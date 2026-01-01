Binibigyan ka ng Voice Director ng mas malalim na kontrol sa kung paano umaarte ang iyong avatar. Sa halip na umasa sa isang tuwid at walang-buhay na pagbasa, magagawa mong gabayan ang tono, pacing, at emosyon mismo sa iyong script, para makalikha ng narasyon na sadyang pinag-isipan, mas expressive, at akma sa personalidad ng iyong brand.
Buksan ang Voice Director
Sa loob ng iyong proyekto, buksan ang script editor at mag-type ng forward slash “/”. Bubuksan nito ang isang panel na may karagdagang mga opsyon. Mula sa listahan, piliin ang Voice Director.
Pumili ng tono ng pagbigkas
Kapag bukas na ang Voice Director, makikita mo ang listahan ng mga nakahandang tone options, kabilang ang Excited, Casual, Calm, Cool, Serious, Funny, Angry, Sarcastic, at Laughing.
Piliin ang tono na pinakaangkop sa mensahe mo. Bawat tono ay may kasamang default na instruksyon na maaari mong i-edit para mas tumugma sa delivery na gusto mo.
Ilapat ang direksyon
Pagkatapos mong ayusin ang instruction, piliin kung paano mo ito gustong i-apply. Maaari mo itong i-apply sa kasalukuyang scene lang, o direkta sa voice mismo para pareho ang tono sa lahat ng scene na gumagamit ng parehong voice.
I-preview at pinuhin
I-click ang Play sa preview window para marinig kung paano binibigkas ng avatar mo ang linya gamit ang napiling direksyon. Kung hindi pa rin ito tunog tama, maaari kang bumalik at ayusin ang tono o isulat muli ang instruction hanggang sa maging natural ito at akma sa gusto mong iparating.
Alam mo na ngayon kung paano gamitin ang Voice Director para hubugin ang performance ng iyong avatar at magdagdag ng emosyon sa iyong mga video. Sa pag-eeksperimento sa iba’t ibang tono at paghasa sa iyong mga direksyon, makakagawa ka ng mga performance na sadyang pinag-isipan, may damdamin, at kaengganyong panoorin.