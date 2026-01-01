Copient.ai ay isang advanced na AI training platform na nagsi-simulate ng realistiko at hindi scripted na mga interaksiyon ng customer sa isang ligtas na environment para sa agile na sales practice. Alam ng mga sales leader na napakahalaga na naiintindihan ng kanilang mga team ang materials at kabisado nila ito nang sapat para mamuno sa mga usapan, discovery calls, at makapag-demo ng mga produkto nang may kumpiyansa. Sa kasamaang-palad, hindi laging sapat ang mga video at quiz. Kailangan ng mga sales team ng paraan para makapagsagawa ng hindi scripted na role-play sa malakihang antas, kasama ang lahat ng espesipikong nuances na haharapin ng team sa mga totoong sitwasyon sa real life.
Para makabuo ng panalong kombinasyong iyon, kinailangan ng Copient.ai ng isang partner na makakapagbigay ng mas interaktibo, nakakaengganyo, at nasusukat na sales training upang makapaghatid ng business impact sa napakaikling panahon. Doon pinagsama ng Copient.ai ang kanilang conversational AI technology sa mga interactive avatar ng HeyGen—nananatiling nangunguna sa kompetisyon at binabago kung paano natututo at umaangkop ang mga sales team sa mabilis na nagbabagong klima ng negosyo ngayon.
“Aktibo kaming nakikipagkumpitensya sa parami nang paraming kumpanyang sumusubok lutasin ang role-play at scale na problema, pero dahil sa trabaho namin kasama ang HeyGen, nauuna kami sa laban.”
Pagpapahayag ng pinakabago at pinakamahusay sa isang masalimuot na tanawin
Nagsimula ang Copient.ai bilang isang internal na training solution para sa Copient Health, isang healthcare company na gumagamit ng machine learning para pataasin ang kahusayan at pag‑andar ng mga ospital at surgery center sa buong bansa. Nakita mismo ng mga founder kung gaano kahirap para sa mga sales representative na maunawaan at makabisado ang masalimuot na mundo ng Healthcare technology sales. Bilang tugon sa hamong ito, gumawa ang team ng isang chat‑based na training tool para pabilisin ang proseso ng pagsasanay, na kalaunan ay umunlad at naging Copient.ai. Ngayon, binabago na nito ang paraan ng sales training sa iba’t ibang industriya, lampas pa sa healthcare.
Ang nagtatangi sa Copient.ai mula sa mga tradisyonal na sales training platform ay ang kakayahan nitong mag-simulate ng sobrang realistiko na sales scenarios gamit ang conversational AI, na nagbibigay-daan sa mga sales team na makipag-role-play nang hindi scripted at eksaktong nakaayon sa natatanging pangangailangan ng kumpanya—kabilang ang detalyadong buyer personas, malalim na kaalaman sa produkto, at nako-configure na sales methodologies—para mas mahusay silang maihanda sa totoong mundo. Nang dumating ang oras para iangat ng team ang text-based na karanasan tungo sa isang ganap na immersive na experience, kung saan makikita at makakaugnayan ng mga sales member ang isang AI avatar, wala ni isang solusyon ang nakaabot sa mataas nilang inaasahan at mahigpit na requirements para sa isang Copient.ai avatar—hanggang sa nakilala nila ang HeyGen.
Pagtuturo sa virtual na tagasanay gamit ang AI technology ng HeyGen
Sa kasalukuyan, isinasama ng Copient.ai ang mga interactive avatar ng HeyGen sa sales training platform nito, na nagbibigay-daan sa mga sales team na makipag-ugnayan sa dinamikong role-play na mga pag-uusap, pinuhin ang kanilang mga pitch, at magpraktis ng paghawak ng objections. Ginagamit ng platform ang emotionally intelligent na mga avatar ng HeyGen upang lumikha ng sobrang realistiko na mga simulation kung saan tumatanggap ang mga sales representative ng pare-pareho, rubric-based na pagsusuri at coaching sa kanilang performance. Hindi lang mga sales team ang gumagamit ng Copient.ai. Dumarami rin ang listahan ng mga nangungunang business program sa mga unibersidad na gumagamit ng Copient.ai upang i-scale ang role-play para sanayin ang mga professional business student para sa totoong karera sa sales. Ang mga automated role-play nito na may real-time na pagsusuri at coaching ay napatunayang napakahalaga, lalo na sa malalaking classroom setting na may higit sa 200 estudyante, kung saan hindi praktikal ang one-on-one na coaching.
“Kapag inihahatid namin ang Copient.ai sa aming mga customer, lalo na sa mga unibersidad, mayroon silang napakahigpit na rubric para i-grade ang bawat interaksiyon upang matiyak na nakakatanggap ang mga estudyante ng pare-pareho at walang kinikilingang feedback at coaching,” sabi ni Josh Byrd, Chief Growth Officer sa Copient.ai. "Bago ang AI, ang mga propesor, teaching assistants, at mga kaklase ang kailangang magsagawa ng role-plays at evaluations nang harapan o sa pamamagitan ng virtual meeting environment, na nagdudulot ng iba’t ibang komplikasyon na nagpapababa sa kalidad ng karanasan ng mga estudyante. Nakapag-develop kami ng paraan para maihatid ang mas magandang student experience, mapataas ang consistency, at maalis ang bias.”
HeyGen’s interactive avatars at emotive capabilities ay lumilikha ng mas makatotohanang karanasan para sa mga gumagamit, na tumutulong sa mga sales team at mga estudyante na makibahagi nang mas epektibo sa mga training session.
Pagkamit ng perpektong marka sa iba’t ibang industriya
Malinaw ang tagumpay ng platform sa mabilis nitong pag-adopt: mahigit 14,000 role-play na ang naisagawa para sa 37 natatanging kliyente mula nang opisyal na ilunsad ang Copient.ai noong Setyembre 1, 2024, at mahigit 500 ang aktibong araw-araw na gumagamit ng platform. Ibinahagi ni Keyton na patuloy na inilalarawan ng mga user ang Copient.ai bilang “pinakamahusay na real-time avatar-based training platform” na mayroon ngayon.
Sa lubhang kompetitibong sirkito ng mga university sales competition, ang mga koponang nakapasok sa top five sa International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, at sa National Collegiate Sales Competition (NCSC) ay lahat gumamit ng Copient.ai bilang mahalagang bahagi ng kanilang training. Ang mga nangungunang akademikong mananaliksik sa sales ay nakikipagtulungan din sa kumpanya upang suriin ang epekto ng conversational AI sa sales training.
Mula nang makipag-partner sa HeyGen, ipinapakita ng data ng Copient.ai na malaki ang nagiging pagbuti ng sales skills ng mga user matapos lamang ang limang role-play sessions. Habang patuloy na lumalago ang Copient.ai sa iba’t ibang industriya—mula healthcare, education, hanggang B2B sales—napakahalaga na magkaroon ng mga avatar na kayang umangkop sa natatanging pangangailangan ng bawat kliyente. Sa tulong ng HeyGen, handa ang Copient.ai na bigyan ng kapangyarihan ang mga sales team at mga unibersidad sa buong mundo gamit ang conversational AI role-play, evaluation, at coaching upang matiyak na makakamit ng mga sales team ang pinakamataas na antas ng sales readiness.