikal na production environments. Magsimula nang libre at tuklasin kung paano mapapadali ng HeyGen ang iyong mga proyekto!
Mayroon bang tool para kalkulahin ang ROI ng paggamit ng HeyGen?
Oo, nag-aalok ang HeyGen ng isang ROI Calculator para masukat ang posibleng matitipid sa gastos sa produksyon, oras, at mga resources para sa iyong negosyo.
Ano ang ROI ng paggamit ng HeyGen para sa paggawa ng mga video?
Tinutulungan ka ng ROI Calculator ng HeyGen na masukat ang posibleng matitipid mo sa gastos sa produksyon, oras, at mga resources—para makagawa ka ng matalinong, data-driven na mga desisyon para sa iyong negosyo.
Mayroon bang karagdagang bayarin o nakatagong gastos sa HeyGen?
Walang nakatagong bayarin. Gumagana ang HeyGen sa isang subscription model, kaya magkakaroon ka ng predictable at scalable na pagpepresyo nang walang mga hindi inaasahang gastos sa produksyon.