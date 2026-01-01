Kung nais mo na ang content mo ay tunog mas natural, mas personal, o mas akma sa isang partikular na brand voice, magagawa iyon gamit ang mga voice model.
Sa HeyGen, binibigyang-buhay ng mga boses ang iyong mga script at avatar sa pamamagitan ng AI-generated na narasyon. Bawat boses na pinipili mo ay pinapagana ng isang voice engine, isang modelong dinisenyo para makalikha ng natural, ekspresibo, at wasto sa wika na pagsasalita. Ang pagpili ng tamang engine ay tumutulong sa’yo na maitugma ang tono, bilis, at emosyon ng iyong mensahe.
Ano ang mga voice model
Ang voice model ay ang pangunahing AI system na lumilikha ng pagsasalita. Ito ang nagtatakda kung paano tunog ang isang boses, kung gaano ito ka‑expressive, kung gaano kabilis ito magsalita, at kung gaano ito kahusay gumana sa iba’t ibang wika.
Nag-aalok ang HeyGen ng iba’t ibang voice engine, na bawat isa ay iniangkop para sa iba’t ibang gamit tulad ng training, marketing, storytelling, o localization.
Awtomatikong voice engine
Ang Auto setting ay nagbibigay-daan sa HeyGen na awtomatikong pumili ng pinakamahusay na voice engine batay sa wika at nilalaman ng iyong video. Magandang opsyon ito kung gusto mo ng maaasahang resulta nang hindi mano-manong pumipili ng model.
ElevenLabs na voice engine
Nagbibigay ang ElevenLabs ng studio-quality na narasyon sa mahigit 70 wika, kaya angkop ito para sa karamihan ng mga proyekto sa video at boses.
Kung gumagamit ka ng custom na boses, maaari ka ring pumili kung aling voice model ang gagamitin nito para magkaroon ka ng mas mahusay na kontrol sa tono at pagiging natural ng tunog. Bilang default, ginagamit ng HeyGen ang multilingual V3 model mula sa ElevenLabs, na kilala sa natural na pagbigkas at mahusay na performance sa maraming wika.
Turbo na mga modelo ng boses
Para sa mga proyektong nangangailangan ng mas mabilis na pagbuo, maaari kang lumipat sa isa sa mga Turbo model. Nag-aalok ang mga ito ng mas mababang latency at mas mabilis na pagproseso, ngunit pangunahing na-optimize para sa English na content.
Starfish voice engine
Ang Starfish ay na-optimize para sa mga wikang Asyano, kabilang ang Chinese, Japanese, at Korean. Tinitiyak nito ang natural na pagbigkas at tamang bilis ng pananalita para sa nilalamang nakaayon sa bawat rehiyon.
Panda voice engine
Ang Panda ay expressive engine ng HeyGen, na idinisenyo para sa emosyonal na pag-deliver at advanced na kontrol. Sinusuportahan nito ang mga feature tulad ng Voice Director at Voice Mirroring, na nagbibigay-daan sa eksaktong kontrol sa timing, diin, at tono.
Fish na voice engine
Ang Fish, na pinapagana ng fish.audio, ay nakatuon sa expressive na English voiceovers. Mahusay ito para sa storytelling, mga conversational na video, at iba pang content na mas nagiging epektibo dahil sa mas masining at may-nuansang pagbigkas.
Magkasama, binibigyan ka ng mga voice engine at modelo ng kontrol kung paano tunog ang iyong mga video—mula sa tono at emosyon hanggang sa bilis at katumpakan sa wika.