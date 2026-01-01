Doktor ng Boses

Maa-access mo ang Voice Doctor mula sa dalawang lugar: sa loob ng AI Studio kapag nagtatrabaho ka sa isang proyekto, o mula sa Avatars page kapag inaayos mo ang voice settings ng isang avatar. Sa parehong lokasyon, pinapayagan ka ng Voice Doctor na i-refine ang isang existing na boses nang hindi ito muling ginagawa mula sa simula.
Para sa walkthrough na ito, magsisimula tayo sa AI Studio.
Buksan ang Voice Doctor sa AI Studio
Buksan ang isang existing na project o gumawa ng bago sa AI Studio. Piliin ang iyong avatar, tapos buksan ang Voice tab. Mula sa listahan ng mga available na boses, piliin ang boses na gusto mong pagandahin. Ang mga boses na suportado ng Voice Doctor ay may markang Enhance Voice icon.
Gumagana ang Voice Doctor sa parehong in-upload at AI-generated na mga boses.
Pagandahin at pinuhin ang iyong boses
Pagkatapos mong piliin ang Enhance Voice, bubukas ang Voice Doctor interface. Sa kaliwang panel, maaari mong ayusin ang mga teknikal na setting tulad ng accent o magpalit ng voice engine para ma-explore ang iba’t ibang katangian ng boses.
Sa kanang panel, ilarawan kung paano mo gustong magbago ang boses. Halimbawa, maaari kang humiling ng mas malinaw na pagbigkas, mas banayad na tono, o mas natural na pacing. Makakatulong ang paglalarawang ito bilang gabay sa kung paano pinapahusay ang boses.
Batay sa iyong input, gumagawa ang HeyGen ng iba’t ibang pinahusay na mga opsyon sa boses. Maaari mong i-preview ang bawat bersyon at ikumpara ang mga resulta.
Buksan ang isang existing na project o gumawa ng bago sa AI Studio. Piliin ang iyong avatar, pagkatapos ay buksan ang Voice tab. Mula sa listahan ng mga available na boses, piliin ang boses na gusto mong pagandahin. Ang mga boses na sumusuporta sa Voice Doctor ay may markangPagandahin ang Bosesna icon.
Pagkatapos mong piliin ang Enhance Voice, bubukas ang Voice Doctor interface. Sa kaliwang panel, maaari mong ayusin ang mga teknikal na setting tulad ng accent o magpalit ng voice engine para subukan ang iba't ibang katangian ng boses.
Suriin at i-save ang iyong mga pagbabago
Kapag may nahanap kang opsyon na gumagana, maaari mo itong i-save bilang bagong boses o i-apply para palitan ang kasalukuyang boses. Kung hindi pa rin eksakto ang resulta, piliin ang Subukang ayusin sa ibang paraan para makagawa ng mas maraming variation at patuloy na mapino ang output.
Ang Voice Doctor ay dinisenyo para sa mabilis at tiyak na pagbuti ng boses. Sa ilang simpleng pag-aayos, maaari mong gawing mas natural, pulido, at akma sa gusto mong istilo ang isang boses bago ka magpatuloy sa paggawa ng iyong video.