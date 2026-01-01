Maa-access at mae-manage mo ang mga boses sa tatlong lugar: sa AI Studio kapag nagtatrabaho ka sa loob ng isang proyekto, sa Avatars page kapag nag-a-assign o nagse-set ng primary voice, at sa Proofread. Maaari kang gumawa ng bagong boses mula sa alinman sa mga lokasyong ito.
Para sa walkthrough na ito, magsisimula tayo sa AI Studio.
Simulan ang paglikha ng bagong boses sa AI Studio
Buksan ang isang umiiral na proyekto o gumawa ng bago sa AI Studio. Sa script panel, i-click ang kasalukuyang boses para buksan ang voice menu. Mula roon, piliin ang Add New Voice.
Makikita mo ang dalawang opsyon: mag-integrate ng third-party na voice provider o gumawa ng bagong boses direkta sa HeyGen. Para sa tutorial na ito, piliin ang Create New Voice.
Mag-upload ng voice recording
Hihingan ka na mag-upload ng voice recording. Gagamitin ang recording na ito para gawin ang voice clone mo, kaya mahalaga na malinaw at maganda ang kalidad nito.
Gumamit ng high-quality na external microphone, Bluetooth mic, o modernong smartphone. Iwasan ang built-in microphone ng iyong laptop. Kung gumagamit ka ng external mic, panatilihin itong mga 6 hanggang 8 pulgada mula sa iyong bibig, siguraduhing walang nakaharang dito, at iwasang dumikit sa damit o tela.
Mag-record sa isang tahimik at walang ingay na kapaligiran. Ang ingay sa background ay maaaring magpababa ng linaw at consistency. Magsalita nang natural at malinaw, na may kaunting pagbabago sa emosyon. Ang pagkuwento tungkol sa mga paksang pamilyar sa iyo, tulad ng iyong araw‑araw na routine, mga hobby, o personal na karanasan, ay nakatutulong para makuha ang natural mong tono at enerhiya.
Kung nagbabasa ka mula sa isang script, iwasang tunog monotono. Gumamit ng mga paghinto, baguhin ang bilis ng iyong pagsasalita, at panatilihin ang pantay at pakikipag-usap na lakas ng boses.
Bumuo at pagandahin ang iyong boses
Kapag na-upload na ang iyong recording, awtomatikong gagawa si HeyGen ng voice clone mo. Kung hindi pa ito eksakto sa gusto mo, maaari mo pa itong i-fine-tune gamit ang Voice Doctor.
I-click ang Enhance Voice para i-adjust ang mga setting tulad ng accent o voice engine, o ilarawan kung ano ang parang mali—halimbawa, kung masyadong flat ang tunog ng boses o hindi masyadong tugma sa natural mong tono. Magge-generate ang Voice Doctor ng mas pinahusay na mga option na maaari mong i-preview.
Kapag nakahanap ka ng bersyon na gusto mo, maaari mo itong i-save bilang bagong boses o palitan ang kasalukuyang ginagamit. Kung wala sa mga opsyon ang tama ang pakiramdam para sa’yo, maaari ka pang magpatuloy sa pag-refine o subukan ang ibang paraan.
Gumawa ng boses gamit ang Voice Design
Kung mas gusto mong hindi mag-record ng sarili mong boses, maaari mong gamitin ang Voice Design. I-click ang Voice Design, ilagay ang prompt na naglalarawan sa boses na gusto mo, at magge-generate ang HeyGen ng ilang mga pagpipilian.
Maaari kang pumili ng isa, mag-regenerate ng iba pang mga opsyon, o i-fine-tune ang prompt hanggang sa umangkop ang boses sa pangangailangan mo.