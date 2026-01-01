Paano gamitin ang voice mirroring

Binibigyan ka ng Voice Mirroring ng kumpletong creative control sa kung paano tumunog ang iyong avatar sa pamamagitan ng pagpapaganap nito gamit ang sarili mong boses. Sa halip na umasa lang sa karaniwang text-to-speech, ire-record mo ang sarili mong audio—ang natural mong tono, ritmo, at pacing—at iimirror ito ng HeyGen sa napili mong avatar at boses. Ang resulta ay pakiramdam na totoo, expressive, at talagang akma sa iyong istilo.
Magsimula sa isang bago o umiiral na proyekto
Gumawa ng bagong video o buksan ang isang existing na proyekto. Magdagdag ng bagong eksena at piliin ang iyong avatar.
Sa script editor, i-click ang Audio. Mula rito, maaari kang mag-record ng bagong audio o mag-upload ng existing na file. Para sa walkthrough na ito, piliin ang Record Audio.
I-record ang iyong delivery
Kapag nagre-record, magsalita gamit ang tono, bilis, at emosyon na gusto mong tularan ng iyong avatar. Kapag tapos na ang recording, i-preview ito at i-record muli kung kinakailangan.
Kapag kuntento ka na, i-enable ang Voice Mirroring at i-click ang Add Audio. Awtomatikong ita-transcribe ng HeyGen ang iyong audio, ipapakita ang text sa eksena, at papayagan kang suriin ito para sa katumpakan.
I-apply ang iyong delivery sa isang boses
Susunod, piliin ang boses na gusto mong gamitin. Ang naitalang delivery mo, kasama ang tono, bilis ng pagsasalita, at emosyon, ay gagayahin at ilalapat sa napiling boses.
Gamitin ang Voice Mirroring sa isang umiiral na eksena
Kung magsisimula ka sa text-only na script at parang hindi tama ang pagkakabigkas, maaari mo itong pagandahin gamit ang Voice Mirroring.
I-click ang three-dot menu sa tabi ng script mo at piliin ang Convert to Voice Mirroring. Magmumukha itong parang teleprompter, para makapag-record ka o makapag-upload ng audio na may gusto mong delivery.
Kapag na-record na, awtomatikong idinadagdag ang bagong audio sa eksena.
I-edit o ibalik ang iyong audio
Maaari mong gawing custom voice clone ang iyong recording kung kailangan. Kung gusto mong bumalik sa text, piliin ang Turn Audio into Text, o piliin ang Delete Audio para tuluyang alisin ang recording.