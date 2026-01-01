Sa HeyGen, ang “voice” ay ang AI-generated na boses na ginagamit sa iyong mga video. Maaaring ipares ang mga voice sa mga avatar o gamitin bilang standalone na audio, para bigyan ang iyong content ng tamang tono, personalidad, at emosyonal na lalim sa malawak na pagpipilian ng mga wika, accent, at istilo ng pananalita.
Tumutulong ang mga boses na iangkop ang paraan ng pag-deliver ng iyong video sa iyong audience at sa partikular na gamit nito.
Ang voice library
Lahat ng boses sa HeyGen ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng Voice Library. Dito mo maaaring suriin ang sarili mong voice clones, mag-explore ng mga public AI voices, at panatilihing organisado ang lahat sa iisang lugar.
Maa-access mo ang Voice Library mula sa tatlong pangunahing lugar:
Kasama sa Voice Library ang makapangyarihang mga tool sa pag-filter para mabilis mong mahanap ang tamang boses. Maaari kang mag-filter ayon sa rehiyon, accent, edad, emosyon, use case, at iba pa. Maaari mo ring markahan ang mga boses bilang paborito para madali mong ma-access ang mga madalas mong gamitin.
Gamitin ang mga boses sa AI Studio
Sa loob ng AI Studio, tuwing pipili ka ng boses para sa isang avatar video, may access ka sa buong Voice Library. Dito, maaari mong i-preview ang mga boses at mabilis na ilapat ang pinakaangkop sa iyong proyekto.
Maaari ka ring gumawa ng mga boses direkta sa AI Studio nang hindi muna lumilikha ng avatar. Sa Voice Library, piliin ang New Voice, pagkatapos ay pumili kung agad na kokopyahin ang isang boses, mag-integrate ng third-party na boses, o lumikha ng panibagong boses gamit ang Voice Design. Kapag nagawa na, magiging available ang boses sa lahat ng iyong mga proyekto.
Pamahalaan ang mga boses mula sa Avatars page
Maaari mo ring pamahalaan ang mga boses mula sa Avatars page. Sa pamamagitan ng pagpili ng isang avatar at pagbubukas ng voice menu, maaari kang magtakda ng pangunahing boses o magbukas ng Voice Library.
Kapag nag-set ka ng primary na boses, awtomatikong gagamitin ang boses na iyon tuwing pipiliin mo ang avatar na iyon sa mga susunod na video.
Gamitin ang mga boses sa Proofread
Available din ang mga boses sa Proofread. Mula sa kahit anong script box, maaari mong buksan ang Track Voice tab para makita lahat ng boses na ginagamit sa video. Doon, puwede kang magpalit ng boses o gumawa ng panibago habang pinapaganda mo ang iyong script.